إيران ترفض رفع العقوبات الأمريكية "خطوة بخطوة"

قالت قناة "برس تي.في" الإيرانية الحكومية اليوم السبت (الثالث من نيسان/أبريل) إن الحكومة الإيرانية تريد من الولايات المتحدة رفع كل العقوبات على إيران وترفض تخفيف القيود "خطوة بخطوة".

وقال البلدان أمس الجمعة إنهما سيجريان محادثات غير مباشرة في فيينا بدءاً من هذا الأسبوع في إطار مفاوضات أوسع نطاقاً لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية عام 2015. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن التركيز سينصب على "الخطوات النووية التي سيتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة للالتزام" بذلك الاتفاق.

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم إن طهران تعارض أي تخفيف تدريجي للعقوبات، وأضاف لـ"برس تي.في": "لا يجري بحث خطة (للتخفيف) خطوة بخطوة"، وأضاف "السياسة القاطعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي رفع كل العقوبات الأمريكية".

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الذي تولى التنسيق للأمر إن هدف المحادثات في العاصمة النمساوية هو التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين.

اقرأ أيضاً: قلق متزايد من هجرة الأدمغة من إيران

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على إيران، ما دفعها لانتهاك بعض القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.

ويرغب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في إحياء الاتفاق لكن الخلاف بين البلدين يدور حول من يتعين عليه أخذ الخطوة الأولى.

وأجرت إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وجميعها أطراف في اتفاق 2015، محادثات عبر الإنترنت أمس الجمعة لمناقشة إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق.

م.ع.ح/خ.س (رويترز)