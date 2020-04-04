إيران تنوي بيع السلاح .. فمن المشتري؟

منذ أسابيع ووسائل الاعلام الإيرانية تتحدث عن "الإمكانيات العظيمة" التي ستظهر مع حلول 18 تشرين الأول /أكتوبر. فبعد 13 عاما انقضى في ليلة الأحد الماضي حظر الأمم المتحدة للأسلحة ضد إيران. كما ينص على ذلك الاتفاق النووي الدولي المبرم في عام 2015. وتحدث الرئيس روحاني عن "انتصار دبلوماسي على الولايات المتحدة الأمريكية"، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلى في مايو 2018 من جانب واحد عن الاتفاقية النووية، لكنه كان يريد تمديد مدة حظر الأسلحة ضد إيران في إطار سياسته "للضغط الأقصى" على إيران إلى أجل غير مسمى. لكن هذه المبادرة فشلت، ومن بين الأعضاء الـ 16 لمجلس الأمن الدولي صوتت فقط جمهورية الدومنيكان والولايات المتحدة لصالح الطلب.
ترسانة الصواريخ الايرانية تُعتبر الأكبر في الشرق الأوسط.
حرية جديدة في تجارة الأسلحة
"بفضل الاتفاقية النووية المبرمة من جانب حكومتي يمكننا ابتداء من الأحد شراء أسلحة أو بيعها لأي جهة أردنا"، كما أعلن الرئيس روحاني الأسبوع الماضي. والحظر تم فرضه في 2007 بسبب البرنامج النووي الإيراني ويمنع طهران من أي شراء أو بيع للعتاد الحربي. وفي الاتفاقية النووية لعام 2015 التزمت إيران بتخفيف أعمال البناء وقبول عمليات مراقبة وثيقة لبرنامجها النووي، وفي المقابل وجب إلغاء العقوبات الدولية تدريجيا. ويشمل ذلك نهاية حظر الأسلحة خمس سنوات بعد دخول الاتفاق النووي في الـ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 حيز التنفيذ.
أرمينيا كزبون؟
وفيما تتواصل التكهنات في الخارج حول ما إذا كانت طهران ستقوم بجولة شراء ومن بوسعه بيع معدات عسكرية لإيران، فإن تكهنات الكثير من وسائل الاعلام الايرانية تسير في اتجاه آخر. فمنذ أسابيع تُكتب تقارير حول مشترين لأسلحة إيرانية. وأحد هؤلاء المشترين يراه خبير الشؤون الأمنية، حسين داليريان في أرمينيا. وبسبب الحرب ضد أذربيجان قد تكون أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية مهمة بالنسبة إلى أرمينيا، كما كتب داليريان في إشارة إلى إسقاط طائرة موجهة أمريكية فوق جنوب إيران السنة الماضية. وداليريان المقرب من الحرس الثوري كتب في مقال:" كبلد وحيد في العالم الإسلامي تنتج إيران أنظمة دفاع جوي حديثة وصواريخ موجهة وطائرات بدون طيار".
وزير الخارجية ظريف: إإيران مصدر للأسلحة
وبفضل صاروخ أرض جو من نوع "خرداد 3" تمكنت إيران السنة الماضية من إسقاط طائرة تجسس أمريكية موجهة. وبهذا رد رئيس الدبلوماسية الإيرانية على تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلدان قد تبيع إيران أسلحة. "بإمكان إيران تلبية حاجياتها الاستراتيجية عبر تلك البلدان التي تتعامل معها مثل روسيا والصين بالرغم من أنها في كثير من الحالات مستقلة، بل مصدر للأسلحة"، كما أضاف ظريف.
ترسانة أسلحة شاملة
وتُعتبر ترسانة صواريخ إيران الأكبر في الشرق الأوسط. "إيران لها ترسانة أسلحة واسعة بدء من سلاح المدفعية عبر الصواريخ القصيرة المدى وحتى الصواريخ الموجهة المتوسطة المدى. إضافة إلى ذلك لهم ترسانة من الطائرات الموجهة التي يمكن استخدامها بدقة"، يقول ماورو مونتوفاني من الأكاديمية العسكرية في زيوريخ لدويتشه فيله. فالبلاد تنتج مثلا منذ 2011 في كميات كبيرة صواريخ ذات مدى قصير بإمكانها حمل رؤوس تفجيرية بزنة 750 كلغ على بعد نحو 700 كلم.
بل عندما تم في آب/ أغسطس مناقشة التمديد غير المحدد لحظر الأسلحة الدولي، عرضت إيران صواريخ جديدة. ووزير الدفاع أمير حاتمي عرض في التلفزة الإيرانية صاروخ أرض أرض وصاروخا موجها بمسافة أكثر من 1000 كلم. "الكثير من البلدان تريد اقتناء أسلحتنا"، كما ادعى وزير الدفاع في مقابلة متلفزة بعد انقضاء حظر الأمم المتحدة للأسلحة. "سنعمل حتما على التصدير أكثر من الاستيراد. وأسلحتنا رخيصة السعر وفعالة". فهل هذا يقنع مشترين محتملين؟ "لا يوجد الكثير من البلدان التي ستستورد أسلحة من إيران"، يتنبأ خبير الشرق الأوسط أودو شتاينباخ في حديث مع دويتشه فيله. "ربما فنزويلا. فالبلد يستورد رغم العقوبات الأمريكية النفط من إيران وله اهتمام أيضا بصواريخ إيرانية. فإيران جد فخورة بصناعة التسليح فيها. لكن لا أعتقد بأن إيران ستفرض وجودها في سوق السلاح وربح المال. وبغض النظر عن بعض البلدان على هامش النطاق السياسي، فإن إيران قلما ستجد بلدا مهتما بجدية بتجهيز جيشه بأسلحة إيرانية".
