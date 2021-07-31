إيران تحذر من أي "مغامرة" بعد اتهامها باستهداف سفينة يديرها إسرائيلي

حذّرت إيران الاثنين (الثاني من آب/أغسطس 2021) على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية من أنها سترد على أي "مغامرة" بحقها، بعد اتهمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل باستهداف ناقلة نفط في بحر العرب والذي قُتل فيه اثنان من أفراد الطاقم وهما بريطاني وروماني، وهو ما نفته طهران. وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده في بيان إن "الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية لن تتردد في الدفاع عن أمنها ومصالحها القومية، وسترد بشكل فوري وحاسم على أي مغامرة محتملة".
فيما أدانت رومانيا الاثنين الهجوم، الذي أكدت أنه إيراني. وكتب وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو على حسابه على موقع تويتر: "بناء على المعلومات المتوفرة، تدين رومانيا بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف بطائرة بدون طيار الناقلة /ميرسر ستريت/ وقُتل فيه مواطن روماني". وأضاف: "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لتعمد مهاجمة المدنيين. ونواصل التنسيق مع شركائنا من أجل رد مناسب".
وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس الأحد إنهما ستعملان مع شركائهما للرد على هجوم الأسبوع الماضي على الناقلة ميرسر ستريت التي ترفع علم ليبيريا وهي مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم التي مقرها بريطانيا ويرأسها رجل أعمال إسرائيلي. وقالت بريطانيا إنه من المرجح جدا أن تكون إيران نفذت الهجوم بطائرة مسيرة واحدة أو طائرتين.
واليوم استدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني وقالت الوزارة في بيان "أكد الوزير (جيمس) كليفرلي مجددا أنه يتعين على إيران التوقف على الفور عن الأفعال التي تهدد السلام والأمن العالميين وأكد على ضرورة السماح للسفن بالإبحار بحرية وفقا للقانون الدولي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أكد أمس أن إيران هي من نفذت الهجوم الذي استهدف الناقلة، وشدد على أن إسرائيل تعرف "كيف تمرر لها الرسالة". وقال بينيت خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي إن إيران كانت "تنوي الهجوم على هدف إسرائيلي"، باستخدام طائرة بدون طيار. وتابع أن "إيران تحاول، وبشكل جبان، التملص من مسؤوليتها عن وقوع هذا الحادث... عمليات البلطجة الإيرانية تشكل خطرا ليس على إسرائيل فحسب، بل هي تمس أيضا بالمصالح الدولية وتحديدا حرية الملاحة والتجارة الدولية". وأضاف: "نتوقع من المجتمع الدولي أن يوضح للنظام الإيراني أنه ارتكب خطيئة فادحة".
وأمس الأحد أيضا، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "وفقا لمراجعة المعلومات المتوفرة، نحن على ثقة في أن إيران هي من نفذت هذا الهجوم، الذي قتل شخصين بريئين، باستخدام طائرات مسيرة ملغمة أحادية الاتجاه، وهي قدرات مميتة يتم توظيفها بشكل متزايد في أرجاء المنطقة". وأضاف الوزير الأمريكي أن بلاده تعمل مع شركائها "لبحث خطواتنا التالية، ونجري مشاورات مع حكومات بالمنطقة وخارجها بشأن اتخاذ رد مناسب، سيكون قريبا".
وقالت الشركة إن الناقلة مملوكة ليابانيين وكانت في طريقها من تنزانيا إلى الإمارات، مضيفة أن السفينة لم تكن تحمل شحنة على متنها.
ز.أ.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
أهمية منذ فجر التاريخ
لأن مضيق باب المندب يمثل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، أحد أهم البحار من الناحية التجارية والاستراتيجية منذ قدم التاريخ، بدأ الصراع للسيطرة عليه وتأمين عبور السفن فيه منذ أقدم العهود، بداية من مصر القديمة (الفرعونية) ومرورا بالإمبراطوريات المتعاقبة، وحتى القوى العظمى والإقليمية في عصرنا الحاضر.
