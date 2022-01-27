إيران: مصادر رسمية تؤكد اختراقاً إلكترونياً للقناة الرسمية

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تعرضت الخميس (27 يناير/ كانون الثاني 2022) لاختراق استمر عشر ثوان، مع استعداد البلاد للذكرى السنوية للثورة الإسلامية التي اندلعت عام 1979.

وقالت الهيئة: "خلال مدة استمرت عشر ثوان، ظهرت وجوه وأصوات المنافقين على القناة الأولى التابعة لهيئة البث الحكومية"، وهو وصف تستخدمه عادة للإشارة إلى جماعة مجاهدي خلق المعارضة في خارج البلاد.

وتقدم جماعة مجاهدي خلق نفسها كبديل للنظام الديني الحاكم في إيران، وهي الفصيل الرئيسي في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – المنظمة التي تندرج تحتها فصائل المعارضة الإيرانية في الخارج.

وكشفت مقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن صور مريم ومسعود رجوي، زعيما جماعة مجاهدي خلق، ظهرت أثناء الاختراق على شاشة التلفزيون الرسمي، وسُمع صوت رجل يهتف "سلام على رجوي، الموت لخامنئي".

وقال علي دادي، نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، إن الواقعة قيد التحقيق، مضيفاً أنه "هجوم شديد التعقيد ... حدثت اختراقات مماثلة في قناة القرآن وإذاعة جاوان وإذاعة بايام"، في إشارة لقنوات أخرى مؤيدة للدولة.

وسبق أن استهدفت سلسلة من الاختراقات الإلكترونية الجمهورية الإسلامية، منها اختراق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عرقل مبيعات البنزين المدعوم من الدولة.

وقالت إيران إنها في حالة تأهب قصوى تحسباً للهجمات الإلكترونية، التي تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عنها. في الوقت نفسه، تتهم الولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى طهران بمحاولة اختراق شبكاتها على الإنترنت.

ي.أ/ أ.ح (رويترز، د ب أ)