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محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن
نتانياهو: "إيران خدعت العالم".
قبل أيام من اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار متوقع بشأن الاتفاق النووي مع إيران، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن حيازته لوثائق تثبت أن "إيران خدعت العالم بإنكار أنها كانت تسعى لإنتاج أسلحة نووية".
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محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن
الاتحاد الأوروبي حريص على الاتفاق
ردود الفعل الغربية على تصريحات نتنياهو جاءت متضاربة، فقد تحفظ الأوروبيون إلى حد كبير في مواقفهم مؤكدين على أهمية الاتفاق مع طهران، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوثائق التي كُشف عنها "حقيقية".
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محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن
البداية أمريكية مع آيزنهاور
بدأت قصة البرنامج النووي الإيراني في خمسينات القرن الماضي في إطار برنامج الرئيس الأمريكي آيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي عام 1967 تم التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة وإيران لتوريد اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم. وفي العام نفسه تأسس مركز طهران للبحوث النووية بدعم أمريكي.
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محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن
التوقيع على المعاهدة
في الأول من يونيو/ حزيران عام 1968 وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
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محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن
بداية الطموحات النووية
في السبعينات أعلن شاه إيران محمد رضا بهلوي عن خططه لبناء 23 مفاعلاً نووياً حتى نهاية التسعينات، معللاً ذلك بالتهيؤ لفترة ما بعد النفط، ومؤكداً أن بلاده لا تسعى لبناء أسلحة نووية، ولكنه أضاف "في حال بدأت دول صغيرة في المنطقة ببناء ترسانة نووية، فستعيد إيران النظر في سياستها."
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محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن
الدور الألماني في البرنامج الإيراني
في عام 1975 كرافت فيرك أونيون التابعة لشركة سيمنز الألمانية العملاقة توقع اتفاقية مع إيران لبناء مفاعل بوشهر النووي. وفي 1977 وافقت الحكومة الألمانية لكرافت فيرك أونيون على بناء 4 مفاعلات إضافية في إيران.
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محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن
الثورة الإيرانية وتحول سياسة الغرب
1979 اندلعت الثورة الإسلامية في إيران والتي أزاحت نظام الشاه الحليف الغربي والمدعوم تحديدا من الولايات المتحدة، ما شكل منعطفاً في التعاطي الغربي مع الطموح النووي الإيراني. الولايات المتحدة أوقفت إمداداتها من اليورانيوم المخصب لإيران. أما كرافت فيرك أونيون الألمانية فعلقت أعمال بناء مفاعلي بوشهر قبل إتمامها.
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محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن
دخول روسيا على الخط
بعد انقطاع الدعم الغربي للبرنامج النووي الإيراني، بدأ في مطلع التسعينات تعاون إيراني روسي توج بتأسيس منظمة بحثية مشتركة مع إيران باسم "برسيبوليس" وأمدت روسيا إيران على زمن الرئيس بوريس يلتسن بخبراء الطاقة النووية الروسية، والمعلومات التقنية. وفي منتصف التسعينات تم توقيع اتفاق روسي إيراني لاستكمال العمل في مفاعل بوشهر غير المنتهي.
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محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن
مفاعل آراك النووي أثار مخاوف الغرب
بدأت المخاوف الدولية إزاء البرنامج النووي الإيراني في مطلع الألفية الثالثة عند حصول الولايات المتحدة الأمريكية على معلومات من مصادر من المعارضة الإيرانية مفادها قيام إيران ببناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل في مدينة آراك، وهو نوع من المفاعلات يمكنه إنتاج مادة البلوتونيوم اللازمة لإنتاج السلاح النووي.
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محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن
بداية سياسة العصا والجزة الغربية
مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الأمنية والسياسية خافيير سولانا قام بزيارة إلى طهران وأعلن أن إيران ستسمع "أخبارا سيئة" إذا لم توقع على البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية "دون قيد أو شرط".
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محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن
الأخبار السيئة كانت..
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدر قراراً في سبتمبر 2003 يلزم إيران بـ"الوقف الفوري الكامل" لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي.
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محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن
الإيرانيون لم يستجيبوا للضغوط
لكن إيران لم تستجب للضغوط واستأنفت تخصيب اليورانيوم معلنة في أبريل/نيسان 2006 النجاح في عمليات التخصيب بنسبة 3.5% الصالحة لأغراض سلمية، والبعيدة عن الأغراض العسكرية التي تتطلب نسبة تخصيب تزيد على 90%.
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محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن
بداية العقوبات على إيران
رد فعل مجلس الأمن الدولي جاء سريعاً حيث أصدر في ديسمبر 2006 قراره رقم 1737 الذي يمنع أي دولة من تسليم إيران أو بيعها أي معدات أو تجهيزات أو تكنولوجيا يمكن أن تساعدها في نشاطات نووية وبالستية، بالإضافة إلى تجميد أصول عشر شركات و12 شخصا لهم علاقة بالبرامج.
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محطات في تاريخ النووي الإيراني وكيف خرج من يد واشنطن
التوصل للاتفاقية بعد سنوات من الأزمة
بعد سنوات طويلة من المفاوضات الماراثونية ومبادرات عدة، توصلت طهران في 2 أبريل 2015 مع الدول الست الكبرى في مدينة لوزان السويسرية إلى "اتفاق إطار" يقود إلى حل نهائي لملف البرنامج النووي الإيراني. الإتفاق نص على تخلي إيران عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. ودخل حيز التنفيذ في 15 يناير 2016. إعداد: ميسون ملحم