إيران ترد على قمة مكة وتتهم السعودية "بإثارة الخلافات" في المنطقة

في معرض تعليقه على البيان الختامي لقمة مكة، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية واثقة بأن مثل هذه البيانات لا تعبر عن الرؤية الحقيقية وآراء جميع الأعضاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية في موقعها الإلكتروني.

وأوضح موسوي أن "السعودية استغلت فرصة شهر رمضان المبارك ومكة المكرمة كمكان مقدس لأغراض سياسية وأداة لتوجيه اتهامات على لسان بعض المشاركين في الاجتماع ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأتهم المتحدث الرياض بواصلة "السير بنهج خاطئ في مسار إثارة الخلافات بين الدول الإسلامية والمنطقة".

وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن بلاده تعتبر "محاولات السعودية لتعبئة أصوات الدول الجارة والعربية بأنها تأتي استمرارا لمسار عقيم" تتبعه الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت القمة العربية الطارئة التي استضافتها مدينة مكة قد أكدت في بيانها الختامي على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها، ونددت بهجمات الحوثيين على المملكة.

واستنكر البيان "استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع واعتبار ذلك تهديدا للأمن القومي العربي"، وشدد على مساندة الدول العربية لأي إجراءات تتخذها المملكة ضد تلك الاعتداءات في إطار الشرعية الدولية.

وأكد البيان على أن "الدول العربية تسعى إلى استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة وأن السبيل الوحيد لذلك إنما يتمثل في احترام جميع الدول في المنطقة لمبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها".

وانتقد البيان سلوك إيران في المنطقة وقال إنه "ينافي تلك المبادئ ويقوض مقتضيات الثقة وبالتالي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة تهديدا مباشرا وخطيرا". وقال إن علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران "يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل"، على حد وصف البيان.

وكان العاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا دول الخليج إلى العمل معاً على مواجهة أعمال إيران "الإجراميّة"، وإلى إجراء حاسم لوقف "التصعيد" الإيراني.

م.م/ ع.ج.م (د ب ا، رويترز(