 إيران والعالم العربي.. علاقة معقدة لا تخلو من التوتر | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.02.2020

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سياسة واقتصاد

إيران والعالم العربي.. علاقة معقدة لا تخلو من التوتر

تريد إيران وبمساعدة حلفائها الشيعة في المنطقة توسيع رقعة تأثيرها ونفوذها الإقليمي. لكن الروابط الدينية تصبح أضعف وأقل تأثير على العلاقات بين مكونات المنطقة، وهي مناسبة إلقاء نظرة على العلاقات الإيرانية العربية.

إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء العراقية عام 2009

مئات آلاف الإيرانيين يشاركون كل عام في إحياء ذكرى عاشوراء وزيارة العتبات المقدسة في العراق

موجة الاحتجاجات الأخيرة في ايران كشفت للقيادة إلى أي حد ابتعدت في الأثناء عن المواطنين وكم أصبحت الهوة واسعة بينهما. فمن أجل "صرف النظر عن إخفاقات اقتصادية وسياسية جلية في الداخل، تقدم الجمهورية الإسلامية نفسها كمحام للقضايا العربية وعربية أكثر من العرب أنفسهم"، حسب تحليل لمجلة Foreign Policy نشرته في كانون الثاني/ يناير الماضي. وكمثال على ذلك هو إعلان آية الله الخميني عام 1979 عن "يوم القدس" الموجه ضد الوجود الاسرائيلي في القدس الشرقية، ولاسيما المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى.

وقدمت ايران نفسها كمتضامن أيضا بعدما عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته للسلام "صفقة القرن". وفي رد فعل على ذلك نشر فيلق القدس التابع للحرس الجمهوري بيانا تدعو فيه إلى المقاومة ضد الخطة ويمجد الفلسطينيين لكونهم "لوحدهم" يرفضون الخطة. وآية الله محمد موحدي كرماني، المسؤول في طهران عن خطب الجمعة وصف الاتفاقية "كخيانة وفضيحة القرن". وبغض النظر عن الإعلانات الخطابية والرمزية للتضامن، تحاول ايران من خلال تحالفاتها مع ميليشيات في الغالب شيعية وفئات اجتماعية في البلدان المجاورة كسب التأثير وربما توسيعه. وفي الوقت نفسه يشعر الكثير من الإيرانيين بالقرب الثقافي من إخوانهم العرب في الدين. وهذا يظهر مثلا في رحلة الحج السنوية إلى المقدسات الشيعية في العراق التي يشارك فيها الإيرانيون أيضا.

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال يوم القدس في طهران عام 2013

كبار المسؤولين الإيرانيين أيضا يشاركون في مظاهرات يوم القدس

القومية أعلى من الارتباط الديني

لكن استحقاق الريادة الإيراني لدى السكان الشيعة في الدول العربية المجاورة يخضع أكثر للتساؤل. وعلى هذا النحو رفضت الاحتجاجات الموجهة في الأصل ضد الظروف السياسية السيئة الداخلية في لبنان، التأثير الذي يمارسه حزب الله على السياسة اللبنانية أيضا. وهذا الانتقاد تبناه الكثير من الشيعة المشاركين في المظاهرات الذين تخلوا مثل السنة عن الرموز الدينية ولوحوا عوض ذلك بالعلم الوطني اللبناني. وهذه إشارة واضحة إلى أن الدوافع الدينية في أجزاء من العالم العربي تفقد قوتها العقائدية. ويظهر بدلا منها الالتزام من أجل دولة موحدة بعيدا عن الفوارق الدينية.

وبالفعل يشعر الكثير من العرب بوعي قومي أكثر، كما تقول خبيرة الشؤون الإيرانية بجامعة هايدلبيرغ، ريبيكا زاور، وتضيف "يمكن ملاحظة ذلك مثلا في أنه في العالم العربي يعتبر الكثير من الشيعة أنفسهم عربا في المقام الأول ويشعرون بالالتزام تجاه بلدهم وليس تجاه إيران. وبالتالي فإن تحالفات سياسية خارجية تبنى اعتبارات سياسية أكثر من الدينية".

