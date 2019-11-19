إيران تتوعد بإنزال أشد العقوبات على المتظاهرين المعتقلين

قال مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني في بيان إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت 180 شخصا يشتبه فى تحريضهم على التظاهر للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود. وكشف المجلس في بيان اليوم الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) أنه "يوجد فوضويون من بين المعتقلين وأعضاء من جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة المحظورة التي تمولها الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية".
كما اعترفت إيران بمقتل تسعة أشخاص في المظاهرات، وهم أربعة محتجين وثلاثة من أفراد الحرس الثوري واثنان من ضباط الشرطة. بيد أن منظمة العفو الدولية قالت إن 115 شخصًا على الأقل قتلوا على أيدي قوات الأمن في الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء إيران في الـ 15من الشهر الجاري بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وقطعت الحكومة الإنترنت لعدة أيام لمنع انتشار المعلومات والصور من الاضطرابات. وقالت منظمة نيت بلوك، وهي منظمة تتابع الوصول إلى الإنترنت إنه يعود تدريجياً. ومع ذلك لا يزال يتم الإبلاغ عن انقطاع في خدمة الإنترنت.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس الماضي السيطرة على الاضطرابات الأخيرة واعتقال المحرضين. ومن المخطط تنظيم مظاهرة كبيرة تنظمها الدولة في طهران غدا الاثنين لدعم القيادة الإيرانية.
ايرانيون يتظاهرون في كولونيا ضد عنف نظام الملالي
النظام الإيراني يتوعد المتظاهرين
وذكر موقع "ميزان" الإخباري التابع للقضاء الإيراني أن قياديا بارزا بالحرس التابع للقضاء الإيراني دعا السلطة القضائية لإصدار أحكام صارمة على من وصفهم "بالمرتزقة" الذين شاركوا في الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي.
وقال الأميرال علي فداوي أحد نواب قائد الحرس الثوري "قبضنا على كل المرتزقة الذين اعترفوا بالقيام بأعمال لحساب أمريكا وإن شاء الله النظام القضائي في البلاد سيعاقبهم بأشد العقوبات".
وألقى حكام إيران اللوم على من وصفوهم بـ "بلطجية" على صلة بمنفيين وأعداء أجانب، الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، في إثارة الاضطرابات التي أدت إلى بعض أسوأ أعمال العنف منذ عقود.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صحفي في وقت سابق هذا الأسبوع إن قوات الأمن أطلقت النار على حشود المحتجين من على أسطح المباني وفي حالة واحدة من طائرة هليكوبتر. وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره نيويورك على موقعه الإلكتروني إن بيانات تستند إلى أرقام رسمية وتقارير يعتد بها تشير إلى أن "ما لا يقل عن 2755 شخصا اعتقلوا وأن العدد الفعلي من المرجح أن يكون قريبا من أربعة آلاف".
م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ، رويترز، أ ف ب)
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
إيران في الصدارة
القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام
يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
السعودية في الصدارة عربيا
الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات
نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
الإعدامات في العراق
العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"
سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
إعدامات "علنية" في الصومال
عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء
لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه