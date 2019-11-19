 إيران تتوعد بإنزال أشد العقوبات على المتظاهرين المعتقلين | أخبار | DW | 24.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إيران تتوعد بإنزال أشد العقوبات على المتظاهرين المعتقلين

توعد قادة أمنيون إيرانيون بإنزال أشد العقوبات بمن وصفوهم بالمسؤولين عن حركة الاحتجاجات التي انطلقت إثر ارتفاع أسعار الوقود. إيران اعترفت بمقتل تسعة أشخاص فيما تحدثت منظمات حقوقية دولية عن أكثر من مائة قتيل.

Fashafuye (Fars)

قال مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني في بيان إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت 180 شخصا يشتبه فى تحريضهم على التظاهر للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود. وكشف المجلس في بيان اليوم الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) أنه "يوجد فوضويون من بين المعتقلين وأعضاء من جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة المحظورة التي تمولها الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية".

كما اعترفت إيران بمقتل تسعة أشخاص في المظاهرات، وهم أربعة محتجين وثلاثة من أفراد الحرس الثوري واثنان من ضباط الشرطة. بيد أن منظمة العفو الدولية قالت إن 115 شخصًا على الأقل قتلوا على أيدي قوات الأمن في الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء إيران في الـ 15من الشهر الجاري بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وقطعت الحكومة الإنترنت لعدة أيام لمنع انتشار المعلومات والصور من الاضطرابات. وقالت منظمة نيت بلوك، وهي منظمة تتابع الوصول إلى الإنترنت إنه يعود تدريجياً. ومع ذلك لا يزال يتم الإبلاغ عن انقطاع في خدمة الإنترنت.

 وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس الماضي السيطرة على الاضطرابات الأخيرة واعتقال المحرضينومن المخطط تنظيم مظاهرة كبيرة تنظمها الدولة في طهران غدا الاثنين لدعم القيادة الإيرانية.

Köln Iraner demonstrieren für Menschenrechte im Iran (UGC)

ايرانيون يتظاهرون في كولونيا ضد عنف نظام الملالي

النظام الإيراني يتوعد المتظاهرين

مختارات

هددت الرئاسة الإيرانية على لسان نائب روحاني، جهانغيري، دول المنطقة بعواقب وخيمة لم تحدد طبيعتها إذا ثبت تورطها في الاضطرابات الأخيرة في البلاد، فيما ردت دول مجلس التعاون الخليجي على الفور بأنها لم تتدخل في شؤونها إيران. (23.11.2019)

فيما تقول إيران إن الهدوء عاد إلى البلاد، اتهمها الرئيس ترامب بقطع الإنترنت للتستر على ما يحدث في البلاد أو ما وصفه بـ "موت ومأساة". وتواصل طهران قطع الإنترنت ما يجعل من الصعب الحصول على معلومات يمكن الوثوق بها. (21.11.2019)

وذكر موقع "ميزان" الإخباري التابع للقضاء الإيراني أن قياديا بارزا بالحرس التابع للقضاء الإيراني دعا السلطة القضائية لإصدار أحكام صارمة على من وصفهم "بالمرتزقة" الذين شاركوا في الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي.

وقال الأميرال علي فداوي أحد نواب قائد الحرس الثوري "قبضنا على كل المرتزقة الذين اعترفوا بالقيام بأعمال لحساب أمريكا وإن شاء الله النظام القضائي في البلاد سيعاقبهم بأشد العقوبات".

وألقى حكام إيران اللوم على من وصفوهم بـ "بلطجية" على صلة بمنفيين وأعداء أجانب، الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، في إثارة الاضطرابات التي أدت إلى بعض أسوأ أعمال العنف منذ عقود.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صحفي في وقت سابق هذا الأسبوع إن قوات الأمن أطلقت النار على حشود المحتجين من على أسطح المباني وفي حالة واحدة من طائرة هليكوبتر. وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك على موقعه الإلكتروني إن بيانات تستند إلى أرقام رسمية وتقارير يعتد بها تشير إلى أن "ما لا يقل عن 2755 شخصا اعتقلوا وأن العدد الفعلي من المرجح أن يكون قريبا من أربعة آلاف".

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Iran-Wochengalerie KW 32 Hinrichtung (Mehrnews.ir)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إيران في الصدارة

    القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

  • Infografik Karte Top 5 Länder Hinrichtungen TUR

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام

    يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

  • Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية في الصدارة عربيا

    الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

  • Saudi Arabien Protest gegen Hinrichtung von bangladeschischen Arbeitern (picture-alliance/dpa/A. Abdullah)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات

    نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).

  • Irak verurteilte IS-Angehörige vor Hinrichtung (Reuters/Ministry of Justice Iraq)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    الإعدامات في العراق

    العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

  • Ägypten Muslimbrüder zum Tode verurteilt (Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"

    سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

  • Somalien Armee (Getty Images/AFP/P. Moore)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إعدامات "علنية" في الصومال

    عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

  • Iran Öffentliche Hinrichtung (MIZAN)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء

    لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه


مختارات

دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

انخفضت حالات الإعدام في العالم لأدنى مستوى لها خلال عقد، وفق منظمة العفو الدولية (أمنستي)، وذلك بسبب انخفاض حالات الإعدام في دول شرق أوسطية ما زالت تتصدر القائمة السوداء عالميا. (10.04.2019)  

مواضيع ذات صلة

العفو الدولية: مقتل 106 على الأقل من المحتجين خلال الاضطرابات في إيران 19.11.2019

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن ما لا يقل عن 106 محتجين لاقوا حتفهم في 21 مدينة في إيران خلال الاضطرابات التي تفجرت بسبب ارتفاع أسعار الوقود الأسبوع الماضي. وأضافت المنظمة في بيان انها تعتقد بأن العدد الحقيقي للقتلى قد يزيد بكثير عما ذكرته. وكانت مصادر إعلامية رسمية إيرانية قد اعلنت في وقت سابق اليوم أن تسعة أشخاص قتلوا في المظاهرات التي يسودها الغموض بعد قطع النظام الايراني الانترنت.

مظاهرات في أنحاء متفرقة من إيران 17.11.2019

مظاهرات في إيران بسبب رفع أسعار الوقود بنسبة خمسين بالمئة. المتظاهرون خرجوا في العاصمة طهران ومدن أخرى. الشرطة واجهت الاحتجاجات بصرامة. خامنئي يؤيد رفع أسعار الوقود.

Iran Proteste gegen Benzinrationierung

مظاهرات إيران بين تحديات اقتصادية وعقوبات أمريكية 18.11.2019

الحكومة الإيرانية تبرر رفعَ أسعار الوقود بالعقوبات الأمريكية وتتهم أيادٍ خارجية بزعزعة استقرار البلاد، والحرس الثوري يحذر المتظاهرين من الإخلال بالأمن. فأي خيارات أمام طهران في التعامل معها؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  