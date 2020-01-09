 إيران تعتذر عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية ″عن طريق الخطأ″ | أخبار | DW | 11.01.2020

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أخبار

إيران تعتذر عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية "عن طريق الخطأ"

بعد ثلاثة أيام من الإنكار أقرّت إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ "بطريقة غير مقصودة" بعد أن "اقتربت من مركز عسكري حساس"، وقدمت طهران اعتذارها على أعلى المستويات.

القوات المسلحة الإيرانية تعترف بعد ثلاثة ايام بإسقاطها للطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ

حطام الطائرة الأوكرانية يعد سقوطها بالقرب من مطار طهران

في تبدل كبير بعد ثلاثة أيام على تحطم الطائرة الأوكرانية، قدمت إيران اليوم السبت(11 كانون ثاني/يناير 2020) اعتذارها لإسقاطها طائرة البوينغ 737 "الأوكرانية بالخطأ"، لكنها أشارت إلى مسؤولية "نزعة المغامرة الأميركية" في هذه المأساة. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تشعر بأسف "عميق" لإسقاط طائرة مدنية أوكرانية، معتبرا ذلك "مأساة كبرى وخطأ لا يغتفر".

وكتب روحاني في تغريدة على تويتر "التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت للأسف عن طريق الخطأ أدت إلى تحطم الطائرة الأوكرانية وموت 176 شخصا بريئا"، موضحا أن "التحقيقات مستمرة لتحديد" المسؤولين "وإحالتهم على القضاء".

قبل ذلك، قدّم وزير الخارجيّة الإيراني محمد جواد ظريف السبت اعتذار بلاده بدون أن يعفي واشنطن من المسؤولية. وكتب ظريف في تغريدة على تويتر "يوم حزين". وأضاف أن "خطأ بشريّاً في فترة الأزمة التي تسببت بها نزعة المغامرة الأميركية إلى إلى الكارثة".

ويلمح ظريف بذلك إلى التوتر الذي تلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد، بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل إطلاق صواريخ على قاعدتين تضمان جنود أميركيين في العراق.

وصدر الاعتراف الأول عن القوات المسلحة الإيرانية التي تحدثت عن "خطأ بشري" تسبّب بكارثة الطائرة. وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة إن الطائرة بدت "هدفا معاديا (...) وأصيبت بطريقة غير مقصودة". وأضاف "في وضع أزمة ويتسم بالحساسية، أقلعت الرحلة الأوكرانية رقم 752 من مطار الإمام الخميني (في طهران). الطائرة وعند الانعطاف دخلت بطريقة خاطئة في دائرة هدف معاد بعد أن اقتربت من مركز عسكري حساس تابع للحرس الثوري" بينما كان "الجيش في تلك اللحظات في أعلى مستويات التأهب".

وانتشر تسجيل فيديو من عشرين ثانية يظهر ما يبدو أنها لحظة إصابة الطائرة. ويظهر التسجيل جسمًا يتحرّك بشكل سريع ويرتفع في السماء قبل أن يظهر وميض ساطع ثم يخفت ويواصل تحرّكه إلى الأمام. وبعد عدة ثوان، سمع دوي انفجار.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو أن المحققين الأوكرانيين يحصلون على "تعاون كامل" من قبل طهران. وقال "ننوي البدء قريبا بإعادة تركيب الاتصالات" المسجلة في الصندوقين الأسودين. وأعلنت طهران التي قطعت علاقاتها بأوتاوا في 2012، أنها تنتظر وصول فريق كندي مكلف "الاهتمام بالشؤون المتعلقة بالضحايا الكنديين".

مختارات

ما علاقة سقوط الطائرة الأوكرانية بالقرب من طهران بعملية إطلاق صواريخ على قاعدتين أمريكيتين في العراق؟ القاسم المشترك لحد الآن هو أن الحادثين وقعا في ليلة واحدة، ما أثار بعض "الشكوك" والفرضيات. فهل سقطت أم أسقطت؟ (09.01.2020)

طالب الاتحاد الأوروبي ودول غربية عدة بتحقيق شفاف وشامل في ملابسات سقوط طائرة الركاب الأوكرانية فوق طهران. جاء ذلك بعد ما أشارت حكومات غربية إلى أن الطائرة أُسقطت، ربما عن طريق الخطأ، بصاروخ إيراني، وهو ما تنفيه طهران. (10.01.2020)

لكن وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامباني أعلن أن إيران منحت تأشيرتي دخول لاثنين فقط من أعضاء فريق يضم 12 ممثلا كنديا ينتظر وصولهم غلى أراضيها، معبرا عن أمله في "تسوية مسألة التأشيرات العشر الأخرى بسرعة".

وأعلن الوزير الكندي أنه تم في كندا تشكيل مجموعة تنسيق مع أوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا ستتحدث "بصوت واحد" من أجل إجراء تحقيق "كامل وشفاف".

من جهة أخرى، دعت إيران مجموعة بوينغ الأميركية المصنعة للطائرة، إلى المشاركة في التحقيق، وكذلك الأميركيين والكنديين والفرنسيين والسويديين إلى اتباع وسائل العمل التي يطبقها الإيرانيون في هذه القضية.

وأخيرا، صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي كونستانتيت كوساتشيف السبت أنه على إيران التي اعترفت بإسقاط الطائرة الأوكرانية عن غير عمد "استخلاص العبر" من هذه المأساة.

وقال كوساتشيف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية انترفاكس "إذا لم يثبت تحليل الصندوقين الأسودين وأعمال التحقيق أن الجيش الإيراني فعل ذلك عمدا، وليس هناك سبب لذلك، يجب إغلاق الحادث. على أمل أن يكون قد تم استخلاص العبر وأن تتخذ كل الأطراف إجراءات".

