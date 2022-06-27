 إيران تعلن عن اتفاق مع أمريكا لتبادل سجناء وواشنطن تنفي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.03.2023

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إيران تعلن عن اتفاق مع أمريكا لتبادل سجناء وواشنطن تنفي

قالت إيران أنها ستجري قريبا مع الولايات المتحدة عملية لتبادل السجناء في اتفاق من المرجح أن يشمل عدة مواطنين أمريكيين - إيرانيين مزدوجي الجنسية لكن واشنطن نفت صحة التصريحات ووصفتها بأنها مزاعم "كاذبة".

نفى مسؤولون أمريكيون وجود أي اتفاق مع إيران لتبادل الأسرى واصفين التصريحات الإيرانية بـالكاذبة.

نفى مسؤولون أمريكيون وجود أي اتفاق مع إيران لتبادل الأسرى واصفين التصريحات الإيرانية بـ"الكاذبة".

أعلنت إيران اليوم الاحد (12 مارس/ آذار 2023) أن كل شيء "جاهز" للقيام بتبادل للسجناء مع الولايات المتحدة يمكن ان يحصل سريعا اذا كانت الأخيرة راغبة بذلك، لكن واشنطن نفت صحة التصريحات ووصفتها بأنها مزاعم "كاذبة".

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قال مدير الاستخبارات الأمريكية إن بلاده واثقة من أن القيادة الصينية تدرس توفير معدات فتاكة لروسيا لكنه لم يقدم أدلة على ذلك. المسؤول الأمريكي أشار أيضاً إلى تحالف إيراني-روسي يتطور على "نحو سريع" في المجال العسكري.

قالت متحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يشعر بالصدمة إثر إعدام إيران لمزيد من الأشخاص على صلة بالمظاهرات التي وقعت في إيران، فيما زعمت إيران تورط هؤلاء الأشخاص في جريمة قتل.

قبل ساعات من اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الكبرى في ألمانيا والذي يركز على تنسيق جهود دعم أوكرانيا، رفض مجلس الأمن مشروع قرار روسي للتحقيق في اتهامات بتورط واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وهكذا ردت موسكو.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للتلفزيون الحكومي "توصلنا إلى اتفاق في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بقضية تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة، وإذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأمريكي، أعتقد أننا سنشهد تبادلا للأسرى في فترة وجيزة". وأضاف "من ناحيتنا كل شيء جاهز، في حين تعمل الولايات المتحدة حاليا على التنسيق الفني النهائي".

ومن بين الأمريكيين العديدين المحتجزين في إيران سياماك نمازي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأمريكية الإيرانية، وصدر في عام 2016 حكم بسجنه عشر سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأمريكية.

وكذلك عماد شرقي، وهو رجل أعمال إيراني أمريكي اعتُقل أول مرة عام 2018 عندما كان يعمل في شركة استثمار تكنولوجي، وهو مسجون أيضا في إيران، وكذلك عالم البيئة الإيراني الأمريكي مراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب الجنسيتين الأمريكية والإيرانية.

ونفى مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الأحد صحة ما أوردته إيران عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين في الجمهورية الإسلامية.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض "مزاعم المسؤولين الإيرانيين عن توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين بطريق الخطأ لدى إيران كاذبة".

وأضاف "لسوء الحظ لن يتردد المسؤولون الإيرانيون في اختلاق الأمور وسوف تؤدي المزاعم القاسية الأخيرة إلى مزيد من الحزن لعائلات سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز"، في إشارة إلى ثلاثة إيرانيين أمريكيين مزدوجي الجنسية محتجزين في إيران.

وقالت مصادر إيرانية لرويترز إن دولتين بالمنطقة تشاركان في سلسلة المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء.

وسعت طهران على مدى سنوات إلى الإفراج عن أكثر من 12 إيرانيا محتجزين في الولايات المتحدة، بينهم سبعة إيرانيين أمريكيين مزدوجي الجنسية، وإيرانيان يحملان إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأربعة إيرانيين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أرشيف (27 فبراير 2023).

عبد اللهيان: توصلنا إلى اتفاق في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بقضية تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة.

ويتهم نشطاء حقوقيون إيران بإلقاء القبض عليهم في محاولة لانتزاع تنازلات من دول أخرى. ورفضت إيران، التي تحتجز العشرات من الإيرانيين مزدوجي الجنسية ومن الأجانب، هذا الاتهام.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية الأسبوع الماضي أن إيران توصلت إلى اتفاق لتبادل الأسرى مقابل الإفراج عن سبعة مليارات دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة بموجب العقوبات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوى دولية، وأعاد فرض العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني الإسلامية بالشلل.

وفرض الاتفاق قيودا على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية. وردا على العقوبات، انتهكت طهران تدريجيا القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق. وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس جو بايدن لإحياء الاتفاق منذ سبتمبر/ أيلول.

ع.أ.ج / أ ح (د ب ا،أ ف ب، رويترز)

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