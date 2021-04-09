إيران ترى "تفاهماً" في محادثات فيينا وتكشف هوية منفذ تفجير نطنز

نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية في فيينا قوله اليوم السبت (17 ابريل/نيسان 2021) إن تفاهما بدأ يظهر في المفاوضات رغم استمرار وجود "خلافات شديدة".

وقال عباس عراقجي لوسائل الإعلام الحكومية "يبدو أن تفاهما جديدا آخذ في الظهور وثمة تفاهم بين الطرفين بشأن الهدف النهائي، لكن الطريق ليس سهلا وهناك بعض الخلافات الشديدة".

وفي وقت سابق اليوم، قال مبعوث الصين لدى المفاوضات إنها ستستمر وإن بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق وافقت على تسريع العمل بشأن قضايا تشمل العقوبات التي سترفعها الولايات المتحدة.

من جانبه، قال مبعوث الصين إن المحادثات ستتواصل وإن بقية أطراف الاتفاق اتفقت على تسريع العمل بشأن قضايا من بينها العقوبات التي سترفعها الولايات المتحدة.

وقال وانغ تشون سفير الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للصحفيين بعد اجتماع بقية الأطراف الموقعة على الاتفاق المبرم عام 2015 "سنواصل. اتفقت كل الأطراف على تسريع الوتيرة بشكل أكبر في الأيام المقبلة من خلال الانخراط في عمل أكثر موضوعية وشمولا فيما يتعلق برفع العقوبات بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الصلة".

مشاهدة الفيديو 02:07 شارك مفاوضات فيينا على المحك إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3s9Js إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60% والأوروبيون يواصلون محاولات لمنع ذلك

في غضون ذلك أعاد مصدر إيراني التأكيد على مطلب إيران المتمثل في رفع جميع العقوبات التي فرضت عليها خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرددا بذلك موقف الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وأضاف المصدر الذي لم يتم الكشف عن اسمه لقناة برس التلفزيونية الإيرانية التي تديرها الدولة "لن يتم قبول أي شيء في طهران سوى رفع جميع العقوبات بما في ذلك تلك المتعلقة بخطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) التي أعيد فرضها خلال عهد ترامب".

الكشف عن هوية منفذ تفجير "نطنز"

من ناحية اخرى، كشفت إيران اليوم السبتعن اسم رجل تريد اعتقاله فيما يتصل بتفجير وقع في الآونة الأخيرة في محطة نطنز النووية وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقال التلفزيون الإيراني إن وزارة المخابرات "حددت هوية مرتكب هذا التخريب وهو رضا كريمي". وأضاف أن الرجل فر من إيران قبل انفجار الأحد الماضي الذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل.

وعرض التلفزيون صورة للمشتبه به على بطاقة حمراء مكتوب عليها "مطلوب من الإنتربول". وأوردت البطاقة أنه يبلغ من العمر 43 عاما. وقال التلفزيون "الخطوات اللازمة جارية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد عبر القنوات القانونية".

وبث التلفزيون الرسمي أيضا لقطات لصفوف من أجهزة الطرد المركزي التي حلت محل الأجهزة التي تضررت جراء الانفجار في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم. وأضاف التلفزيون في تقريره أن "عددا كبيرا" من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم والتي تعطلت بسبب الانفجار عادت إلى العمل بشكل طبيعي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصادر مخابراتية لم تسمها قولها إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هو الذي نفذ عملية التخريبفي نطنز. ولم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل التي يعتقد على نطاق واسع أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك ترسانة نووية.

ع.ح./ع.ش. (رويترز)