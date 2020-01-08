إيران تطلق صواريخ على قاعدتين بالعراق ردا على مقتل سليماني +++ تغطية خاصة +++

03:33

الخارجية الأمريكية: بومبيو أطلع برزاني رئيس وزراء حكومة كردستان العراق بشأن الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية عراقية.

03.06

قال متحدث باسم عمليات الجيش الألماني إن الجنود الألمان في أربيل بخير بعد شن إيران هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة المتمركزة في المدينة بشمال العراق. وقال المتحدث "أنا على اتصال مع الرفاق في أربيل. إنهم بحالة جيدة في ظل الظروف".

ويتمركز نحو 115 جنديا ألمانيا في أربيل.

02:58

أكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه أطلق صواريخ على قاعدة جوية أمريكية في العراق انتقاما لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس. كما حذر البيان حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة من أنهم سيتعرضون للهجوم إذا تم استخدام دولهم لشن هجمات على إيران.



02:56

إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحظر على شركات الطيران المدني الأمريكية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران والخليج وخليج عمان.

02:46

وكالة الأنباء الفرنسية: تحليق كثيف للطيران في سماء العاصمة العراقية بغداد.

02.39

شبكة سي ان ان الأميركية تنقل عن البيت الأبيض أن ترامب لن يعلق ببيان حول القصف الإيراني، لكنها لا تستبعد أن يغرد في أي لحظة.

كان من المتوقع أن يدلي ترامب ببيان حول القصف الإيراني، لكن البيت الأبيض نفى ذلك.

02:35

لا تعليق حتى الساعة من جانب الحكومة العراقية على القصف الإيراني لقواعد في العراق.

02.28

نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي تغرد على موقع تويتر:

نراقب عن كثب الموقف بعد استهداف القوات الأمريكية بالقصف في العراق. يجب أن نضمن سلامة قواتنا هناك، بما في ذلك إنهاء الاستفزازات التي لا داعي لها من الإدارة، ومطالبة إيران بوقف العنف. أمريكا والعالم لا يستطيعان تحمل تكاليف الحرب.

02:06

وكالة تنسيم الإيرانية تتحدث عن أن إيران بدأت الجولة الثانية من هجماتها على قواعد أمريكية في العراق.

02.00

الحرس الثوري الإيراني يهدّد بضرب "إسرائيل" و"حلفاء للولايات المتحدة" .

01.52

فيديو على مواقع التواصل يرجح أنه لإنطلاق الصواريخ الإيرانية التي استهدفت قواعد في العراق:

رويترز: التلفزيون الإيراني نقلا عن بيان للحرس الثوري: نحذر حلفاء أمريكا في المنطقة من أنهم سيتعرضون للهجوم إذا استُخدمت بلادهم لشن هجمات على طهران. ننوه إلى أنه لا يمكن التأكد من صحة الفيديو من مصادر مستقلة:

01.43

الحرس الثوري يحذر من أن أي عدوان أمريكي على طهران سيواجه برد ساحق. ووزير الخارجية والدفاع يصلان إلى البيت الأبيض الأميركي بعد الهجوم الصاروخي على قواعد تضم قوات أميركية في العراق.

01.38

وكالة رويترز: بيان للحرس الثوري الإيراني يؤكد إطلاق صواريخ على قاعدة جوية بالعراق انتقاما لمقتل سليماني.

01.32

البنتاغون يعلن أن إيران أطلقت "أكثر من عشرة صواريخ" على قاعدتي عين الأسد وإربيل اللتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل الرد. وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إنّها تجري "تقييما أولياً للأضرار" وتدرس "الردّ" على الهجوم.

01.22

أعلن الحرس الثوري الإيراني ، صباح اليوم الأربعاء (الثامن من كانون الثاني/ يناير 2020)، أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في غرب العراق "دمرت تماما" بعد قصف صاروخي إيراني "ردا مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني". فيما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية أن "عشرات الصواريخ للقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية استهدفت قاعدة عين الأسد"، مشيرة إلى أن "الهجوم (يأتي) انتقاماً لاغتيال القائد الشهيد (قاسم) سليماني عبر إطلاق عدد من الصواريخ أرض-أرض".

ع.خ

