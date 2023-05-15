إيران والسعودية الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام خلال عام 2022!

لا يزال بإمكان هيلغه ليمبورغ أن يتذكر تاريخ 7 يناير/ كانون الثاني بوضوح. لقد كان ذلك اليوم بالنسبة للنائب في البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن حزب الخضر "يوم حزن وغضب". إنه اليوم الذي أُعدم فيه محمد مهدي كريمي في إيران. كان بطل الكاراتيه قد بلغ من العمر 22 عاما فقط عندما "قُتل"، كما يقول ليمبورغ في حديث لـ DW، والذي يستخدم عبارة "قُتل" "لأنه لم تكن هناك إجراءات قانونية" حقيقية أثناء المحاكمة.

لم يسبق لهيلغه ليمبورغ أن تعرف على محمد مهدي كريمي شخصيا. ولكن السياسي الألماني أخذ على عاتقه أن يدافع عن الشاب الإيراني، كعمل سياسي، وتضامنا مع الحركة الديمقراطية في إيران، وقبل كل شيء على أمل أن يؤدي تدخله وكفاحه في تجنيب كريمي الموت بالإعدام. ورغم بعد المسافة، وحقيقة أنه لم تتح له الفرصة لإجراء مكالمة هاتفية مع كريمي، إلا أن ليمبورغ يتحدث عن علاقة شخصية تطورت. يقول ليمبورغ: "كنت أتواصل من حين لآخر مع مقربين منه، وشعرت بأنني قريب جدا منه. وحتى عائلتي شاركت في المعاناة والاهتمام بقضيته".

الإفراط في عقوبات الإعدام: إيران والسعودية

محمد مهدي كريمي هو واحد من بين 209 أشخاص على الأقل، أعدموا بالفعل في إيران خلال العام الجاري، وفقا لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك.

إيران هي واحدة من أكثر الدول التي تنفذ عقوبة الإعدام في العالم. وهذا ما انعكس في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول أحكام الإعدام والإعدامات التي نُفذت خلال عام 2022. ففي إيران أعدم ما لا يقل عن 576 شخصا، في زيادة بمقدار الضعف تقريبا مقارنة بعام 2021. "في إيران يخشى النظام على سلطته"، تقول ريناتا ألت، السياسية من الحزب الليبرالي ورئيسة اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في البوندستاغ. وتضيف في تصريح مكتوب لـ DW: "لهذا السبب من المهم أن نلفت الانتباه إلى العديد من السجناء، وذلك من خلال تبني قضيتهم سياسيا، وإلا فسيتم إعدام المزيد من الأشخاص".

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ولكن أيضا على الجانب الآخر من الخليج، يزداد عدد ضحايا الإعدامات. ففي عام 2021 قُتل في المملكة العربية السعودية 196 شخصا بقطع رأسهم بالسيف. "في يوم واحد، أعدمت المملكة العربية السعودية 81 شخصا"، كما تقول الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد أثناء تقديم التقرير. وهكذا فإن إيران والسعودية مسؤولتان معا عن أكثر من 80 في المائة من عمليات الإعدام المسجلة في جميع أنحاء العالم.

قطع الرأس.. الشنق.. رميا بالرصاص.. وبالسم

خلال عام 2022، تمّ في المجمل، إعدام ما لا يقل عن 883 شخصا، إما بقطع الرأس أو الشنق أو إطلاق النار عليهم أو تسميمهم، وذلك في 20 دولة. رقمٌ لم يسجل مثله منذ خمس سنوات. وبالتالي زاد عدد الإعدامات بشكل كبير مقارنة بعام 2021؛ إنها زيادة في الرعب بأكثر من 300 حالة أو أكثر من 50 بالمائة. ولكن هذا ليس كل شيء: فهناك آلاف من عمليات الإعدام تحدث في الصين، وليست ضمن هذه الإحصائية، لأن بكين لا تكشف عن أرقام الإعدامات وتتعامل مع عددها على أنه من أسرار الدولة. الأمر نفسه ينطبق على فيتنام وكوريا الشمالية.

وتشمل قائمة الدول التي تطبق عقوبة الإعدام دولاً شريكة لألمانيا، مثل اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة. وعندما يعرب بوريس مياتوفيتش، المتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في البرلمان الألماني، لممثلي هذه البلدان عن انتقاده لعقوبة الإعدام، فإنه يواجه في كثير من الأحيان أحد نوعين من ردود الفعل: "إما أن المحاورين يشعرون بالحرج والذنب، أو أنهم يبدون واثقين جدا من هذه العقوبة" وغير مبالين بالنقد، يشرح السياسي في حزب الخضر في حوار مع DW.

ويضيف مياتوفيتش: "خصوصا في منطقة الخليج أو في المنطقة الآسيوية أو حتى في أمريكا الشمالية، حيث يعتبر هذا الموضوع قديما جدا، يجب أن تكون لديك أفكار جديدة كي تتحاور معهم عن الأمر". ويرى أنه على السياسة الألمانية أن تواصل جهودها: "نحن مدعوون لمواصلة هذا النقاش. وخاصة في البلدان التي لا تُفرض فيها عقوبة الإعدام على الجرائم الأكثر خطورة فقط، ولكن أيضا على جرائم مختلفة تماما، كما في إيران: "جريمة ضد الإله" - هذا أمر مشكوك فيها للغاية".

