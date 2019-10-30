إيران: روحاني يرسل رسالتين إلى الملكين السعودي والبحريني

أعلن المتحدث بإسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي الاثنين (الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) أن الرئيس حسن روحاني بعث برسالتين الى ملكي السعودية والبحرين دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مضمونهما، مكتفياً بالقول إنهما حول السلام في المنطقة.

وقال المتحدث في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن الرسالتين ركزتا على السلام والاستقرار في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وأضاف ربيعي: "نعتقد أنه يمكن أن يكون هناك العديد من العلاقات الثنائية في المنطقة ولا يجب ان تؤدي ضغوط أمريكا إلى ابتعاد دول الجوار عن بعضها".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أعلن يوم السبت الماضي أن روحاني أرسل إلى دول مجلس التعاون الخليجي والعراق النص الكامل لمبادرة إيران الخاصة بتأمين طرق الملاحة البحرية في المنطقة، والمعروفة باسم "هرمز السلام". وكان روحاني قدم الخطوط العريضة للمبادرة في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا موسوي دول الخليج العربية والعراق "إلى تضافر الجهود الجماعية" لتنفيذ هذه المبادرة. وكشف في تصريحات صحفية أن هذا الأمر يؤكد على موقف طهران الجاد والأهمية التي توليها لدور الدول الاقليمية في ترسيخ الاستقرار في منطقة الخليج، حسبما أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية والبحرين مقطوعة منذ مطلع عام 2016 عقب هجوم على سفارة السعودية وقنصليتها من جانب إيرانيين احتجاجاً على إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر من بين 47 مداناً بتهمة الإرهاب، حسبما أعلنت الرياض.

ومنذ ذلك الحين، توترت العلاقات بشدة على خلفية اتهام السعودية والبحرين إيران بدعم الارهاب، وهو ماتنفيه طهران. كما اتهمت السعودية وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية إيران بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت منشآت النفط السعودية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن السعودية والبحرين لم تردا بشكل رسمي على ما أعلنه ربيعي حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

أ.ح/ ي.أ (د ب أ)