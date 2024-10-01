++ إيران تعلن انتهاء هجومها الصاروخي وإسرائيل تتوعد بالرد ++

أكّدت إيران أنّها أطلقت على إسرائيل 200 صاروخ جزء منها صواريخ فرط صوتية، في هجوم قالت الدولة العبرية إنّها صدّته بفعالية وتوعّدت بجعل الجمهورية الإسلامية "تدفع ثمنه"، فيما توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالهجوم.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت صواريخ تستهدف إسرائيل عقب تحذيرات أميركية من هجوم إيراني وشيك. وقال الجيش في بيان "أطلقت صواريخ من إيران باتجاه دولة إسرائيل" مضيفا أن صافرات الإنذار دوت في كل أنحاء إسرائيل، بما في ذلك القدس.

وأفاد تقرير إخباري بأن إسرائيل حذرت إيران من رد مباشر يستهدف منشآتها النووية أو النفطية، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الواسع الذي شنته طهران. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين عرب، أن إيران أبلغت المسؤولين الإقليميين العرب بخططها لإطلاق رشقة صاروخية، مما دفع إسرائيل إلى إرسال رسالة واضحة تفيد بأنها سترد على أي هجوم يستهدف أراضيها، بغض النظر عن حجم الهجوم أو عدد الضحايا. (الأوقات بتوقيت وسط أوروبا):

07.50 ـ "انفجاران" قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك

أعلنت الشرطة الدنماركية أنها تحقق في انفجارين وقعا في منطقة قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن. وقالت الشرطة على منصة "إكس" "لم يصب أحد ونجري تحقيقا أوليا في الموقع. والصلة المحتملة مع السفارة الإسرائيلية التي تقع في المنطقة، جزء من التحقيق"، من دون تحديد توقيت وقوع الانفجارين.

07.20 ـ هاريس: تدين الهجوم الإيراني وتلتزم بأمن إسرائيل

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنها تدين هجوم إيران ضد إسرائيل، لافتة إلى أن التزامها بأمن إسرائيل لا يتزعزع. وكتبت هاريس في منشور على منصة (إكس): "أدين بشكل قاطع هجوم إيران المتهور والوقح ضد إسرائيل اليوم (الثلاثاء). وتمكنت إسرائيل، بمساعدتنا، من دحر الهجوم. تعاوننا أنقذ العديد من الأرواح". وأضافت: "التزامي بأمن إسرائيل لا يتزعزع. ولن نتردد أبدا في الدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية ضد إيران".

07.15 ـ أكسيوس: إسرائيل ستضرب منشآت النفط داخل إيران

ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل ستوجه "ردا كبيرا" على الهجوم الصاروخي الإيراني أمس الثلاثاء في غضون أيام قد يستهدف منشآت إنتاج النفط داخل إيران ومواقع استراتيجية أخرى.

07.10 ـ ضحايا فلسطينيين بعد قصف إسرائيلي على مدرسة ومعهد أيتام

قتل تسعة فلسطينيين، وأصيب نحو 20 ، ليل الثلاثاء/الأربعاء، في قصف للطيران الإسرائيلي على مدرسة ومعهدا للأيتام يؤويان نازحين في مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مدرستين كانتا تستخدمان كمقري قيادة لحركة حماس، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.

06.00 ـ ماكرون يستنكر بشدة هجمات إيران على إسرائيل

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة الهجمات الإيرانية الجديدة على إسرائيل، مضيفا أن بلاده ملتزمة بأمن إسرائيل وأنها حشدت مواردها العسكرية في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون كرر طلب فرنسا بأن يوقف حزب الله أعماله الإرهابية ضد إسرائيل وسكانها. وأضاف بيان الرئاسة أن ماكرون يرغب أيضا في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه في امتثال صارم لقرار مجلس الأمن الدولي.

02:03 - غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

استهدفت خمس غارات اسرائيلية على الأقلّ فجر الأربعاء (الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2024) الضاحية الجنوبية لبيروت، كما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، وذلك مع إعلان الجيش الاسرائيلي أنه يشنّ غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله في المنطقة.

00:39 - الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو "سيضرب الليلة بقوة" في الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء (الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2024) أنّ الهجوم الذي شنّته إيران على الدولة العبرية مساء الثلاثاء بوابل من الصواريخ البالستية لم يخلّف "أيّ تأثير على القدرة العملياتية لسلاح الجو" الإسرائيلي الذي "سيضرب الليلة بقوة" في الشرق الأوسط. وقال المتحدّث باسم الجيش دانيال هاغاري إنّ "سلاح الجو يواصل عمله بكامل طاقته، والليلة سيواصل توجيه ضربات قوية في الشرق الأوسط، كما كان يفعل طيلة العام الماضي"، متّهما إيران بأنها "ارتكبت الليلة عملا خطرا دفع الشرق الأوسط نحو التصعيد".