"200 عام من الهدوء"

تاريخيا كانت العلاقة بين ايران والغزاة العرب متنوعة. فالمؤرخ مرتضى رفندي يذكّر في كتابه الصادر في 1974 بعنف السادة الجدد. وهذا العنف يتجلى في الصورة المثيرة للقلق لذلك الطوق الحديدي الذي كانوا يضعونه حول عنق المزارع الإيراني لإجباره على دفع ديون الحرب والضرائب. ومن جهة أخرى يلاحظ المؤرخ البريطاني، مايكل أكسورثي أن "الغزو العربي لم يكن مرتبطا في جزئه الأكبر بالقتل الجماعي وتغيير المعتقد الإجباري والتطهير العرقي.. فبصفة عامة ترك العرب أصحاب الأرض الفرس والمزارعين والتجار يمارسون أعمالهم كما كانوا يفعلون في السابق".

رسم من كتاب الملوك للشاعر الفارسي الفردوسي

الشاعر الفارسي أبو القاسم الفردوسي ينتقد في أشعاره خضوع النخبة الفارسية للعرب

والغزو العربي في منتصف القرن السابع عمل على محو المؤسسات الفارسية القديمة للملكية والديانة الزرادشتية، لكن ليس اللغة الفارسية. ورغم "مائتي عام من الهدوء"، كما هو عنوان كتاب للمؤرخ عبد الحسين زرينكوب الصادر عام 1951 نجت اللغة الفارسية بما فيها الكلمات العربية التي دخلت عليها.

ولا يمكن الحديث عن تناحر مستمر بين العرب والفرس، كما تقول ريبيكا زاور من جامعة هايدرلبيرغ، علما بأن توترات حصلت بين الجانبين. "وعلى هذا النحو خاض الفرس والعرب خلال فترة الحكم العباسي جدلا مشهورا حول ما يُسمى بالشعوبية، التي يوجد أساسها في الآية القرآنية: إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُو. فهل وجب تفسير هذا التعارف حرفيا؟ فالكثير من المفسرين الفرس يشككون في ذلك، مشيرين إلى ثقافتهم القديمة التي تمتد لقرون من الزمن. ويعلن العرب في المقابل أن دينهم الإسلام جاء لتجديد الأخلاق والحياة الثقافية".

صورة أخلاقية من القرن الحادي عشر

لكن إلى جانب هذه التوترات ظهرت أيضا تناقضات. "الوضع كان مطبوعا بألوان رمادية"، تقول ريبيكا زاور. وعلى هذا النحو انتقد الشاعر أبو القاسم الفردوسي المولود في القرن العاشر في "كتاب الملوك" إذعان قسم من النخبة الايرانية للغزاة، والذين يقول في إحدى قصائده ما معناه "إنهم يضعون المنبر بنفس مرتبة التاج، ويسمون أطفالهم عمر وعثمان. وهكذا يتحول عملنا الشاق إلى أنقاض ومن هناك بدأ الانحطاط". فالأبيات تشكو من الانتهازية السياسية في تلك الفترة، وفي آن واحد تعكس صورة أخلاقية للأوقات القادمة. "مع مرور القرون امتزجت الثقافتان الفارسية والعربية. ويمكن الحديث عن ذلك ابتداء من القرن الـ 13"، تقول زاور. وهذا التكامل تحقق ليس فقط على المستوى الايديولوجي، بل الإداري أيضا.

"رد فعل مضاد للعربي"

صورة لعرس ايراني على مقربة من قبر الجندي المجهول في طهران

منع إقامة الأعراس في إيران بما لا يتوافق مع تعاليم الإسلام

بعد نحو 1300 عام حاول الشاه محمد رضا بهلوي، آخر ملوك إيران، أن يثبت صيغة مدنية للملكية الايرانية. لكن عقب الثورة الإسلامية عام 1979 جاء نظام ولاية الفقيه الذي أقامه آية الله الخميني الذي يرى كثير من الايرانيين أنه حان الوقت لزواله مثل نظام الشاه. فالاحتجاجات في ايران تعكس الشعور المتعدد الثقافات للكثير من الايرانيين، كما يقول المفكر حميد دباشي المقيم في المنفى الأمريكي. ففي مقال لقناة الجزيرة يذكر بالتاريخ المتعدد الثقافات لإيران. والتحفظات ضد كل ما هو عربي تعود لمفكرين إيرانيين من القرنين الـ 19 و الـ 20. "فكل ما يرونه رجعيا في إيران يعود إلى الاسلام، والإسلام يعود للعرب، والعرب (يعني) التطرف والغباء".

