إيران: "عمل تخريبي" وراء انفجارين استهدفا شبكة غاز رئيسية

أعلنت السلطات الإيرانية تعرض شبكة أنابيب الغاز الرئيسية التي تربط بين جنوب وشمال البلاد لانفجارين، في ما وصفته بـ"عمل تخريبي إرهابي". ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن التفجيرين، كما أنّ طهران لم تُشِر إلى جهة بعينها.

قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي اليوم الأربعاء (14 شباط/فبراير 2024) إن عملًا تخريبيًا يقف وراء الانفجارين اللذين تعرضت لهما شبكة خطوط أنابيب الغاز الرئيسية التي تربط بين الجنوب والشمال في إيران.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات نفت أيضًا تقارير بأن الحادث تسبب في انقطاع الغاز عن منشآت صناعية وإدارية في بعض الأقاليم. ولم يتسّبب الانفجاران في سقوط ضحايا.

وقال أوجي للتلفزيون الرسمي: "وقع هذا العمل التخريبي الإرهابي الساعة الواحدة صباح اليوم الأربعاء (0930 مساء بتوقيت غرينتش) في شبكة خطوط نقل الغاز الوطنية في موقعين بالبلاد". وأضاف "توقعنا حدوث مثل هذه الأعمال التخريبية مع حلول ذكرى الثورة الإيرانية (في 11 فبراير) وسرعان ما أجرينا تغييرات في شبكة نقل (الغاز) لمواجهة هدف العدو المتمثل في إحداث انقطاعات للغاز عن الأقاليم الكبرى".

وذكر الوزير أن القرى القريبة من خط الأنابيب المتضرر هي الوحيدة التي تعاني من انقطاع الغاز، الذي سيتم إصلاحه في وقت لاحق اليوم. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن إجراءات قطع الغاز مؤقتًا كان مخططًا لها مسبقًا لإجراء عمليات صيانة. وأشار أوجي إلى حادث مماثل وقع في 11 شباط/فبراير 2011، والذي قال إنه كان عملًا تخريبيًا أدى إلى انقطاع مؤقت للغاز في أربع مناطق مختلفة.



ولم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن هذين التفجيرين، كما أنّ السلطات لم تُشِر إلى جهة بعينها. وفي حين أن مثل هذه الهجمات نادرة في إيران، أعلن مسلحون انفصاليون عرب في إيران في عام 2017 أنهم فجروا خطي أنابيب للنفط في هجمات منسقة بإقليم خوزستان غرب البلاد.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، أعدمت إيران خمسة اتهمتهم بأنهم مخربون ولهم صلات بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في حرب خفية مستمرة منذ عقود شهدت اتهام طهران لإسرائيل بشن هجمات على برامجها النووية والصاروخية، وهي اتهامات لم تؤكدها أو تنفها إسرائيل أبدًا.



م.ع.ح/ح.ز (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)