00:32 - بايدن: الولايات المتحدة "تدعم بالكامل" إسرائيل بعد الهجوم الإيراني عليها

قال الأميركي جو بايدن إنّ الولايات المتّحدة "تدعم بالكامل" إسرائيل بعد الهجوم الذي شنّته عليها إيران مساء الثلاثاء بكمّ هائل من الصواريخ البالستية والذي تمّ "صدّه" وأثبت "عدم فعاليته". وقال بايدن للصحافيين في مستهلّ اجتماع في البيت الأبيض حول إدارة الأضرار الناجمة عن الإعصار هيلين إنّ "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بالكامل، بالكامل". وأكد الرئيس الأميركي أن المناقشات "مستمرة" مع إسرائيل بشأن الردّ الذي سيُنفّذ ضدّ الجمهورية الإسلامية، لافتا إلى أنّ العواقب على إيران "لم تُحدّد بعد".

23:34 - وزير خارجية إيران: التحرك ضد إسرائيل انتهى ما لم "تستدع إسرائيل مزيدا من الانتقام"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على موقع (إكس) إن إيران مارست "الدفاع عن النفس" في مواجهة إسرائيل وإن تحركها انتهى ما لم "يقرر النظام الإسرائيلي استدعاء المزيد من الانتقام".

23:30 - إيران تحذّر من أيّ تدخل عسكري مباشر على أراضيها دعما لإسرائيل

حذّرت إيران فجر الأربعاء من أيّ تدخّل عسكري مباشر على أراضيها دعما لإسرائيل، وذلك غداة شنّها هجوما بوابل من الصواريخ البالستية على الدولة العبرية انتقاما لمقتل زعيمي حركة حماس وحزب الله. وقالت رئاسة أركان القوات المسلّحة الإيرانية في بيان أوردته وكالة "فارس" للأنباء إنّه "إذا حدث تدخّل مباشر من قبل دول داعمة للكيان في العدوان والهجوم على إيران، فإن مراكزها ومصالحها في المنطقة ستواجه بدورها هجوما قويا" من جانب الجمهورية الإسلامية.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

23:08 - هاريس: سأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية إن إيران قوة "خطيرة" و"مزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط وإن واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل. وأضافت في تصريحات اليوم الثلاثاء "أدرك بوضوح أن إيران قوة مزعزعة للاستقرار وخطيرة في الشرق الأوسط. وسأعمل دائما على ضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران والميليشيات الإرهابية المدعومة منها".

22:59 - نتنياهو: إيران ارتكبت "خطأ جسيما" و"ستدفع ثمنه"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ إيران ارتكبت "خطأ جسيما" بقصفها الدولة العبرية مساء الثلاثاء بوابل من الصواريخ البالستية، متوعّدا إياها بأنها "ستدفع ثمن" هذا القصف. وقال نتنياهو إنّ "النظام الإيراني لا يفهم تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا وجعل أعدائنا يدفعون الثمن (...) يبدو أنّ هناك من لا يفهم ذلك في طهران. سوف يفهمون ذلك"، مؤكّدا أنّ "من يهاجمنا نهاجمه".

22:25 - ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في تل أبيب

أعلنت الشرطة الإسرائيلية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي وقع مساء الثلاثاء في مدينة تل أبيب في وسط إسرائيل، إلى سبعة قتلى مضيفة أنّه تمّ "تحييد" المهاجمَين. وقالت الشرطة في بيان "قُتل سبعة مدنيين بنيران إرهابيين اثنين. إضافة إلى ذلك، هناك 11 شخصا مصابين بجروح متفاوتة الخطورة وفقا لمصادر طبية. وقد تمّ تحييد الإرهابيَين في الموقع.

22:20 - إيران أطلقت على إسرائيل ضعف ما أطلقته من صواريخ خلال هجومها الأول

قالت وزارة الدفاع الأميركية إن إيران أطلقت الثلاثاء على إسرائيل ضعف ما أطلقته من صواريخ بالستية خلال هجومها الأول عليها في نيسان/أبريل. وأوضح الناطق باسم الوزارة الميجور جنرال بات رايدر للصحافيين أن الهجوم "كان أكبر بمرتين على صعيد عدد الصواريخ البالستية التي أطلقوها".

