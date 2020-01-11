إيران تعلن عن اعتقالات في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي اليوم الثلاثاء (14 يناير/ كانون الثاني 2020) اعتقال "عدة أشخاص" على صلة بحادث سقوط الطائرة الأوكرانية، من طراز بوينغ 737-800، التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية، قرب طهران الأربعاء الماضي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في وقت سابق اليوم إن "هناك خطأ بشريا مؤلما ولا يغتفر وراء تحطم الطائرة الأوكرانية"، وأكد أن بلاده "ستعاقب" كل المسؤولين عن كارثة الطائرة الأوكرانية التي اسقطت خطأ بصاروخ إيراني في 8 كانون الثاني/ يناير قرب طهران ما أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، غالبيهم إيرانيون وكنديون.

وقال روحاني في خطاب متلفز "بالنسبة لشعبنا، من المهم جدا بخصوص هذا الحادث أن يحال أي شخص كان على خطأ أو ارتكب إهمالا على أي مستوى" إلى القضاء، مضيفا "كل الذين يجب أن يعاقبوا، سيعاقبون".

وأضاف روحاني "يتوجب على السلطة القضائية تشكيل محكمة خاصة برئاسة قاض رفيع المستوى وتضم عشرات الخبراء، فالعالم كله سينظر الى محكمتنا هذه".

مشاهدة الفيديو 01:56 شارك اعتراف إيران بإسقاطها الطائرة الأوكرانية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3W3XJ إيران تعترف أخيرا بإسقاط الطائرة الأوكرانية "بالخطأ"

وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الإثنين أن "العدالة ستتحقق"، فيما تمارس الدول الأخرى المعنية بالحادث (كندا وبريطانيا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان) ضغوطا لكي تجري ايران تحقيقا شفافا.

وقال ترودو في مقابلة أجرتها معه شبكة "غلوبال" التلفزيونية في معرض تعليقه على مقتل 57 كنديا في تحطم الطائرة "أعتقد أنه لو لم يحصل توتر وتصعيد مؤخرا في المنطقة، لكان هؤلاء الكنديون الآن في منازلهم مع عائلاتهم".

وأضاف أن الأسرة الدولية كانت "واضحة جدا حول ضرورة خلو إيران من السلاح النووي" إنما كذلك حول "التعامل مع التوتر في المنطقة الناجم أيضا عن تحركات الولايات المتحدة".

وأعلنت إيران السبت بأنها أسقطت "عن طريق الخطأ" بعيد إقلاعها الأربعاء من طهران، بعدما أقر الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة بطريق الخطأ، وذلك بعد أيام من النفي القاطع لمسؤوليته عن ذلك.

ص.ش/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)