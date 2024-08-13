إيران ترفض دعوات أوروبية لضبط النفس وعدم مهاجمة إسرائيل

ردّت إيران على دعوات غربية لها إلى "التراجع" عن تهديدها ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا تطلب "الإذن" من أحد وأنها "مصمّمة على الدفاع عن سيادتها"، يأتي ذلك فيما تتواصل المساعي الدبلوماسية لتجنيب المنطقة نزاعا أوسع نطاقا.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الثلاثاء (13 أغسطس/آب 2024) إن الدعوات التي وجهتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا ، أو المجموعة المعروفة بـ"الترويكا الأوروبية"، لطهران بضبط النفس فيما يتعلق بالرد على إسرائيل "تفتقر للمنطق السياسي وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي".

ودعت الدول الأوروبية الثلاث في بيان أمس الاثنين إيران وحلفاءها إلى عدم مهاجمة إسرائيل بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

واتهمت طهران وحليفتها، حماس، إسرائيل باغتيال هنية، وتوعّدت طهران بالانتقام. ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها عن العملية.



وأردف كنعاني قائلا "بدون أي اعتراض على جرائم الكيان الصهيوني، تطلب الدول الثلاث بكل وقاحة في البيان من إيران عدم الرد على انتهاك سيادتها وسلامة أراضيها". وأكد كنعاني عزم إيران على ردع إسرائيل، ودعا الدول الثلاث إلى "الوقوف بحسم ضد الحرب في غزة وضد تحريض إسرائيل على الحرب".

وحضّت الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيون الإثنين إيران على "التراجع" عن تهديدها بمهاجمة إسرائيل، مع تصاعد المخاوف من هجوم وشيك على الدولة العبرية من شأنه أن يشعل فتيل حرب شاملة في الشرق الأوسط

واتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين بقادة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا لبحث التوتر، وفق ما أعلن البيت الأبيض. وأضاف أن هدف الاتصال كان "إلى حد كبير تكرار ما قاله جميع القادة سابقاً في ما يتعلّق بالتأكيد على الدفاع عن إسرائيل" ومن أجل "توجيه رسالة قوية مفادها أننا لا نرغب برؤية أي زيادة في العنف وأي هجمات من قبل إيران ووكلائها".

وقال القادة في بيان بعدما تحدثوا هاتفيا "دعونا إيران إلى التراجع عن تهديداتها المتواصلة بشن هجوم عسكري على إسرائيل وبحثنا العواقب الخطيرة على الأمن الإقليمي حال تنفيذ هجوم من هذا النوع".

ومع تواصل المساعي الدبلوماسية لتجنيب المنطقة نزاعا أوسع نطاقا ، أتصل كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر و المستشار الألماني أولاف شولتس بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لحض إيران على احتواء التصعيد، لكن بزشكيان أكد أن لبلاده "حق الرد" على أي هجوم يستهدفها.

ع.ج.م/ح.ز (رزيترز، أ ف ب)