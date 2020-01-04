 إيران: الإعدام لإيراني قدم معلومات لواشنطن عن مكان سليماني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.06.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

إيران: الإعدام لإيراني قدم معلومات لواشنطن عن مكان سليماني

إيران تنوي قريباً إعدام شخص أُدين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل عبر مساعدته واشنطن على استهداف الجنرال قاسم سليماني، وفق تصريحات مسؤولين إيرانيين.

ضربة قوية وجهتها الولايات المتحدة إلى إيران باستهداف الجنرال قاسم السليماني مع بداية العام الجاري.

ضربة قوية وجهتها الولايات المتحدة إلى إيران باستهداف الجنرال قاسم السليماني مع بداية العام الجاري.

أعلنت إيران الثلاثاء الثلاثاء (التاسع من يونيو/ حزيران 2020) أنها ستعدم شخصاً أيّدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقّه بعدما أدين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل عبر مساعدته واشنطن على استهداف الجنرال قاسم سليماني.

مختارات

أعلنت أسرة عميل أمريكي سابق، فُقد في ظروف غامضة قبل 13 سنة، أنه توفي "رهن الاعتقال في إيران"، لكن طهران كررت بأنها "لا تعرف شيئا" عن مكان وجود روبرت ليفنسون، الذي بقيت واشنطن تطالب طهران بإطلاق سراحه حتى الأسبوع الماضي. (26.03.2020)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصب يتجاوز ثماني مرات الحدّ المسموح به، فيما غرد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف متحدياً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعودة إلى الاتفاق النووي. (05.06.2020)

ما علاقة ألمانيا بمقتل قاسم سليماني في العراق؟ ثمانية نواب من حزب اليسار الألماني المعارض يتهمون الحكومة الألمانية بالمساعدة في قتله "من خلال عدم القيام بشيء". ليس هذا فحسب، بل رفعوا دعوى ضد المستشارة وبعض وزرائها. (27.02.2020)

كشفت وزارة الدفاع الإميركية عن حصيلة جديدة للجنود الذين أصيبوا ب"ارتجاج خفيف" جرّاء الصواريخ الإيرانية على قاعدة "عين الأسد" في العراق مطلع كانون الثاني/يناير، رداً على اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية. (11.02.2020)

كشف الجيش الأمريكي عن إصابات في المخ بين صفوف جنوده عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدة أمريكية في العراق الشهر الماضي. فما هو عدد المصابين الذين تم الكشف عن إصاباتهم حتى الآن؟ (24.01.2020)

فتح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران النار على أمريكا والأوروبيين في خطبة الجمعة، ما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغرد محذرا ومطالبا خامنئي بأن يكون "حذرا في كلامه" عن الولايات المتحدة وحلفائها. (18.01.2020)

وأفاد المتحدّث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أثناء مؤتمر صحافي متلفز أن محمود موسوي مجد أدين بالتجسس على القوات المسلحة الإيرانية وبتقديم معلومات عن مكان الجنرال قائد سليماني لقاء مبالغ كبيرة من جهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وأضاف إسماعيلي بالقول: "لقد كشف عن مكان الشهيد سليماني لأعدائنا"، مضيفاً أن المحكمة العليا أيّدت الحكم الصادر بحقه بالإعدام والذي "سينفّذ قريبًا".

اقرأ أيضاً: نواب ألمان يرفعون دعوى ضد ميركل على خلفية مقتل سليماني

وأصدرت إيران حكماً مشابهاً في شباط/ فبراير الماضي بحق أمير رحيم بور الذي أدين كذلك بالتجسس لصالح الولايات المتحدة والتخطيط لبيع معلومات متعلّقة ببرنامج إيران النووي.

وقُتل الجنرال سليماني، الذي كان يترأس فيلق القدس بضربة نفّذتها طائرة أميركية مسيّرة في بغداد في كانون الثاني/يناير الماضي.

اقرأ أيضاً: البنتاغون يكشف نوعية وعدد الإصابات جراء "الانتقام لسليماني"

وردّت إيران على مقتله بهجوم صاروخي في الثامن الشهر ذاته على قاعدة عين الأسد بالعراق حيث تتمركز قوات أمريكية. ولم يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو إصابات جسدية على الفور، لكن تم تشخيص لاحقاً إصابات دماغية ناجمة عن الصدمة لدى عشرات الجنودالأمريكيين.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)

  • Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    نهاية مفاجأة

    في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

  • Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي

    نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة

    عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق

    مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

    كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

    قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب

    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

    عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

    الكاتب: صلاح شرارة


مواضيع ذات صلة

Iran Proteste gegen Tötung von General Kassem Soleimani

خيارات إيران المتاحة رداً على مقتل سليماني 04.01.2020

تعالت نبرة التهديد في الخطاب السياسي بين الولايات المتحدة وإيران التي ترى في مقتل الجنرال قاسم سليماني ضربة كبرى لمشاريعها في الشرق الأوسط، وفيما تعاني إيران من الحصار الأمريكي، فإنّ كثيرين يرون أنها ستلجأ إلى التصعيد.

New York City Trump erste PK als designierter Präsident (Ausschnitt)

واشنطن: بكين ودول شرق أوسطية تخفي حصيلتها الحقيقية من كورونا 02.04.2020

اتهم تقرير سري للمخابرات الأمريكية الصين ودولاً أخرى بالتغطية على الأعداد الحقيقية للاصابات والوفيات الناجمة عن إصابة مواطنيها والمقيمين لديها بفيروس كورونا. التقرير أشار أيضاً إلى دول عربية شرق أوسطية بأصابع الاتهام.

Iran Teheran | Demonstration nach Dronenattacke gegen Qassem Soleimani

مقتل الجنرال سليماني في هجوم أمريكي ببغداد +++ تغطية حية خاصة +++ 03.01.2020

قُتل الجنرال الإيراني الواسع النفوذ قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، ومعه قيادي كبير في الحشد الشعبي العراقي الموالي لطهران. تغطية خاصة من DW عربية لآخر التطورات (التغطية بتوقيت وسط أوروبا).

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  