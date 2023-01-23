 إيران: هكذا تمكن المتظاهرون من الاستفادة من شبكة ستارلينك! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 27.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

إيران: هكذا تمكن المتظاهرون من الاستفادة من شبكة ستارلينك!

رغم القمع الذي يمارسه النظام الإيراني ضد النشطاء وفرض حصار عليهم ومنعهم اتصالهم بالعالم الخارجي عبر الإنترنت، نجح بعضم في تهريب أطباق استقبال الإنترنت الفضائي الذي تقدمه شركة ستارلينك. فكيف حدث ذلك؟

تغريدة لايلون ماسك مالك شركة ستارلينك للانترنت الفضائي يؤكد فيها التصريح بتشغيل الانترنت عبر الشبكة في إيران

يقول نشطاء إيرانيون إنهم يعملون على بناء شبكة انترنت خفية داخل إيران لمساعدتهم في تعريف العالم بما يحدث داخل بلادهم

بطريقة ما، وصل طبق الأقمار الصناعية لاستقبال الإنترنت الفضائي "ستار لينك STARLINK" إلى الداخل الإيراني، بل تم تسليمه في وضح النهار في وسط طهران.

مختارات

يتذكر رضا، الشاب الإيراني الذي تلقى الطرد وهو يضحك فيقول: "كأن إيلون ماسك نفسه يسلمني الصندوق". بالطبع لم يستقبل الشاب الإيراني الشحنة من ماسك الذي يمتلك شركة ستارلينك لإنترنت الأقمار الصناعية، ولكن من مهرب محترف.

مخاطرة كبيرة للغاية

أراد الرجل 300 دولار مقابل تسليم الطرد الذي خاطر بحياته لإدخاله إلى الجمهورية الإسلامية. وقال المهرب وهو يشير إلى الصندوق: "أبقوني على الحدود لمدة خمس ساعات من أجل ذلك الشيء".

قد يكون ما سمح حرس الحدود الإيراني أخيرًا بدخوله البلاد وسيلة للحفاظ على استمرار جذوة المعارضة هناك والتي وصلت إلى شهرها الخامس. تعتمد الانتفاضة البطيئة أولاً على حماسة المتظاهرين وأيضاً على القدرة على إظهار ما يحدث على الأرض للعالم.

يقول رضا، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الشيء الأكثر أهمية هو أن تنشر فيديوهات الاحتجاجات على الإنترنت .. إنه أمر بالغ الأهمية".

لا تتحكم الحكومة الإيرانية المتشددة في الإنترنت في البلاد فحسب، بل تستخدم أيضًا هذه السيطرة كسلاح - حيث قد تقوم بإبطائها عند خروج المتظاهرين إلى الشوارع وأحياناً إغلاقها تمامًا عند اتخاذ قرار بالقتل.

في المرة الأخيرة التي اندلعت فيها احتجاجات عفوية في جميع أنحاء إيران على خلفية ارتفاع أسعار الوقود في تشرين الثاني /نوفمبر 2019، رد النظام بقطع جميع بوابات الويب الخارجية وفتح النار على المتظاهرين ليسقط أكثر من 1500 قتيلاً.

فتاة إيرانية خلال الاحتجاجات التي انطلقت في أعقاب مقتل مهسا أميني

يقول نشطاء إيرانيون إن النظام يحجب الانترنت داخل البلاد لمنع المتظاهرين من نقل صور المجازر التي ترتكب بحقهم

مقاومة إخراس الأصوات

عندما اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في سبتمبر/أيلول 2022 - والتي أشعلتها وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا التي تم اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق" - كان نشطاء حقوق الإنسان خارج البلاد على استعداد للتحرك. في غضون أيام، بدأت جهود متقنة لتزويد حركة الاحتجاج على الصعيد الوطني بإنترنت بديل.

تعمل هذه الشبكة إلى حد كبير تحت الأرض وبتمويل خاص، ويشارك فيها أشخاص من مختلف القارات، وتتواصل عبر منصات الرسائل المشفرة، وتضم حوالي عشرة ناشطين، تحدث خمسة منهم إلى مجلة التايم.

يقول النشطاء إن عملهم أصبح ممكناً بعد أن مهدت إدارة بايدن الطريق أمام شركات الاتصالات الأمريكية للعمل في إيران مع الإبقاء على العقوبات الأخرى سارية، وأيضاً بعد أن أعلن ايلون ماسك تنشيط شبكة Starlink في إيران. كان هذا هو الخبر السار. لكن ماسك أكد أن الأمر يتطلب استخدام محطات للبث داخل الدولة وهو بالتأكيد ما لن تدعمه الحكومة، ولكن إذا تمكن أي شخص من إدخال المحطات إلى إيران، فسوف تعمل خدمة الإنترنت الفضائي.

