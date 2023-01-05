 إيران تهدد بـ"رد صارم" على رسومات "مهينة" لخامنئي من "شارلي إبدو" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إيران تهدد بـ"رد صارم" على رسومات "مهينة" لخامنئي من "شارلي إبدو"

في ذكرى الهجوم الدموي عليها بعد نشر رسومات ساخرة من النبي محمد، نشرت مجلة شارلي إبدو الفرنسية رسومات ساخرة للمرشد الأعلى علي خامنئي. طهران ردت باستدعاء السفير الفرنسي وشرعت في اتخاذ "المرحلة أولى" من الردّ الإيراني.

Iran | Ali Khamener tifft Mitgliedern des Nationalen Anti-Corona-Stab

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن طهران استدعت السفير الفرنسي لديها الأربعاء (5 كانون ثان/يناير 2023) للاحتجاج على رسوم كاريكاتيرية "مهينة" نشرتها مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة تصور الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الخميس إغلاق المعهد الفرنسي للبحوث في إيران (إفري)، "كمرحلة أولى" من الردّ الإيراني على الرسوم الكاريكاتورية.
 

ونشرت المجلة الأسبوعية الفرنسية عشرات الرسوم الكاريكاتيرية عن خامنئي، وقالت إنها في إطار من مسابقة أطلقتها الشهر الماضي لدعم الاحتجاجات المناهضة لحكومة إيران والتي أشعلتها وفاة شابة في سبتمبر أيلول في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وقال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للمبعوث الفرنسي اليوم، بحسب التلفزيون الحكومي، "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل إهانة مقدساتها وقيمها الإسلامية والدينية والوطنية بأي شكل من الأشكال".

ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على الفور على طلب للتعليق.

ووصفت وزارة الخارجية في طهران نشر الكاريكاتير بأنه:"مسيء وغير ملائم" وقال بيان الوزارة "لن نسمح للحكومة الفرنسية بتجاوز الحدود المقبولة"

وفي مواجهة أسوأ أزمة شرعية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، اتهم الزعماء الدينيون الإيرانيون خصوم بلادهم الأجانب بتدبير الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة لزعزعة استقرار البلاد.

وحذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في وقت سابق اليوم الأربعاء من أن الخطوة "الهجومية والمشينة" ستلقى ردا صارما من طهران. وكتب عبر تويتر قائلا "لن نسمح للحكومة الفرنسية بالتمادي. اختاروا قطعا المسار الخطأ".

وقالت المجلة إنها نشرت الرسوم الكاريكاتيرية في طبعة خاصة بمناسبة ذكرى هجوم مميت لمتشددين إسلاميين على مكتبها في باريس في السابع من يناير كانون الثاني 2015 بعد أن نشرت رسوما كاريكاتيرية تسخر من النبي محمد. وأضافت أن المسابقة تهدف إلى "دعم نضال الإيرانيين الذين يقاتلون من أجل حريتهم".

ا.ف/ ع.ج.م   (رويترز، د.ب.أ)

  • Bildergalerie muslimische Reaktion Charlie Hebdo

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    تضامن الكثير من مسلمي فرنسا مع ضحايا العمليات الإرهابية ضد صحيفة تشارلي إيبدو. بعض ضحايا العملية كان من أصول مسلمة.

  • Bildergalerie muslimische Reaktion Charlie Hebdo

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    "ليس باسمي"، هكذا تظاهر بعض المسلمين في فرنسا منددين بالهجمات الإرهابية ضد صحيفة شارلي إيبدو.

  • Bildergalerie muslimische Reaktion Charlie Hebdo

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    شابة مغربية في الرباط تتضامن مع ضحايا الصحيفة الفرنسية. وقف نشطاء مغاربة وقفة تضامنية رمزية بالقرب من وكالة الأنباء الفرنسية في الرباط للتعبير عن حزنهم وتضامنهم مع حرية الصحافة.

  • Bildergalerie muslimische Reaktion Charlie Hebdo

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    صحافيون تونسيون يخرجون للتظاهر في تونس العاصمة ويتضامنون مع زملائهم الفرنسيين.

  • Bildergalerie muslimische Reaktion Charlie Hebdo

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    تظاهرة لمصلين في جامع مدينة سانت إتيان في غرب فرنسا احتجوا ضد الهجمات ضد الصحيفة الفرنسية رافعين شعار: المؤمنون والعلمانيون متحدون في وجه الإرهاب.

  • Islamic Educational Scientific and Cultural Organization ISESCO

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو) أعلنت، وعلى لسان مديرها العام الدكتور عبد العزيز التويجري، عن تنديدها بالهجوم المسلح الذي استهدف الجريدة الفرنسية.

  • Twitter Tariq Ramadan

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    فيما عبر المفكر الإسلامي طارق رمضان عن غضبه من الحادث الدموي ووصفه بأنه تدنيس لدين الإسلام وقيمه ومبادئه، وذلك في تغريدة له في موقع (تويتر).

  • Bildergalerie muslimische Reaktion Charlie Hebdo

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    رئيس أئمة فرنسا الشيخ حسن شلغومي زار موقع الصحيفة وندد بالإرهاب ضد الصحفيين في فرنسا. الكاتب: زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

وزيرات ألمانيات يدعمن حقوق المرأة في إيران

بدء محاكمة متهمين بهجمات شارلي إيبدو والأزهر يسجل موقفاً

تركيا تندد برسم ساخر لأردوغان في مجلة شارلي إبدو الفرنسية