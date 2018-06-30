إيسكو يُدير ظهره لعملاق إنجلترا

ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار" أن لاعب وسط ريال مدريد إيسكو، رفض الانتقال إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأضاف الموقع البريطاني أن الدولي الإسباني، لا يُريد اللعب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأوضح موقع "ديلي ستار"، تبعا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن مانشستر يونايتد عرض مبلغ 160 مليون جنيه استرليني للظفر بخدمات الموهوب الإسباني، الذي تألق بشكل كبير في السنوات الأخيرة الماضية.

وبحسب نفس المصدر، يرى إيسكو (26 عاما) أن الخطط التكتيكية، التي يعتمد عليها مدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينو، لا تُساعده على تقديم أفضل ما لديه فوق المستطيل الأخضر، خاصة وأن المدرب البرتغالي يلعب غالبا بتحفظ دفاعي كبير، حسب ما يشير إليه مراقبون في المجال الكروي.

من جهة أخرى، يفيد موقع "ديلي ستار" أن إيسكو سيكون غالبا قطعة رئيسية في تشكيلة مدرب ريال مدريد الجديد لوبيتيجي، خاصة وأن مدرب المنتخب الإسباني سابقا، كان يعتمد على إيسكو في الكثير من مباريات منتخب "لاروخا".

يُشار إلى أن، إيسكو انتقل إلى ريال مدريد قادما من فريق مالقا الإسباني سنة 2013، ويمتلك الدولي الإسباني عقدا مع "الميرنغي" يمتد حتى سنة 2022، فيما تبلغ قيمة اللاعب المالية حوالي 75 مليون يورو، حسب ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، المختص في انتقالات اللاعبين.