بطريقة ما، بدأت جهود في هذا السياق بالفعل. يقول أحد المنظمين، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: "بدأنا التفكير في الأمر في يناير/كانون الثاني 2021 ، من خلال دراسة جدوى".

كريم سجادبور، زميل في مؤسسة كارنيغي ومقرها واشنطن، كان بمثابة الوجه العام للجهود المبذولة. كان سجادبور من بين أولئك الذين طلبوا تعاون ماسك وقاموا بتغريد موافقته؛ ولايزال سجادبور يبقى على اتصال مع النشطاء والممولين وكبار المسؤولين الأمريكيين، فضلاً عن كبار المسؤولين في البلدان المحيطة بإيران.

يقول سجادبور: "بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في ظل أنظمة دكتاتورية مثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن الوصول غير المقيد إلى الإنترنت يشبه الأكسجين".

كيف تعمل شبكة ستارلينك؟

تعمل الشبكة من خلال عدة آلاف من الأقمار الصناعية الصغيرة التي تدور في مدار منخفض حول الكرة الأرضية وتقوم بإرسال الإنترنت عريض النطاق إلى الأرض.

انترنت ستارلينك في أوكرانيا

تعمل الشبكة من خلال عدة آلاف من الأقمار الصناعية الصغيرة التي تدور حول الأرض وتقوم بإرسال الإنترنت عريض النطاق والي يت التقاطه فقطبواسطة طبق ستارلينك Starlink

ويمكن التقاط الإشارة فقط بواسطة طبق ستارلينك، والذي يعمل فقط مع اشتراك يبلغ 110 دولارات شهريًا. أنشأ ماسك الخدمة الرائدة كمزيج من التجارة والعمل الخيري، مما يجعل الشبكة متاحة في أماكن إما بعيدة أو تحت حصار الأنظمة الديكتاتورية أو كليهما.

ولعبت الشركة دورًا مهمًا في الحفاظ على المعلومات المفتوحة في بعض الأماكن الأكثر تعرضًا للخطر كما حدث في أوكرانيا، حيث استبدلت ستارلينك فعليًا الإنترنت الذي تم إزالته أثناء الغزو الروسي، إذ ساهمت حكومة الولايات المتحدة وحلفاؤها بآلاف أطباق ستارلينك، كما ساهمت شركة سبيس اكس SpaceX المملوكة لإيلون ماسك أيضاً بـ 3667 طبقًا ، وتنازل ماسك عن رسوم الاشتراك.

سخاء ليس موجوداً في إيران

 يقول ناشط مشارك في تنظيم جهود تهريب أطباق ستارلينك إن "كل جهاز يساوي 700 دولار، لذا فإن 100 جهاز تكلف حوالي 70 ألف دولار" وبالتالي كان عليه البحث عن مساهمات مالية من الأفراد، مشيرًا إلى عملية تهريب الأطباق إلى البلاد، "يمكن أن تصل تكلفتها بسهولة إلى 200 ألف دولار".

ولاتكفي  100 جهاز لإنشاء إنترنت بديل في إيران. ويقدر المنظمون أن شبكة إنترنت الظل يمكن أن تكون فعالة في إيران بحوالي 5000 طبق من أطباق ستارلينك.

يقول أحد المشاركين في عملية إنشاء الشبكة: "الهدف الرئيسي ليس تزويد جميع الإيرانيين بالأقمار الصناعية، ولكن إرسال بضعة آلاف من الأجهزة وإيصالها إلى الأشخاص المناسبين".

ويقول نشطاء إن التهريب يتم عبر حدود إيران البرية المشتركة مع سبع دول أهمها أرمينيا. لكن خبراء ومتابعون للشأن الإيراني يؤكدون أن بعض عناصر النظام متورطون بشدة في عمليات التهريب، ويشمل ذلك عناصر من الحرس الثوري الإسلامي الذي سيطر على قطاعات كاملة من اقتصاد البلاد.

لكن استخدام إنترنت ستارلينك داخل إيران محفوف بالمخاطر أيضاً، إذ يخشى البعض من أن يتمكن النظام الإيراني من تعقب الإشارة، وحتى بعد إدخال تحسينات على البرنامج، من المحتمل أن تظل نقاط الضعف قائمة.

ع.ح/ أ.ح

  • Symbolbild Lebensqualität Internet

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    رفعت جمهورية التشيك من سرعة خدمات الانترنت على أراضيها بنسبة 8.4 بالمائة عن العام الماضي، ليصل معدل سرعة الانترنيت هذا العام إلى 14.5 ميغابت. التشيك تحتل بذلك المرتبة العاشرة بين الدول التي تقدم فيها سرعات انترنيت عالية.

