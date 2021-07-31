إيران تحذر من أي "مغامرة" بعد اتهامها باستهداف سفينة يديرها إسرائيلي

حذّرت إيران الاثنين (الثاني من آب/أغسطس 2021) على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية من أنها سترد على أي "مغامرة" بحقها، بعد اتهمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل باستهداف ناقلة نفط في بحر العرب والذي قُتل فيه اثنان من أفراد الطاقم وهما بريطاني وروماني، وهو ما نفته طهران. وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده في بيان إن "الجمهورية الإٍسلامية الإيرانية لن تتردد في الدفاع عن أمنها ومصالحها القومية، وسترد بشكل فوري وحاسم على أي مغامرة محتملة".

فيما أدانت رومانيا الاثنين الهجوم، الذي أكدت أنه إيراني. وكتب وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو على حسابه على موقع تويتر: "بناء على المعلومات المتوفرة، تدين رومانيا بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف بطائرة بدون طيار الناقلة /ميرسر ستريت/ وقُتل فيه مواطن روماني". وأضاف: "لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لتعمد مهاجمة المدنيين. ونواصل التنسيق مع شركائنا من أجل رد مناسب".

مشاهدة الفيديو 19:12 شارك "حرب السفن" في الشرق الأوسط.. نحو مرحلة جديدة من التصعيد؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3rhW7 مسائية DW: "حرب السفن" في الشرق الأوسط.. نحو مرحلة جديدة من التصعيد؟

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس الأحد إنهما ستعملان مع شركائهما للرد على هجوم الأسبوع الماضي على الناقلة ميرسر ستريت التي ترفع علم ليبيريا وهي مملوكة لشركة يابانية وتديرها شركة زودياك ماريتايم التي مقرها بريطانيا ويرأسها رجل أعمال إسرائيلي. وقالت بريطانيا إنه من المرجح جدا أن تكون إيران نفذت الهجوم بطائرة مسيرة واحدة أو طائرتين.

واليوم استدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني وقالت الوزارة في بيان "أكد الوزير (جيمس) كليفرلي مجددا أنه يتعين على إيران التوقف على الفور عن الأفعال التي تهدد السلام والأمن العالميين وأكد على ضرورة السماح للسفن بالإبحار بحرية وفقا للقانون الدولي".



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أكد أمس أن إيران هي من نفذت الهجوم الذي استهدف الناقلة، وشدد على أن إسرائيل تعرف "كيف تمرر لها الرسالة". وقال بينيت خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي إن إيران كانت "تنوي الهجوم على هدف إسرائيلي"، باستخدام طائرة بدون طيار. وتابع أن "إيران تحاول، وبشكل جبان، التملص من مسؤوليتها عن وقوع هذا الحادث... عمليات البلطجة الإيرانية تشكل خطرا ليس على إسرائيل فحسب، بل هي تمس أيضا بالمصالح الدولية وتحديدا حرية الملاحة والتجارة الدولية". وأضاف: "نتوقع من المجتمع الدولي أن يوضح للنظام الإيراني أنه ارتكب خطيئة فادحة".

وأمس الأحد أيضا، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "وفقا لمراجعة المعلومات المتوفرة، نحن على ثقة في أن إيران هي من نفذت هذا الهجوم، الذي قتل شخصين بريئين، باستخدام طائرات مسيرة ملغمة أحادية الاتجاه، وهي قدرات مميتة يتم توظيفها بشكل متزايد في أرجاء المنطقة". وأضاف الوزير الأمريكي أن بلاده تعمل مع شركائها "لبحث خطواتنا التالية، ونجري مشاورات مع حكومات بالمنطقة وخارجها بشأن اتخاذ رد مناسب، سيكون قريبا".

وقالت الشركة إن الناقلة مملوكة ليابانيين وكانت في طريقها من تنزانيا إلى الإمارات، مضيفة أن السفينة لم تكن تحمل شحنة على متنها.

ز.أ.ب/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، رويترز)