والكثير من الشباب الايرانيين يعارضون التأثير العربي، وهم بالتالي يرفضون إقامة الأعراس وفق التقاليد العربية، فعوض ذلك يقيمونها وفق التقاليد الفارسية القديمة. لكن هذه التقاليد يرفضها رجال الدين في البلاد حيث منعوا في أغسطس/ آب الماضي الأعراس غير الدينية. ومنذ ذلك الحين باتت الأعراف والمراسيم التي لا تتماشي مع تعاليم القرآن ممنوعة.

كرستن كنيب/ م.أ.م

  • Symbolbild Iran Irak (DW-Montage)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    أهمية العراق بالنسبة لإيران

    ظلت إيران تاريخياً تحاول بسط نفوذها على العراق بسبب أهمية موقعه الاستراتيجي، فهو يشكّل بوّابة إيران الشرقية على العالم العربي ومنه إلى البحر المتوسط مروراً بسوريا ولبنان. وتستغل إيران الروابط التاريخية والمذهبية بين البلدين في سبيل تحقيق ذلك، خاصة بعد تحولها للمذهب الشيعي في عهد الدولة الصفوية.

  • Schiiten am Hussein-Schrein in Kerbala (picture-alliance/dpa)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    المذهبية.. "أداة التدخّل الشرعي"

    تتخذ إيران من المذهب الشيعي وسيلة لاعتبار تدخّلها في العراق "شرعياً". فبالإضافة إلى الوجود الشيعي الكبير في العراق، يرتبط اسم العراق ارتباطاً وثيقاً بأحداث "التاريخ الشيعي"، حيث توجد فيه مدينتنا النجف وكربلاء، المقدّسة لأتباع المذهب الشيعي، كما أن مراقد ستة من الأئمة الاثني العشر توجد فيه، ولذلك يحج إليه ملايين الناس سنوياً.

  • Flash-Galerie Historisches Haus in Shiraz (DW/Helbig)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الصراع الصفوي العثماني

    يشكل الصراع بين الدولة الصفوية، والتي قلبت بلاد فارس (إيران) إلى المذهب الشيعي، والدولة العثمانية، إحدى المحاولات الواضحة لحكّام بلاد فارس للسيطرة على بلاد الرافدين (العراق). فبعد أن بسط الشاه سليمان الصفوي نفوذه في إيران، سيطر على العراق، إلا أن الدولة العثمانية تمكّنت من إخراجه من يد الحكم الصفوي. واستمر التوتر بين الطرفين للسيطرة على العراق حتى سقوط الصفويين ومجيء الأفشاريين ثم القاجاريين.

  • Bildergalerie Naser al-Din Schah und Frauen (iichs)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    معاهدة أرضروم

    بعد انتصار القاجاريين على العثمانيين في معركة أرضروم 1823، وقّع الطرفان معاهدة حملت اسم المعركة، والتي اعترفت الدولة العثمانية بموجبها بحق إيران في مدينة وميناء المحمرة "خرم شهر" وجزيرة عبدان، وكذلك الأراضي التي هي على الضفة الشرقية لشط العرب. إلا أن تلك المعاهدة لم تكن قادرة على حد الخلاف على الحدود بين الطرفين.

  • Symbolbild Iran Irak Grenzkonflikt arabisch (DW-Grafik)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الخلاف على الحدود عند شط العرب

    ورغم توقيع العراق وإيران معاهدة لرسم الحدود بين الطرفين في عام 1937، تعترف فيه طهران بحق بغداد في مياه شط العرب وتنظيم الملاحة فيه، ما عدا مناطق محددة، إلا أن الشاه الإيراني قام بإلغاء المعاهدة من طرف واحد في عام 1969 مستغلاً ضعف نظام البعث الذي كان قد وصل إلى السلطة قبل عام من ذلك، وقامت إيران بحشد قواتها العسكرية البرية والجوية والبحرية على طول خط الحدود بين العراق.

