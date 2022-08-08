 إيران ترد رسميا على أحدث مقترح بشأن ملفها النووي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إيران ترد رسميا على أحدث مقترح بشأن ملفها النووي

ردت طهران على صيغة التسوية المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجيتها يطالب واشنطن بـ "المرونة" تجاه نقاط التباين الثلاث المتبقية. في المقابل، وفي انتظار ردّها، واشنطن تشدد مجدداً على أن الكرة في الملعب الإيراني.

Iran Streben nach Atomwaffen

بعثت طهران فجر اليوم الثلاثاء (16 أغسطس/ آب 2022)، بردّها الى الاتحاد الأوروبي على "النص النهائي" الهادف لإحياء الاتفاق النووي، وفق ما أكد الاعلام الرسمي الإيراني، ومصادر أوروبية استندت عليها وكالة رويترز.

ولم تكشف ايّ من هذه المصادر تفاصيل عن مضمون الردّ الإيراني "النهائي" حول طرح "التسوية" الذي أرسله ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى كلٍّ من الولايات المتحدة وإيران.

فيما أشارت وكالة "إرنا" الإيرانية، إلى نقاط التباين المتبقية والتي "تدور حول ثلاث قضايا، أعربت فيها أميركا عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص"، في حين ترتبط الثالثة "بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق) والتي تعتمد على واقعية أميركا لتأمين (التجاوب مع) رأي إيران".

وجاء ذلك بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مساء الإثنين أمام الصحفيين معلنا أن بلاده ستقدم "مقترحاتها النهائية" عند منتصف الليل، سيكون بمثابة "نصّ نهائي" بعد أشهر طويلة من المفاوضات.

وتابع الوزير بأن "الجانب الأميركي وافق شفهيا على اقتراحين لإيران"، وأنه "يجب تحويلهما (الموافقة) إلى نص، وإبداء المرونة في موضوع واحد (ثالث)"، وشدد على أن "الأيام القادمة أيام مهمة (...) في حال تمت الموافقة على مقترحاتنا، نحن مستعدون للإنجاز ولإعلان الاتفاق خلال اجتماع لوزراء الخارجية".

التخلي عن المطالب "الخارجية"

في المقابل وفي تعليق بشأن تصريحات عبد اللهيان، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن السبيل الوحيد لإحياء اتفاق إيران النووي هو تخلي طهران عن مطالبها "الخارجية"، والتي وصفها المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، بـ "المطالب غير المقبولة التي تتجاوز نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتعتزم الولايات المتحدة بدورها تقديم ردّها بشكل خاص ومباشر إلى ممثل الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لكن برايس لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك، كما أنه رفض الإفصاح عمّا إذا كانت الولايات المتّحدة مستعدّة للموافقة على خطة الاتّحاد الأوروبي، مكتفياً بالقول بأن واشنطن "ستتّصل ببوريل كما طلب منها الأخير". وأضاف أنّ "ما يمكن التفاوض عليه قد تمّ التفاوض عليه"، وأن الكرة في ملعب طهران.

مسائيةDW : استئناف مفاوضات فيينا.. هل من انفراجة قريبة؟

وتحاول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إحياء اتفاق عام 2015 المسمى "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي تخلى عنه سلفه دونالد ترامب في عام 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها.

"لا مجال للتفاوض"

وانطلقت أولى المباحثات بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين) في نيسان/أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في حزيران/يونيو من العام ذاته. وبعد استئنافها في تشرين الثاني/نوفمبر، علّقت مجددا منذ منتصف آذار/مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل انجاز التفاهم.

وأجرى الطرفان بتنسيق من الاتحاد الأوروبي مباحثات غير مباشرة ليومين في الدوحة أواخر حزيران/يونيو، لم تفضِ الى تحقيق تقدم يذكر.

