إيران تصف الخطط الأمريكية للدفاع الجوي الإقليمي بـ"الاستفزازية"

حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن طرح الولايات المتحدة تعزيز التعاون بين حلفائها الاقليميين في مجال الدفاع الجوي والذي سيبحث خلال زيارة مرتقبة للرئيس جو بايدن، هو خطوة "استفزازية" قد تهدد الأمن في المنطقة.

ويأتي الموقف الإيراني رداً على إعلان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن زيارة بايدن الأسبوع المقبل، سيتخللها نقاش مسألة "تعزيز التعاون الاقليمي ولا سيما في مجال الدفاع الجوي" بين حلفاء واشنطن في مواجهة طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان مساء السبت (التاسع من تموز/يوليو 2022) إن "طرح هذه المسألة استفزازي والجمهورية الإسلامية الإيرانية تنظر الى هذه التصريحات من منظور التهديدات ضد الأمن القومي والاقليمي".

ومن المقرر أن يزور بايدن اسرائيل والضفة الغربية من 13 الى 15 تموز/ يوليو، على أن يتوجه بعدها الى جدّة في رحلة مباشرة تعتبر سابقة بين إسرائيل والسعودية اللتين لا تربط بينهما علاقات رسمية.

وأكد كيربي "نُواصل العمل على أُطر وقدرات دفاع جوّي متكاملة في كلّ أنحاء هذه المنطقة" بسبب "مخاوف تتعلّق بإيران وقدراتها المتزايدة والمتنامية (في مجال) الصواريخ البالستيّة، ناهيك عن دعمها المستمرّ للإرهاب في أنحاء المنطقة".

أما كنعاني فقال " دخول الأجانب إلى المنطقة لن يجلب الأمن والاستقرار بل هو في حد ذاته السبب الرئيسي للتوتر والخلافات الإقليمية".

ا.ف/ ع.غ (أ.ف.ب، رويترز)