  • Saddam Hussein mit Thumbnail (AP)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الثورة الإيرانية وقدوم صدام.. في نفس العام

    وفي عام الثورة الإيرانية 1979، تولّى صدام حسين زمام الأمور في العراق بإزاحة الرئيس أحمد حسن البكر، ليشتد العداء بين الطرفين، واللذين كانا يتبادلان التهم، طهران تتهم بغداد بإعدام الرموز الشيعية المعارضة، ومن أبرزهم محمد باقر الصدر، والعراق يتهم إيران بمحاولة تصدير الثورة الإسلامية إلى الدول المجاورة وخصوصاً تلك التي فيها شيعة. يضاف إلى ذلك الخلاف على الحدود بين البلدين عند شط العرب.

  • Krisen Iran Irak Irakische Schiiten im Iran (picture-alliance/dpa)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الحرب العراقية الإيرانية

    شكّلت الحرب العراقية الإيرانية التي نشبت بين 1980 و 1988 أوج التصعيد والتوتر بين البلدين، وخلّفت الحرب مئات آلاف القتلى والمصابين وعشرات آلاف الأسرى.

  • Irakische Flüchtlinge (AP)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    انتفاضة عام 1991 في العراق

    ورغم انتهاء الحرب بعد أن أعلن المرشد الأعلى الخميني قبول قرار مجلس الأمن الداعي لوقف القتال، إلا أن العلاقات بين البلدين لم تشهد تقارباً واضحاً، بل إنها عادت للتوتر مع اندلاع انتفاضة عام 1991 في العراق، حيث اتّهمت بغداد أن لطهران يد فيها، وهو ما أعاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

  • DW 60 Jahre Irak Saddam Hussein Statue 09.04.2003 (picture alliance/AP Photo)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    الغزو الأمريكي للعراق – نقطة تحوّل

    يشكل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 نقطة تحوّل جذرية في تاريخ العلاقات العراقية الإيرانية. حيث استأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في العام الذي تلا سقوط نظام صدام حسين، كما قام وفد عسكريّ عراقيّ - برئاسة وزير الدفاع آنذاك سعدون الدليمي- بزيارة إلى طهران وقدّم اعتذاراً لإيران عما وصفه بجرائم صدام بحق إيران، ووقّع الطرفان حينها اتفاقاً للتعاون العسكري في مجالات الدفاع ومحاربة الإرهاب.

  • Symbolbild USA Irak Truppen (Lucas Jackson/AFP/Getty Images)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    هيمنة إيرانية بعد الانسحاب الأمريكي

    واستمرت العلاقات بالتحسن بدءاً من عهد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، وتوثقت العلاقات في عهد المالكي، إلى أن وصلت إلى هيمنة إيرانية على العراق، وخاصة بعد الانسحاب الأمريكي عام 2011، قبل أن يعود جزء من قواتها بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة تنظيم الدولة.

  • Iran Haider al-Abadi, Irak & Hassan Rohani (Irna)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    في عهد العبادي

    رغم استمرار الضغوط الإيرانية، إلا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي تمكّن –ولو نسبياً- من إعادة نوع من التوازن إلى علاقات العراق مع كل من أمريكا وطهران، وقد كشف العبادي أن بلاده تسعى أن تنأى بنفسها عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، لكن التساؤلات ماتزال تطرح نفسها حول إمكانية ذلك بالفعل، وسط التأثير الذي مازال يمارسه الطرفان في كل انتخابات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام.

  • Imam-Ali-Schrein in Nadschaf (picture-alliance/dpa)

    العلاقات العراقية الإيرانية.. تاريخ من النفوذ والتوتر

    خلاف المرجعيات

    وتجدر الإشارة إلى وجود صراع حول مرجعية شيعة العراق بين الحوزتين الشيعيتين (المدرستان الرئيسيتان): حوزة النجف في العراق، وهي المقر التاريخي للحوزة من القرن الخامس، وحوزة قُمْ في إيران، وهي المقر المستحدث في أعقاب الثورة الإيرانية. بالإضافة إلى رفض الشيعة في العراق إلى جانب المرجع الأعلى للشيعة في العالم آية الله علي السيستاني لمبدأ ولاية الفقيه، وهو اساس نظام الحكم في إيران. الكاتب: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


 

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