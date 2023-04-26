 إيران تنفذ حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة "إهانة المقدسات" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.05.2023

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إيران تنفذ حكم الإعدام بحق شخصين بتهمة "إهانة المقدسات"

أفاد موقع تابع للسلطة القضائية الإيرانية تنفذ حكم الإعدام الصادر بحقّ شخصين بتهمة" إهانة النبي محمد ومقدسات إسلامية أخرى بما يشمل حرق القرآن".

Symbolbild | Galgen und Schlinge

أفاد موقع ميزان الإخباري التابع للسلطة القضائية الإيرانية الاثنين (الثامن مايو/ أيار 2023) أن السلطات أعدمت شخصين شنقا بعد إدانتهما بتهمة إهانة المقدسات.

وأضاف الموقع أنه جرى تنفيذ الحكم بإعدام كل من يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زارع بعد إدانتهما "في جرائم تشمل الإساءة للدين الإسلامي وللنبي محمد وإهانة الأئمة والمقدسات". ولم يحدد الموقع متى أُعدما.

مختارات

وتحتلإيران المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد أحكام الإعدام المنفّذة بعد الصين، وفق أرقام منظمة العفو الدولية. وأفادت منظمتان حقوقيتان في نيسان/أبريل أن عدد أحكام الإعدام المنفّذة في الجمهورية الإسلامية خلال 2022 زاد بنسبة 75 بالمئة عن العام السابق، ولمجموع 582 حالة على الأقل، في حصيلة هي الأعلى على هذا الصعيد منذ 2015.

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والسبت الماضي أعلنتالسلطات القضائية تنفيذ حكم بالإعدام بحق معارض يحمل الجنسية السويدية بتهمة "الفساد في الأرض" وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام بموجب التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية في إيران. واحتجب السويد بقوة على تطبيق حكم الإعدام واستدعت وزير خارجية إيران لديها.  وبدأت في 2012 محاكمة هذا الناشط الذي عمل قياديا في حركة النضال العربي الانفصالية لتحرير الأهواز. 

وتربط إيران علاقات متوترة بالأقليات العرقية، ومن بينها العرب والأكراد والأذريين والبلوش، وتتهم هذه العرقيات بالتحيز لدول مجاورة.

ويشكو العرب وأقليات أخرى منذ أمد بعيد من التعرض للتمييز في إيران، وهو ما تنفيه طهران. ودعا خبراء الأمم المتحدة إيران ذات الأغلبية الشيعية إلى وقف اضطهاد ومضايقة الأقليات الدينية، مشيرين إلى سياسة إيرانية تستهدف المعتقدات أو الممارسات الدينية المختلفة.

و.ب/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)     

 

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