 إيران تتوعد بالثأر لمقتل فخري زاده وغوتيريش يدعو لضبط النفس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.11.2020

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إيران تتوعد بالثأر لمقتل فخري زاده وغوتيريش يدعو لضبط النفس

هدد الرئيس الإيراني بالثأر لمقتل عالمها النووي البارز محسن فخري زاده "في الوقت المناسب"، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة لضبط النفس وتفادي أي أعمال قد تؤدي للتصعيد. وأنباء عن حالة تأهب في سفارات إسرائيل حول العالم.

الصورة: آثار الرصاص بادية على السيارة التي كانت تقل العالم النووي الإيراني محين فخري زاده

إيران تقول إنها ستثأر لمقتل عالمها النووي البارز محسن فخري زاده "في الوقت المناسب".

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أنإسرائيل التي يتهمها باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، تسعى الى التسبب بـ"فوضى" في المنطقة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية لن تقع في هذا "الفخ".

مختارات

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بعودة واشنطن للالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015، إذا التزمت به إيران، فيما يخوض الطرفان سباقا مع الزمن في حقل ألغام سياسي لتحقيق هذا الهدف حسبما يراه عدد من المعلقين الألمان.

هل يمكن لفريق مكون من بايدن وروحاني أن ينجح في إطلاق بداية جديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا يبقى رهينا لكثير من العوامل ولاسيما السياسة الإيرانية، علما بأن ترامب ما يزال في الحكم.

وقال روحاني في كلمة متلفزة "الأمة الإيرانية أذكى من أن تقع في فخ المؤامرة الذي نصبه الصهاينة. هم يفكّرون بخلق فوضى، لكن عليهم أن يدركوا أننا كشفنا ألاعيبهم ولن ينجحوا في تحقيق أهدافهم الخبيثة". وتوعد روحاني إسرائيل بالثأر لمقتل محسن فخري زاده "في الوقت المناسب".

بدوره، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن مقتل العالم الإيراني، محسن فخري زاده لن يوقف ولن يعرقل التقدم في البرنامج النووي لبلاده. وقال صالحي اليوم السبت إن "المسار الذي كان ينتهجه فخري زاده، يستمر الآن وبشكل أكثر كثافة".

وكانت إيران قد قالت في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي أمس الجمعة إنها ترى "مؤشرات خطيرة عن ضلوع إسرائيل" في اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده وأنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش دعا إلى ضبط النفس وتفادي أي أعمال قد تؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة بعد محسن فخري زاده الذي يشتبه الغرب منذ فترة طويلة إنه العقل المدبر لبرنامج أسلحة نووي إيراني.

وقال المتحدث فرحان حق "علمنا بالتقارير التي تتحدث عن اغتيال عالم نووي إيراني قرب طهران. نحث على ضبط النفس وعلى الحاجة لتجنب أي تصرفات من شأنها أن تؤدي لتصعيد التوتر في المنطقة".

ورفضت إسرائيل التعليق على مقتل العالم النووي الإيراني. وفي الولايات المتحدة الأمريكية رفض البيت الأبيض ووزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية التعليق. كما رفض أيضا فريق بايدن الانتقالي التعليق.

وفي سياق متصل ذكرت قناة إن12الإخبارية الإسرائيلية اليوم السبت أن إسرائيل رفعت حالة التأهب القصوى في سفاراتها بجميع أنحاء العالم بعد التهديدات الإيرانية بالثأر لمقتل فخري زاده، بيد أن باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قال إن الوزارة لا
تعلق على المسائل الأمنية المتعلقة بممثليها في الخارج. 
ع.ش/ع.ج.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 12:50

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