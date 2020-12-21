إيران تحتجز ناقلة كورية والبنتاغون يبقي حاملة الطائرات بالخليج

قررت وزارة الدفاع الأمريكية إبقاء حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في الخليج بدلاً من إعادتها إلى الولايات المتحدة، متحدثة عن "تهديدات" أطلقتها إيران ضد الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة كريستوفر ميلر في بيان: "بسبب التهديدات الأخيرة التي وجهها مسؤولون إيرانيون للرئيس دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين أمريكيين آخرين، أمرت حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة انتشارها"، وأضاف أن حاملة الطائرات "ستبقى الآن في موقعها" في الخليج، مضيفا أنه "لا ينبغي لأحد أن يشكك في عزيمة الولايات المتحدة الأمريكية".

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن الرئيس ترامب وجه وزير الدفاع بالوكالة ميلر لعكس المسار وأمر حاملة الطائرات بالعودة إلى الشرق الأوسط بعد اجتماع في البيت الأبيض وفقًا لمسؤول دفاعي كبير.

وبذلك تم إلغاء قرار ميلر الذي صدر الأسبوع الماضي بإرسال "نيميتز" خارج المنطقة وعودتها إلى الولايات المتحدة وهي الخطوة التي بدت بمثابة إشارة "تهدئة" موجهة إلى طهران لتجنب النزاع، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين. وتقوم نيميتز بدوريات في مياه الخليج منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر لحماية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وفي حين لم يحدد ميلر طبيعة التهديدات التي يتحدث عنها، فإن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مرتفع بشكل خاص بسبب حملة "الضغوط القصوى" التي شنتها إدارة ترامب ضد طهران.

احتجاز ناقلة كورية جنوبية

من ناحية أخرى، طالبت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بالإفراج عن ناقلة نفط ترفع علمها احتجزها الحرس الثوري الإيراني الإثنين (الرابع من يناير/ كانون الثاني 2021) في الخليج. وجاء في بيان أن "وزارة الخارجية تطالب بالإفراج سريعا عن السفينة" التي اتهمها الحرس الثوري بمخالفة "قوانين البيئة البحرية"، مشيرة إلى أنها تحققت من سلامة أفراد طاقمها.

اعترف التلفزيون الإيراني الرسمي بأن طهران احتجزت ناقلة النفط الكورية الجنوبية في مضيق هرمز بسبب "التلوث النفطي"

من جانبه شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على أن احتجاز بحرية الحرس الثوري لناقلة نفط كورية جنوبية تم في "إطار القانون". ولم يحدد الحرس مكان توقيف الناقلة التي تحمل اسم "هانكوك تشيمي"، مشيرا إلى أنه كان على متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية"، أو الوجهة التي نقلت إليها.

وتتنوع جنسيات أفراد طاقم السفينة بين الكورية الجنوبية والإندونيسية والفيتنامية والبورمية، وفق الموقع الإلكتروني للحرس الثوري "سباه نيوز". ونشر الموقع صورة ملتقطة من الجو لتوقيف السفينة في عرض البحر، أظهرت الناقلة وإلى جانبها أربع قطع بحرية بينها ثلاثة زوارق سريعة.

وردا على احتجاز الناقلة، أرسلت سيول وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج، على ما أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية. وقالت الوزارة في بيان: "أرسلت وزارة الدفاع على الفور وحدة شيونغهاي إلى المياه القريبة من مضيق هرمز بعيد تلقي تقرير حول احتجاز إيران سفينتنا التجارية".

ع.ح./أ.ح (أ ف ب)