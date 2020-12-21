إيران تحتجز ناقلة كورية والبنتاغون يبقي حاملة الطائرات بالخليج

قررت وزارة الدفاع الأمريكية إبقاء حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في الخليج بدلاً من إعادتها إلى الولايات المتحدة، متحدثة عن "تهديدات" أطلقتها إيران ضد الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين.
وقال وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر في بيان: "بسبب التهديدات الأخيرة التي وجهها مسؤولون إيرانيون للرئيس دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين، أمرت حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة انتشارها"، وأضاف أن حاملة الطائرات "ستبقى الآن في موقعها" في الخليج، مضيفا أنه "لا ينبغي لأحد أن يشكك في عزيمة الولايات المتحدة الأمريكية".
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن الرئيس ترامب وجه وزير الدفاع بالوكالة ميلر لعكس المسار وأمر حاملة الطائرات بالعودة إلى الشرق الأوسط بعد اجتماع في البيت الأبيض وفقًا لمسؤول دفاعي كبير.
وبذلك تم إلغاء قرار ميلر الذي صدر الأسبوع الماضي بإرسال "نيميتز" خارج المنطقة وعودتها إلى الولايات المتحدة وهي الخطوة التي بدت بمثابة إشارة "تهدئة" موجهة إلى طهران لتجنب النزاع، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين. وتقوم نيميتز بدوريات في مياه الخليج منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر لحماية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وفي حين لم يحدد ميلر طبيعة التهديدات التي يتحدث عنها، فإن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مرتفع بشكل خاص بسبب حملة "الضغوط القصوى" التي شنتها إدارة ترامب ضد طهران.
احتجاز ناقلة كورية جنوبية
من ناحية أخرى، طالبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بالإفراج عن ناقلة نفط ترفع علمها احتجزها الحرس الثوري الإيراني الإثنين (الرابع من يناير/ كانون الثاني 2021) في الخليج. وجاء في بيان أن "وزارة الخارجية تطالب بالإفراج سريعا عن السفينة" التي اتهمها الحرس الثوري بمخالفة "قوانين البيئة البحرية"، مشيرة إلى أنها تحققت من سلامة أفراد طاقمها.
اعترف التلفزيون الإيراني الرسمي بأن طهران احتجزت ناقلة النفط الكورية الجنوبية في مضيق هرمز بسبب "التلوث النفطي"
من جانبه شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على أن احتجاز بحرية الحرس الثوري لناقلة نفط كورية جنوبية تم في "إطار القانون". ولم يحدد الحرس مكان توقيف الناقلة التي تحمل اسم "هانكوك تشيمي"، مشيرا إلى أنه كان على متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية"، أو الوجهة التي نقلت إليها.
وتتنوع جنسيات أفراد طاقم السفينة بين الكورية الجنوبية والإندونيسية والفيتنامية والبورمية، وفق الموقع الإلكتروني للحرس الثوري "سباه نيوز". ونشر الموقع صورة ملتقطة من الجو لتوقيف السفينة في عرض البحر، أظهرت الناقلة وإلى جانبها أربع قطع بحرية بينها ثلاثة زوارق سريعة.
وردا على احتجاز الناقلة، أرسلت سيول وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج، على ما أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية. وقالت الوزارة في بيان: "أرسلت وزارة الدفاع على الفور وحدة شيونغهاي إلى المياه القريبة من مضيق هرمز بعيد تلقي تقرير حول احتجاز إيران سفينتنا التجارية".
ع.ح./أ.ح (أ ف ب)
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
نهاية مفاجأة
في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي
نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة
عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق
مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة
كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !
قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب
وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".
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قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية
"عواقب لا يمكن التكهن بها"
عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".
الكاتب: صلاح شرارة