22:08 - إيران تغلق المجال الجوي فوق طهران بعد هجوم صاروخي على إسرائيل

أغلقت إيران المجال الجوي فوق العاصمة طهران بعدما أطلقت رشقة من الصواريخ على إسرائيل مساء اليوم الثلاثاء. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (اسنا) مساء الثلاثاء نقلا عن متحدث باسم مطار طهران أنه تم إلغاء الرحلات الجوية في المطار حتى الساعة العاشرة صباحا (0700 بتوقيت غرينتش) غدا الأربعاء.

21:50 - الاتحاد الأوروبي يدين هجوم إيران على إسرائيل

ندد الاتحاد الأوروبي "بأشد العبارات" بالهجوم الإيراني على إسرائيل. وكتب مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد، جوزيب بوريل، على منصة إكس: إن هذه الدورة الخطيرة من الهجمات والانتقام تهدد بالخروج عن نطاق السيطرة. إن وقف إطلاق النار الفوري في جميع أنحاء المنطقة أمر ضروري. وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يبقى ملتزما تماما بالمساهمة في تجنب حرب إقليمية.

21:46 - واشنطن تؤكد أنها ستنسق الرد مع الإسرائيليين

قالت الولايات المتحدة إن إيران ينبغي أن تتحمل "عواقب" هجومها بصواريخ بالستية على إسرائيل، مشددة على أنها ستنسّق مع المسؤولين الإسرائيليين الرد على هذا القصف. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين "بطبيعة الحال يجب أن تتحمل إيران عواقب هذا الهجوم" مضيفا: "لن أخوض في طبيعة هذه العواقب، لكن ثمة أمور سننسقها مع نظرائنا الإسرائيليين".



21:43 - الجيش الإسرائيلي يقول إنه سيختار وقت "هجومه المباغت"

قال الجيش الإسرائيلي إنه سيختار وقتا مناسبا كي "نثبت قدراتنا الهجومية الدقيقة والمباغتة" بعد الهجوم الإيراني، وإن إسرائيل أثبتت قدرتها على "منع العدو من تحقيق أي شيء".



21:39 - أمريكا تدين الهجوم الإيراني على إسرائيل وتقول إنه "دون خسائر بالأرواح"

أدان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الهجوم الإيراني على إسرائيل ووصفه بأنه تصعيد كبير وأضاف أن إسرائيل دحرت الهجوم فيما يبدو دون خسائر في الأرواح.

وقال سوليفان للصحفيين في البيت الأبيض "هذا تصعيد كبير من إيران، وحدث كبير، ومن المهم بالقدر نفسه أننا تمكنا من تكثيف الجهود مع إسرائيل وتهيئة وضع لم يقتل فيه أحد في هذا الهجوم في إسرائيل". وأضاف: "أوضحنا أنه ستكون هناك عواقب، وعواقب وخيمة، لهذا الهجوم، وسنعمل مع إسرائيل لجعل الحال هكذا". وأضاف سوليفان أن الإدارة تتابع تقارير عن مقتل مدني فلسطيني في الضفة الغربية. وقال إن إدارة الرئيس بايدن ما زالت تراقب الوضع وتتشاور مع الإسرائيليين في الخطوات التالية فيما يتعلق بالرد.



21:22 - لندن تدين "بأشد العبارات" هجوم إيران على إسرائيل

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "بأشد العبارات" الهجوم الإيراني على إسرائيل، مؤكدا مجددا "التزام المملكة المتحدة الثابت" بأمن إسرائيل. كما أكد زعيم حزب العمل الذي تحادث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "على أهمية وقف إطلاق النار في لبنان" حيث نستهدف إسرائيل حزب الله بضربات، ودعا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار في غزة وعودة الرهائن الإسرائيليين بحسب بيان صادر عن داونينغ ستريت.

تضاربت الأنباء بشأن العدد الدقيق للصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل صورة من: Hossein Beris/Middle East Images/IMAGO



21:11 - الأردن اعترض صواريخ ومسيرات دخلت مجاله الجوي

قالت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان إن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني. وسمعت أصوات انفجارات بينما شوهدت عشرات الصواريخ تمر في سماء عمان، وفقا لمراسل ومصور فرانس برس.

وتناقل أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو قصيرة للصواريخ في سماء المملكة، وأخرى لشظايا سقطت في مناطق متفرقة. أشار بيان صادر عن وزارة الداخلية الاردنية الى "سقوط عدة شظايا لأجسام في محافظات مختلفة"، موضحة انه "نتج عنها اصابتان طفيفتان". وحضت مديرية الأمن العام الأردني المواطنين على "اتباع التعليمات والبقاء في منازلهم كونها الأكثر أمانا في ظل هذه الظروف الطارئة وذلك حفاظاً على سلامتهم".