الموت بسبب تهريب المخدرات

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإن أكثر من ثلث عمليات الإعدام المسجلة كانت بتهمة تهريب المخدرات. وتؤكد ريناتا ألت أن "حقيقة أن بعض البلدان تطبق عقوبة الإعدام في قانونها الجنائي العادي تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، لأنها تحظر صراحة فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تصل إلى عتبة "الجرائم الأشد خطورة" كالقتل العمد مع سبق الإصرار. كما أن رئيسة اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان في البوندستاغ مقتنعة بأن إعدام المجرمين ليس له تأثير رادع، فهي "لا تؤدي إلى عدد أقل من جرائم القتل ولا تؤدي أيضا إلى عدد أقل من الجرائم المتعلقة بالمخدرات".

وفي ظل هذه الصورة العامة القاتمة، هناك ما يشبه بصيص الأمل؛ حيث ألغت ست دول أخرى عقوبة الإعدام في عام 2022، كليا أو جزئيا. وخصوصا في إفريقيا، حيث ألغت سيراليون وجمهورية إفريقيا الوسطى عقوبة الإعدام تماما؛ وقلصت كل من غينيا الاستوائية وزامبيا هذه العقوبة إلى حد كبير. وتقوم ليبيريا وغانا فعلا بالتحضير لإلغاء عقوبة الإعدام. وهكذا تخلت، بحلول نهاية عام 2022، 112 دولة عن عقوبة الإعدام تماما. وصوّت ما يقرب من ثلثي جميع أعضاء الأمم المتحدة، 125 دولة، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، لصالح وقف استخدام عقوبة الإعدام. وربما يحين الوقت تدريجيا لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم.

بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية "آمنستي" تتذكر السجناء المنسيين في عام 1961 اعتُقل طالبان في العاصمة البرتغالية لشبونة لأنهما رفعا نخباً للحرية. لذلك، وبسبب تأثره بهذا الخبر، كتب المحامي البريطاني بيتر بينينسون مقالاً كان له أثر عالمي. طالب بينينسون في المقال بدعم كل من يتعرضون للملاحقة بسبب قناعاتهم. هذا المقال كان بذرة تكوين منظمة العفو الدولية "آمنستي"، التي ما تزال تناضل حتى اليوم ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية حملة لإنقاذ الأرواح في البداية، ركزت منظمة العفو الدولية على الدفاع عن السجناء السياسيين غير المتورطين في العنف. تلقى العديد من النشطاء السياسيين، من بينهم نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا وأليكسي نافالني في روسيا، لقب "سجناء الرأي". أضافت المنظمة فيما بعد إلى نشاطاتها الاحتجاج على استخدام التعذيب وعقوبة الإعدام.

بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية حملة ضد التعذيب عندما أطلقت المنظمة حملتها العالمية الأولى ضد استخدام التعذيب في سبعينات القرن الماضي، كان كثير من جيوش العالم تستخدمه، وبشكل مستمر مع السجناء السياسيين. ساهمت هذه الحملة في رفع مستوى الوعي وساعدت على اعتماد قرار الأمم المتحدة ضد استخدام التعذيب، الذي وقعت عليه أكثر من 150 دولة حتى الآن.

بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية تحقيقات في ساحات الحروب تبني منظمة العفو الدولية حملاتها على التحقيقات التي يجريها تشطاؤها. في ساحات الحروب، حيث يكون المدنيون في أضعف موقف أمام الجيوش والمليشيات، من المهم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من أجل محاسبة مجرمي الحرب. تحتفظ المنظمة بسجل متاح للعامة يوثق جرائم الحرب التي ترتكبها كل من روسيا والنظام السوري والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.

بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية عمل دؤوب لوقف تدفق الأسلحة تسعى منظمة العفو الدولية أيضاً إلى وقف تصدير الأسلحة إلى مناطق الحروب والصراعات، حيث تُستخدم ضد المدنيين. وبالرغم من وجود اتفاقية دولية لتنظيم تجارة السلاح حول العالم، إلا أن بيع وشراء الأسلحة ما يزال في ازدياد. بعض أكبر مصدري السلاح حول العالم، مثل الولايات المتحدة وروسيا، لم تصادق بعد على هذه الاتفاقية، بينما لا تلتزم دول كثيرة بها.

بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية حملة من أجل إجهاض آمن وقانوني يشمل عمل منظمة العفو الدولية المساواة بين الجنسين وحقوق الأطفال ودعم مجتمع الميم. تعرضت "آمنستي" لانتقادات الحكومات والمؤسسات الدينية بسبب دعمها لحقوق مثل حق الإجهاض. في الصورة وضع نشطاء في الأرجنتين أكاليل من البقدونس وأعشاب أخرى تستخدم في تحفيز الإجهاض أمام بوابة مبنى البرلمان في العاصمة بوينس آيرس.

بالصور: 60 عاماً على منظمة العفو الدولية شبكة عالمية مزدهرة منذ بدايتها في الستينات، نمت "آمنستي" إلى شبكة عالمية تضم من النشطاء الذين، بالإضافة إلى مشاركتهم في حملات تضامن دولية، يعملون من أجل التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في دولهم. حالياً تضم المنظمة ملايين الأعضاء والداعمين حول العالم، ونجحت في إنقاذ آلاف السجناء من الموت والاحتجاز. إعداد: منير غائدي/ ي.ب



ماتياس فون هاين/ ف.ي