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
باب الدموع
كلمة المندب في اللغة العربية تعني البكاء والنواح على الميت، ولذلك تُحكى حول سبب تسميته بباب المندب حكايات كثيرة، منها ما يُقال أن أمهات الأفارقة على الجانب الغربي، كن يقفن ينحن على أولادهن، الذين أخذهم العرب عبيدا، إلى الشاطئ الآخر من المضيق.
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
داخل المياه الإقليمية لثلاث دول
وفقا للقانون الدولي فإن المياه الإقليمية لأي دولة عادة تمتد من ساحلها 12 ميلا بحريا (حوالي 22 كيلومتر) إلى داخل المياه. وبهذا يكون مضيق باب المندب واقعا ضمن المياه الإقليمية لثلاث دول، هي اليمن وجيبوتي وإريتريا، حيث يبلغ عرضه حوالي 30 كيلومتر بين رأس باب المندب شرقا ورأس سيان غربا.
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
اليمن والسيطرة على باب المندب
في قلب مضيق باب المندب تقع جزيرة بريم اليمينة، التي تقسمه إلى ممرين بحريين أحدها شرقي ضيق، عرضه أقل من 4 كيلومتر وآخر غربي واسع (حوالي 21 كيلومتر) لكن توجد به أيضا جزر أخرى صغيرة تجعل اتساعه أقل من 18 كيلومتر. ويقول العالم العراقي عبدالزهرة شلش العتابي إن من يسيطر على عدن بالدرجة الأولى وجيبوتي بالدرجة الثانية يسيطر على مضيق باب المندب.
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
أهمية استراتيجية
رغم أهميته الاستراتيجية منذ القدم، ازداد مضيق باب المندب أهمية بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869، حيث أصبح الطريق الرئيسي للتجارة بين أوروبا وجنوب شرق آسيا بديلا عن طريق رأس الرجاء الصالح. وتعبر المضيق حاليا من الجنوب للشمال والشمال للجنوب نحو 21 ألف قطعة بحرية سنويا.
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
الطريق الرئيسي لناقلات البترول
مع اكتشاف البترول في الجزيرة العربية في ثلاثينات القرن الماضي ازدادت أهمية باب المندب مرة أخرى حيث إنه يربط منطقة الانتاج (الجزيرة العربية) بمناطق الاستهلاك في أوروبا والولايات المتحدة. ويمر منه يوميا ما لا يقل عن 4 ملايين برميل نفط ، حسب الباحث المصري أحمد التلاوي.
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
ثغرة أمن قومي لدول عديدة
يشكل أمن مضيق باب المندب مسألة أمن قومي بالنسبة لدول إقليمية مثل مصر وإسرائيل ودول الخليج العربية، خصوصا السعودية. وهناك مخاوف من سيطرة الحوثيين، المدعومين من إيران على المضيق. واعترفت مصر في عام 2016 بوجود قوات بحرية لها في باب المندب "لوقف إمدادات الحوثيين بالسلاح والمواد اللوجستية".ا
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
القراصنة الصوماليون
قبل تهديد الحوثيين لأمن باب المندب كان هناك القراصنة الصوماليون، الذين ظهروا بقوة عام 2008، حيث بدأوا في مهاجمة السفن العملاقة في منطقة القرن الإفريقي مهددين الملاحة في باب المندب. غير أن التدخل الدولي جعل القرصنة تتراجع تماما منذ عام 2012.
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باب المندب - مضيق لا تتراجع أهميته الاستراتيجية عبر التاريخ
أهمية مزدوجة لدول الخليج
لا شك أن الاقتصاد العالمي يتأثر بأمن المضيق لكن بالنسبة لدول الخليج العربية فإن أمن باب المندب أهميته مزدوجة، فهو منفذ الخليج على أسواق النفط الأوروبية والأميركية، ومن ناحية أخرى فإن تهديد أمنه الآن يأتي من الحوثيين المدعومين إيرانيا. وعندما هاجم الحوثيون ناقلتي نفط سعوديتين أعلنت السعودية (الأربعاء 25/7/2018) وقفا مؤقتا لمرور نفطها في باب المندب. وارتفعت أسعار النفط عالميا.
الكاتب: صلاح شرارة