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/د.ب.أ)

  • Flugzeugunglück in Russland September 2008 (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الروسي في المقدمة

    حدث ذلك يوم الأحد 14 أيلول/ سبتمبر 2008، إذ تحطمت طائرة روسية من طراز بوينغ 737-500، بالقرب من مدينة بيرم في منطقة الأورال. مات جراء ذلك 88 شخصا، ستة منهم أفراد طاقمها. الطائرة انفجرت في الجو قبل سقوطها، وكانت تديرها شركة الطيران الوطني الروسية إيروفلوت.

  • Boeing 737 der Turkish Airlines (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    تركيا تنعي طائراتها أيضا

    سقطت الطائرة التابعة للخطوط التركية من نوع بوينغ 800-737 في 25 فبراير/ شباط 2009. حيث تحطمت قريبا من مطار سكيبول في أمستردام بهولندا، بعد هبوط اضطراري للطائرة نتيجة توقف محركها عن الاشتغال. وصل عدد القتلى فيها 9 وتجاوز عدد الجرحى 86.

  • Bahia Bakari, einzige Überlebene des Flugzeugabsturzes vor den Komoren (AP)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة يمنية إلى جزر القمر

    طفلة واحدة استطاعت النجاة في هذه الرحلة، في حين لقي 152راكبا آخرا حتفهم. الرحلة انطلقت من مطار صنعاء الدولي في 30 يونيو/ حزيران 2009، وكانت متجهة إلى مطار الأمير سعيد ابراهيم بمدينة موروني في جزر القمر. لكنها لم تتمكن من الوصول إلى وجهتها وسقطت قبل وصولها إلى المطار.

  • Trauer nach Flugzeugabsturz in Russland (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    روسيا مرة أخرى

    كان أهم حادث جوي في عام 2011، حيث تحطمت طائرة من نوع ياك-42. وقتل حينها 43 شخصا. وكان على متن الطائرة فريق ومدربي "لوكوموتيف ياروسلافل" لهوكي الجليد، ووقعت هذه الحادثة بالقرب من مدينة ياروسلافل الروسية.

  • Tupolew Tu-154 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطائرة الداغستانية

    في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2010، تحطمت الطائرة الداغستانية من طراز توبوليف 154 وهي متوجهة من موسكو إلى محج قلعة (عاصمة جمهورية داغستان). راح ضحية الحادث شخصان، من بينهما شقيق رئيس جمهورية داغستان حينذاك، كما جرح العشرات من الركاب.

  • Symbolbild Malaysia Airlines Boeing 777-200 (picture alliance / dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    أعقد ألغاز حوادث الطيران في التاريخ

    انقطع الاتصال بالطائرة بعد اقلاعها بساعتين تقريبا وفقدت رحلة الطيران رقم 370 التابعة للخطوط الجوية الماليزية. الطائرة من نوع بوينغ 777-200 إي أر. عرف عام 2014، بعام ألغاز حوادث الطيران في التاريخ. فالرحلة المنظمة بين كوالالمبور(ماليزيا) و بكين (الصين) لم تعرف طريق الوصول وكانت نهايتها غير معروفة لغاية الآن.

  • Absturz Germanwings-Maschine/Trümmerteile (picture-alliance/dpa)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    انتحار أودى بالطيران الألماني

    لم يكتب للطائرة الألمانية من طراز إيرباص إيه 320 والتابعة لشركة " Germanwings" التابعة بدورها للخطوط الأم "Lufthansa"، طريق الوصول إلى وجهتها عام 2015. فقد تحطمت في جنوب فرنسا وبالتحديد في منطقة جبال الألب، مما تسبب في مقتل 150شخصا. أثبتت التحقيقات أن مساعد الطيار Andreas Lubiz أسقطها عمدا، إذ كان يعاني من مرض نفسي وقرر الانتحار وهو على متن الطائرة.

  • EgyptAir MS804 Wrackteil (picture-alliance/abaca)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    رحلة انتهت في البحر

    سقطت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران في البحر المتوسط يوم21 مايو/ أيار 2016، وعلى متنها 66 شخصا. الرحلة كانت قادمة من مطار شارل ديغول في باريس متوجهة نحو مطار القاهرة. ولم تعرف أسباب سقوط الطائرة حتى الحين.

  • Russland - Bergungsarbeiten nach Flugzeugabsturz (picture-alliance/AP Photo/A. Zemlianichenko)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    حادث في روسيا أيضا...

    تحطمت طائرة خطوط ساراتوف الروسية يوم 11 شباط/ فبراير 2018 بعد إقلاعها من مطار دوموديدوفو وعلى متنها 71 شخصا. الرحلة، حسب ما نقلته الأخبار المحلية، انتهت في ضواحي موسكو ولم يكتب لها الوصول إلى وجهتها. وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة المحطمة من طراز "أن148".

  • Iran Flugzeugabsturz (Farsnews)

    حوادث في السماء حيرت من في الأرض

    الطيران الإيراني

    صباح الأحد (18 فبراير/ شباط 2018) تحطمت طائرة إيرانية في محافظة أصفهان وسط إيران على بعد نحو 480 كلم جنوب طهران، وكان على متنها أكثر من 50 راكبا. وتعمل فرق الإنقاذ الإيرانية منذ سقوط الطائرة على تحديد موقع حطامها، غير أن الثلوج والتضاريس الجبلية عاقت جهود البحث ولم يعثر على أي شيء لغاية الآن. إعداد: مريم مرغيش.


مختارات

حوادث في السماء حيرت من في الأرض  

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