 إيزيدية من ضحايا داعش تشكو عدم تعاون سلطات الأمن في ألمانيا معها | أخبار | DW | 18.08.2018

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أخبار

إيزيدية من ضحايا داعش تشكو عدم تعاون سلطات الأمن في ألمانيا معها

لا تزال قضية الشابة الإيزيدية التي تقول إنها التقت بخاطفها "الداعشي" بألمانيا تتفاعل، فبعد عودتها إلى شمال العراق، اتهمت سلطات الأمن بألمانيا بعدم التعاون، على الرغم من معرفتهم بقصتها.

Deutschland - Ashway Haji Hamid - Jesidin aus dem Irak (privat)

قالت الشابة الإيزيدية أشواق حاجي حميد تالو في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سلطات الأمن الألمانية لم تتواصل معها مؤخرا، رغم أن الاتصال بها متاح في شمال العراق، وأضافت: "لماذا لم يتصلوا بي؟".

وكان مكتب الشرطة الجنائية المحلي في ولاية بادن-فورتمبرغ ذكر يوم الأربعاء الماضي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" أنه لا يمكن مواصلة التحقيقات في هذه الواقعة حاليا، "لأن الاتصال بالشاهدة لتوجيه استفسارات لها غير متاح الآن". كما أعلن الادعاء العام الألماني أن السلطات فشلت في توجيه استفسارات للإيزيدية (19 عاما) مطلع حزيران/يونيو الماضي، لأنها كانت في ذلك التوقيت خارج البلاد.

مختارات

أشارت تقارير إلى انخفاض عدد الإيزيديين الذين حصلوا على حق الحماية في العام الماضي، مقارنة بالعامين الذين سبقاه. الأمر الذي أثار انتقادات للحكومة الألمانية. (13.06.2018)

تلاقي قضية الفتاة الإيزيدية التي تقول إنها قابلت "مستعبدها" في ألمانيا المزيد من ردود الفعل. وفتحت الشرطة الجنائية في بادن فورتمبرغ تحقيقا فيها إلا أنها صرحت أنها "لا تستطيع الاستمرار به حالياً" لوجود أشواق خارج ألمانيا. (17.08.2018)

وبحسب بيانات أشواق، قام تنظيم داعش باختطافها عام 2014 وبيعها في سوق الرقيق لأحد أعضاء التنظيم، والذي قام بضربها والاعتداء عليها لشهور قبل أن تتمكن من الفرار منه والسفر إلى ألمانيا. وذكرت أشواق أنها لاقت في موطنها الجديد بمدينة "شفيبيش غموند" في ولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية هذا الرجل في أحد الشوارع، مضيفة أنه هددها مجددا. وصرحت أشواق لـ "د.ب.أ": "قال لي إنه يعرف كل شيء عن حياتي في ألمانيا. شعرت بالخوف لدرجة أنني لم أستطع الحديث". ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات في هذه الواقعة منذ حزيران/ يونيو الماضي.

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الإيزيدية الهاربة من "مستعبدها الداعشي" لا تنوي العودة لألمانيا

 وكانت صحيفتا "فيلت" و"بيلد" الألمانيتان تحدثتا عن الواقعة أولا استنادا إلى موقع إخباري عراقي وفيديو على الإنترنت. وقالت متحدثة باسم الادعاء العام أمس الجمعة إن الشرطة رسمت صورة للمشتبه به بناء على أوصاف أشواق، وحاولت العثور على الرجل، إلا أن بيانات الفتاة لم تكن دقيقة للغاية، كما أن اسم الرجل الذي ذكرته لم يكن مطابقا لأي فرد مشتبه به.

وفي المقابل، دعم تحقيق إخباري لإذاعة جنوب غرب ألمانيا إفادات الفتاة، حيث قالت نائبة رئيس المجلس المركزي للإيزيديين في ألمانيا، زمفيرا دلوفاني، في تصريحات للإذاعة إن فتيات أخريات تعرفن على الداعشي المشتبه به. ورفضت دلوفاني الإدلاء ببيانات عن هوية هؤلاء الفتيات حاليا. ولا ترغب أشواق في العودة إلى ألمانيا بعد الآن، بل تريد البقاء في موطنها بشمال العراق، حيث قالت: "شعرت بخوف شديد، لم أستطع البقاء في ألمانيا"، مضيفة أنها سافرت إلى ألمانيا لكي تنسى خاطفها، إلا أن هذا لم يعد ممكنا هناك.

