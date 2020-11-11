 إيران تستدعي سفير ألمانيا بسبب الاحتجاج على حكم بالإعدام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.12.2020

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أخبار

إيران تستدعي سفير ألمانيا بسبب الاحتجاج على حكم بالإعدام

بسبب الموقف الغاضب للاتحاد الأوروبي على خلفية إعدام الصحفي المعارض روح الله زم، طهران تستدعي سفير ألمانيا وتعتزم استدعاء نظيره الفرنسي.

الصحفي المعارض روح الله زم أعدم الثلاثاء الماضي وفق الإعلام الإيراني.

الصحفي المعارض روح الله زم أعدم الثلاثاء الماضي وفق الإعلام الإيراني.

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد (13 ديسمبر/ كانون الأول)، بأن طهران استدعت سفير ألمانيا الرئيسة الدورية للاتحاد الأوروبي بسبب انتقاد الاتحاد الأوروبي لإعدام صحفي إيراني. وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية إن وزارة الخارجية الإيرانية تعتزم أيضا استدعاء السفير الفرنسي اليوم الأحد، بعد انتقادات باريس تنفيذ حكم الإعدام بحق الصحفي المعارض روح الله زم الذي كان يعمل من باريس قبل الإيقاع به وإعادته إلى إيران.

مختارات

قضت المحكمة العليا الإيرانية بإعدام ثلاثة متظاهرين بتهمة قيادة أعمال الشغب، ونفذت الحكم ذاته بحق متقاعد إيراني، تقول طهران إنه مد الولايات المتحدة بمعلومات حساسة.

رغم المطالبات الدولية بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحقه، أعدمت السلطات الإيرانية المصارع الإيراني الشاب نافيد أفكاري بعد إدانته بـ"القتل" خلال احتجاجات عام 2018، ما أثار "صدمة" دولية.

بعد تغريدات للسفارة الألمانية بطهران انتقدت إعدام المصارع الإيراني نويد أفكاري، وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني، وتتحدث عن تدخل في شؤونها، والاتحاد الأوروبي يضم صوته لموجة غضب دولية تندد بعملية الإعدام.

وأدين زم بالتحريض على العنف خلال احتجاجات مناوئة للحكومة في عام 2017. وكان لمنصته (آمد نيوز) على تطبيق تليغرام أكثر من مليون متابع.

وأدان الاتحاد الأوروبي في بيان إعدامه "بأشد العبارات ويؤكد مرة أخرة على معارضته الثابتة لاستخدام عقوبة الإعدام في ظل أي ظروف".

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الفرنسية إعدام زم بأنه "عمل همجي وغير مقبول". وقالت في بيان "تدين فرنسا بأشد العبارات الممكنة هذا الانتهاك الخطير لحرية التعبير والصحافة في إيران".

وكانت المحكمة العليا الإيرانية قد أيدت الثلاثاء الماضي حكم الإعدام الصادر بحق زم الذي اُعتقل عام 2019 بعد قضاء سنوات في المنفى. وحسب التلفزيون الرسمي "تمّ تنفيذ حكم الإعدام شنقا في مدير شبكة آمد نيوز المناهضة للثورة صباح اليوم".

وأثار الحكم غضبا شديدا لدى المنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمة مراسلون بلا حدود، التي تدافع عن حرية الصحافة. إذ عبّرت المنظمة على تويتر عن غضبها الشديد "إزاء هذه الجريمة الجديدة للنظام القضائي الإيراني" قائلة إنها تعتبر أن الزعيم الأعلى الإيراني "آية الله علي خامنئي هو العقل المدبر لعملية الإعدام هذه".

بينما قالت منظمة العفو الدولية إنها "صُدمت وروعت" من هذا الإجراء الذي أقدمت عليه إيران. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان "ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ إجراء فوري للضغط على السلطات الإيرانية لتوقف استعمالها المتصاعد لعقوبة الإعدام كسلاح للقمع السياسي".

وفرّ زم، وهو ابن رجل دين شيعي مؤيد للإصلاح، من إيران وحصل على حق اللجوء في فرنسا.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2019، قال الحرس الثوري الإيراني إنه تمكن من الإيقاع بزم في إطار "عملية معقدة باستخدام الخداع المخابراتي"، لكنه لم يذكر مكان العملية.

وذكرت وكالة (نور نيوز) الإخبارية المقربة من الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي أن الحرس اعتقل زم بعد أن سافر إلى العراق في سبتمبر/ أيلول عام 2019 وأعيد إلى إيران.

و.ب/ م.س(د ب أ، أ ف ب، رويترز)

  • Iran-Wochengalerie KW 32 Hinrichtung (Mehrnews.ir)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إيران في الصدارة

    القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

  • Infografik Karte Top 5 Länder Hinrichtungen TUR

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام

    يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

  • Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية في الصدارة عربيا

    الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

  • Saudi Arabien Protest gegen Hinrichtung von bangladeschischen Arbeitern (picture-alliance/dpa/A. Abdullah)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات

    نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).

  • Irak verurteilte IS-Angehörige vor Hinrichtung (Reuters/Ministry of Justice Iraq)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    الإعدامات في العراق

    العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

  • Ägypten Muslimbrüder zum Tode verurteilt (Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"

    سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

  • Somalien Armee (Getty Images/AFP/P. Moore)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إعدامات "علنية" في الصومال

    عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

  • Iran Öffentliche Hinrichtung (MIZAN)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء

    لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه


 

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