20:41 الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قائد "فرقة الإمام الحسين في بيروت"

قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل الفقار حناوي قائد فرقة الإمام الحسين في بيروت وهي جماعة على صلة بحزب الله ومقرها سوريا، وذلك تزامنا مع قتل محمد جعفر قصير القائد المسؤول عن نقل الأسلحة من إيران والجماعات المتحالفة معها إلى حزب الله في وقت سابق من اليوم.



20:39: مقتل فلسطيني بشظية صاروخ إيراني في الضفة الغربية

أدت شظايا أحد الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل مساء الثلاثاء إلى مقتل فلسطيني في مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفاد مسؤول محلي وكالة فرانس برس. وقال محافظ أريحا حسين حمايل: "قُتل عامل فلسطيني في أريحا عندما سقطت شظايا صاروخ من السماء وأصابته".





20:28 - ميليشيات عراقية: القواعد الأمريكية ستكون هدفا إذا انضمت أمريكا في الرد على إيران

قالت ما تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" المتحالفة مع إيران إن القواعد الأمريكية في العراق والمنطقة ستكون هدفا إذا انضمت الولايات المتحدة إلى أي رد على الضربات الإيرانية على إسرائيل أو إذا استخدمت إسرائيل المجال الجوي العراقي ضد طهران.



20:11 - تضارب الأنباء بشأن عدد الصواريخ التي أطلقتها إيران

قال الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت حوالى 180 صاروخا على البلاد مساء الثلاثاء. وأوضح الجيش "رصدت أنظمة الجيش الإسرائيلي حوالي 180 صاروخا أطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية من إيران". وأكد مسؤول أمني هذا العدد لوكالة فرانس برس.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت أن العدد هو نحو 200 صاروخ.



19:53 - غوتيريش يندد بتوسيع رقعة صراع الشرق الأوسط

ندد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة "بتوسيع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بتصعيد تلو الآخر" بعدما أطلقت إيران وابلا من

الصواريخ الباليستية على إسرائيل ثأرا من الحملة الإسرائيلية على جماعة حزب الله في لبنان. وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء "لا بد أن يتوقف هذا. نحتاج بكل تأكيد إلى وقف إطلاق النار".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

19:50 - ألمانيا تندد بالهجوم الإيراني

أدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على موقع إكس الهجوم الإيراني على إسرائيل. وكتبت: "تتعرض إسرائيل في الوقت الحالي لهجوم صاروخي من إيران. إنني أدين الهجوم المستمر بأشد العبارات الممكنة. لقد حذرنا إيران بشدة من هذا التصعيد الخطير. ويجب على إيران أن توقف الهجوم فوراً. فهو يقود المنطقة نحو الهاوية".



19:45 - الجيش الإسرائيلي: الهجوم الصاروخي الإيراني انتهى

قال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الصاروخي الإيراني انتهى وإن بمقدور الناس مغادرة الملاجئ. وذكر الجيش في بيان "بعد تقييم الوضع، تقرر السماح الآن بمغادرة الأماكن المحمية في كل المناطق في جميع أنحاء البلاد".

19:24 - بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر الجيش الأميركي بمساعدة إسرائيل وإسقاط الصواريخ الإيرانية. مؤكدا أن بايدن وهاريس يتابعان الهجوم الإيراني على إسرائيل من غرفة العمليات في البيت الأبيض.

19:21 - ستة قتلى في الهجوم بإطلاق النار في تل أبيب

أفادت الشرطة الإسرائيلية عن مقتل ستة أشخاص على الأقل بالرصاص، الثلاثاء، في هجوم في مدينة تل أبيب في وسط إسرائيل، مضيفة أنّه تمّ "تحييد" المهاجمَين. وقالت الشرطة في بيان "قُتل ستة مدنيين بنيران إرهابيين اثنين. إضافة إلى ذلك، هناك تسعة أشخاص مصابين بجروح متفاوتة الخطورة وفقا لمصادر طبية. تمّ تحييد الإرهابيَين في الموقع".

19:15 - إيران تعلن استهداف إسرائيل بالصواريخ

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله اليوم الثلاثاء إنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل وحذر من أن رد إسرائيل سيقابله رد من طهران "أكثر سحقا وتدميرا". وأضاف الحرس الثوري بأن الهجوم على إسرائيل رد على اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصرالله، وقائد حركة حماس إسماعيل هنية بشكل خاص.

فيما حذرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة من أنه إذا تجرأت إسرائيل على الرد أو ارتكبت المزيد من "الأعمال الخبيثة" فسيكون هناك "رد مدمر".

19:10 - إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

سلطة مطارات إسرائيل تعلن عدم السماح بإقلاع أو وصول أي طائرة بكافة المطارات الإسرائيلية.

ع.م/خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب، رويترز)