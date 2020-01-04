إيران: الإعدام لإيراني قدم معلومات لواشنطن عن مكان سليماني

أعلنت إيران الثلاثاء الثلاثاء (التاسع من يونيو/ حزيران 2020) أنها ستعدم شخصاً أيّدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقّه بعدما أدين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل عبر مساعدته واشنطن على استهداف الجنرال قاسم سليماني.

وأفاد المتحدّث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أثناء مؤتمر صحافي متلفز أن محمود موسوي مجد أدين بالتجسس على القوات المسلحة الإيرانية وبتقديم معلومات عن مكان الجنرال قائد سليماني لقاء مبالغ كبيرة من جهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وأضاف إسماعيلي بالقول: "لقد كشف عن مكان الشهيد سليماني لأعدائنا"، مضيفاً أن المحكمة العليا أيّدت الحكم الصادر بحقه بالإعدام والذي "سينفّذ قريبًا".

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وأصدرت إيران حكماً مشابهاً في شباط/ فبراير الماضي بحق أمير رحيم بور الذي أدين كذلك بالتجسس لصالح الولايات المتحدة والتخطيط لبيع معلومات متعلّقة ببرنامج إيران النووي.

وقُتل الجنرال سليماني، الذي كان يترأس فيلق القدس بضربة نفّذتها طائرة أميركية مسيّرة في بغداد في كانون الثاني/يناير الماضي.

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وردّت إيران على مقتله بهجوم صاروخي في الثامن الشهر ذاته على قاعدة عين الأسد بالعراق حيث تتمركز قوات أمريكية. ولم يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو إصابات جسدية على الفور، لكن تم تشخيص لاحقاً إصابات دماغية ناجمة عن الصدمة لدى عشرات الجنودالأمريكيين.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)