  • Symbolbild Internet Verbind Störung Netz Netzwerk

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    البلد الواقع على بحر البلطيق، لاتفيا، احتل المركز التاسع في سرعة خدمات الانترنت، حيث تصل السرعة في البلد الأوروبي الصغير إلى 14.5 ميغابت في الثانية.

  • Symbolbild Frau surft im Netz

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    بينما وقع ترتيب البلد الشمالي المجاور فنلندا في المركز الثامن. هناك يتصفح الناس الانترنت بمعدل سرعة يصل إلى 14.8 ميغابت في الثانية.

  • LG Optimus G Pro

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    127 مليون ياباني سعداء بمعدل سرعة الإنترنيت في بلدهم. فاليابان تحتل المرتبة السابعة بمعدل سرعة يصل إلى 15 ميغابت بالثانية.

  • Symbolbild Surfen Internet

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    الهولنديون بإمكانهم الحصول على خدمة انترنت تصل إلى ما معدله 15.6 ميغابت بالثانية. فهولندا تحتل المركز السادس في هذه الإحصائية.

  • Hongkong Kältewelle

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    رغم البرد لا يتوقف سكان هونغ كونغ عن تصفح الانترنيت بمعدل سرعة 15.8 ميغابت بالثانية. معدل السرعة ارتفع عن العام الماضي بنسبة 37 بالمائة، حيث يتصفح سكان هونغ كونغ الانترنت بسرعة أعلى بكثير من سكان الوطن الأم الصين.

  • Internetnutzung in Deutschland

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    سويسرا احتلت المرتبة الرابعة، هناك يمكن للسويسريين التصفح بسرعة 16.2 ميغابت. ما يعني أن بامكانهم (نظريا) تحميل واحد غيغا بايت في ثماني دقائق. فيما يحتاج الألمان إلى أربع دقائق أكثر من السويسريين.

  • Frau Café Laptop Internet Berlin

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    النرويج في المركز الثالث لتحصل على البرونزية بسرعة 16.4 ميغابت.

  • Surfen Internet Strand

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    السويديون بإمكانهم التصفح بمعدل 17.4 ميغابت ليحتلوا المركز الثاني ويحصلوا على الفضية.

  • Südkorea Go-Wettkampf Google-Software AlphaGo vs. Lee Sedol

    أفضل 10 دول تقدم أسرع خدمة انترنت

    المرتبة الأولى حصلت عليها كوريا الجنوبية في أسرع خدمات انترنت في العالم، حيث يصل معدل السرعة إلى 20.5 ميغابت في الثانية، حسب موقع chip المتخصص في المعلوماتية.

    الكاتب: عباس الخشالي


مواضيع ذات صلة

Germany's Foreign Minister Annalena Baerbock speaks with journalists as she arrive for a meeting of EU foreign ministers at the EU Council building in Brussels, Monday, Nov. 14, 2022. EU foreign ministers will hold exchanges of views on the Russian aggression against Ukraine, the Great Lakes region and Western Balkans. (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

برلين تؤيد مساعي أوروبية لتصنيف الحرس الثوري كيانا إرهابيا 23.01.2023

يتوقع أن يقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق في بروكسل اليوم عقوبات جديدة ضد إيران بعد أن شنت طهران حملة قمع دموية ضد المظاهرات، وبهذا الشأن جددت برلين دعمها لتصنيف التكتل القاري للحرس الثوري ككيان إرهابي.

EP Plenary session - Voting session 165477 Abstimmung in Plenar Saal des Europäischen Parlaments, Strassburg, 08.06.2022, Bild EU

دبلوماسيون: اتفاق على عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران 18.01.2023

قال دبلوماسيون لوسائل إعلام إن مملثي دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على فرض عقوبات على إيران على خلفية القمع الوحشي للاحتجاجات، فيما تتصاعد المطالبات بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

Anti-government protest. Protesters gather at Marble Arch in London before they march to Trafalgar Square to protest against the Islamic Republic in Iran following the death of Mahsa Amini. Picture date: Sunday January 8, 2023. See PA story PROTEST Iran. Photo credit should read: Jonathan Brady/PA Wire URN:70487469

بسبب "القمع الوحشي"- عقوبات أوروبية وأمريكية جديدة على إيران 23.01.2023

عقوبات غربية جديدة تستهدف إيران بسبب "القمع الوحشي" للشعب و"الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة" ضد المتظاهرين. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المزيد من الأفراد والكيانات الإيرانية.