هـ.د/ ع.ج (د ب أ)

  • woman with headscarf kneeling on cushions (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    أمل في تلقي المساعدة

    أمضت بروين علي باكو البالغة من العمر 23 عاما سنتين في المعتقل مع ابنتها في قبضة ميليشيا داعش الإرهابية. "لما زلتُ لا أشعر بالارتياح"، تقول بروين. وهي تعيش اليوم في معسكر للاجئين في شمال العراق. لكن بروين علي باكو تبقى متوترة، وتقول إنها لا تقدر على النوم.

  • Child sitting on stony ground, laundry fluttering on lines overhead (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مركز العلاج الأول من نوعه في دهوك

    عندما تسمع بروين علي باكو أصواتا مرتفعة، فإنها ترجف، لأن ذلك يذكرها باختطافها. وهي تعلق أملا كبيرا على مركز معالجة الصدمات بالعراق. إنه المركز الأول من نوعه في المنطقة ويتم تمويله كجزء من مشروع كبير من أموال من ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية التي تمكنت من تولي رعاية 1100 امرأة إيزيدية في 21 من المدن والقرى.

  • Refugee camp in Iraq, rows of huts (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    مساعدة للاجئين في معسكر "كبارتو"

    يمكن الآن تقديم المساعدة مباشرة في العراق. البرنامج الذي تم اعتماده لثلاث سنوات خصصت له ولاية بادن فورتمبيرغ 95 مليون يورو. ويُتوقع رعاية الأشخاص المعنيين بعدة إجراءات ليتمكنوا من التكيف مع مصيرهم.

  • Dohuk Irak and map

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    لم يكن أحد مختص في معالجة الصدمات

    في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك بلا هوادة في الموصل بين تنظيم "داعش" والقوات العراقية ينجح عدد متزايد من المختطفين من الهرب من قبضة الإرهابيين.ويوجد 26 طبيبا نفسيا في منطقة كردستان المستقلة، لكن لا أحد منهم مختص في معالجة الصدمات. على الأقل ليس في الوقت الحاضر.

  • Jan Kizilhan (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    نور في نهاية النفق

    الجالية الإيزيدية في ألمانيا تضم 100 ألف عضو. واحد منهم هو الخبير في علاج الصدمات يان كيزيلهان الذي جاء إلى ألمانيا في السادسة من عمره، وكان الفاعل الرئيسي في إنشاء معهد معالجة الصدمات في دهوك العراقية. ويتضمن البرنامج مشروع تدريب لمختصين محليين لمعالجة النساء مثل بروين علي باكو.

  • people standing in front of building (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    تدريب طاقم الأخصائيين

    يُتوقع تدريب طاقم الأطباء خلال السنوات الثلاث المقبلة من قِبَل 30 أخصائيا محليا وألمانيا. وسيتم اعتماد البرنامج على المستوى الإقليمي. والهدف هو تدريب أكثر من 1000 طبيب نفساني خلال السنوات العشر المقبلة. ويمكن للطلبة اجتياز امتحان شهادة الماستر المزدوجة في العلاج النفسي وعلاج الصدمات.

  • Kizilhan speaking to two men (picture-alliance/dpa/A. Martins)

    بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

    "واجب تقديم المساعدة"

    يان كيزيلهان تبادل الرأي حول الموضوع مع شيخ القبيلة بابا شيخ، وكذلك مع آلاف النساء الإيزيديات في معسكرات اللاجئين: "الأمر يتعلق هنا بصدمة جماعية وكذلك إبادة جماعية، وعليه يجب علينا تقديم المساعدة ـ من واجبنا المساعدة". إعداد: بيرغهاوزِن/ هودالي / م.أ.م


مختارات

بعد الاغتصاب والعبودية.. ألمانيا تمنح الأمل لضحايا "داعش" الإيزيديين

تعرضوا للاغتصاب والعبودية. الإيزيديون الذين تمكنوا من الهرب من تنظيم "داعش" الإرهابي تحدثوا عن أحداث مفجعة. جامعة دهوك في العراق تهتم بالموضوع وافتتحت مركزا لمعالجة الصدمات النفسانية بدعم ألماني. (16.03.2017)  

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الإيزيدية الهاربة من "مستعبدها الداعشي" لا تنوي العودة لألمانيا  

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