في الرابع من آب/أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا بمشاركة من الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وبعد أربعة أيام من التفاوض، أكد الاتحاد الأوروبي في الثامن من آب/أغسطس، أنه طرح على الطرفين الأساسيين، أي طهران وواشنطن، صيغة تسوية وينتظر ردهما "سريعا". وبعد يوم من ذلك، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، إنه "لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات (...) لدينا نص نهائي. لذا إنها لحظة اتخاذ القرار: نعم أم لا. وننتظر من جميع المشاركين أن يتخذوا هذا القرار بسرعة كبيرة".

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)

 

مختارات

طهران: لدينا القدرة التقنية على إنتاج القنبلة الذرية

في تصريح نادر أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قدرة بلاده التقنية على صنع قنبلة ذرية، لكنه شدد على أن هذا ليس مدرجا على جدول الأعمال. وجاءت هذه التصريحات في سياق الضغط على الغرب بشأن مفاوضات الملف النووي.  

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

لعبة القط والفأر مع الغرب. بداية البرنامج النووي الإيراني في نهاية خمسينات القرن الماضي كانت واعدة. ثم جاءت القطيعة مع وصول الخميني للحكم لتتوالى فصول الترغيب والترهيب: اتفاق عام 2015، ثم انسحاب أمريكي وعقوبات قاسية.  

مواضيع ذات صلة

US Secretary of State Antony Blinken (C) and Antoinette Sithole (R), the sister of the late Hector Pieterson, lay a wreath at the Hector Pieterson Memorial in Soweto, South Africa, on August 7, 2022. - Peaceful child protesters were gunned down by police 30 years ago in an attack that awakened the world to the brutality of the apartheid regime. At top, is an iconic picture of Antoinette, running with mouth open in a scream alongside a friend carrying the body of her slain brother, Hector. (Photo by Andrew Harnik / POOL / AFP)

الولايات المتحدة تعيد رسم سياستها في إفريقيا.. فما الأسباب؟ 08.08.2022

كشفت واشنطن مؤخراً عن وثيقة توجيهية جديدة تتضمن إعادة صياغة شاملة لسياستها في إفريقيا جنوب الصحراء لمواجهة الوجود الروسي والصيني ومكافحة الإرهاب. يأتي ذلك فيما بدأ وزير الخارجية الأمريكية جولة في القارة السمراء.

FILE - In this photo provided by China's Xinhua News Agency, a People's Liberation Army member looks through binoculars during military exercises as Taiwan's frigate Lan Yang is seen at the rear on Aug. 5, 2022. China on Wednesday, Aug. 10, reaffirmed its threat to use military force to bring self-governing Taiwan under its control, amid threatening Chinese military exercises that have raised tensions between the sides to their highest level in years. (Lin Jian/Xinhua via AP, File)

تايوان ـ الصين تستعرض قوتها مجددا تزامنا مع زيارة وفد أمريكي 15.08.2022

وصل وفد مكون خمسة نواب أمريكيين بارزين إلى تايوان وذلك لإظهار دعم واشنطن للجزيرة، فيما أعلنت الصين تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها وتتعهّد باستعادتها ولو بالقوة.

ISFAHAN, IRAN - MARCH 30: A worker walks inside of an uranium conversion facility March 30, 2005 just outside the city of Isfahan, about 254 miles (410 kilometers), south of capital Tehran, Iran. The cities of Isfahan and Natanz in central Iran are home to the heart of Iran's nuclear program. The facility in Isfahan makes hexaflouride gas, which is then enriched by feeding it into centrifuges at a facility in Natanz, Iran. Iran's President Mohammad Khatami and the head of Iran's Atomic Energy Organisation Gholamreza Aghazadeh is scheduled to visit the facilities. (Photo by Getty Images)

طهران تتحدث عن "تطور نسبي" في المفاوضات النووية 15.08.2022

أكدت طهران حصول تقدم "نسبي" في المفاوضات النووية، مشيرة لوجود فرصة لإحياء الاتفاق مع القوى العالمية، إذا تم احترام ما أسمته بالخطوط الحمراء لطهران، في وقت ينتظر فيه الاتحاد الأوروبي ردا رسميا إيرانيا بشأن مسودة الاتفاق.