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سياسةإسرائيل

إيران.. إسرائيل تهاجم "دبلوماسياً" وواشنطن تستعد لفرض عقوبات

١٦ أبريل ٢٠٢٤

شنت إسرائيل ما أسمته "هجوما دبلوماسياً" ضد إيران بعد هجومها غير المسبوق ضد إسرائيل. في وقت نقل موقع إخباري عن وزيرة الخزانة الأمريكية عزمها فرض عقوبات جديدة على طهران.

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وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتسصورة من: Sebastian Scheiner/AFP/Getty Images

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس عبر منصة إكس، تويتر سابقاً، اليوم الثلاثاء (16 نيسان/أبريل 2024): "أرسلت هذا الصباح رسائل إلى 32 دولة وتحدثت مع العشرات من وزراء الخارجية والشخصيات البارزة في جميع أنحاء العالم". ودعا كاتس إلى فرض عقوبات على برنامج الصواريخ الإيراني وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستساعد على احتواء طهران وإضعافها.

وقال كاتس "يجب إيقاف إيران الآن، قبل فوات الأوان". وأضاف كاتس أن الحملة الدبلوماسية الإسرائيلية ضد إيران يجب أن يصاحبها رد عسكري على هجوم طهران بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة. واعترضت إسرائيل والدفاعات المتحالفة معها كافة الهجمات التي تم شنها تقريباً.

وأشارت قيادة الجيش الإسرائيلي إلى أنها لا تعتزم ترك الهجوم الإيراني الكبير الذي تم شنه ليلة السبت الماضي دون رد. وقالت إيران إن الهجوم جاء رداً على هجوم إسرائيلي على "مجمع دبلوماسي إيراني" في سوريا أسفر عن مقتل جنرالين وخمسة ضباط إيرانيين. 

وفي نفس السياق، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن نسخة من تعليقات لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الوزارة تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران رداً على هجومها على إسرائيل. وأورد تقرير أكسيوس أن يلين ستقول اليوم الثلاثاء إن "وزارة الخزانة لن تتردد في العمل مع حلفائنا لاستخدام سلطتنا في فرض عقوبات لمواصلة تعطيل نشاط النظام الإيراني الخبيث والمزعزع للاستقرار".

وذكرت أكسيوس أن الوزيرة ستقول أيضاً إن "الهجوم الذي شنته إيران ووكلاؤها يؤكد أهمية عمل وزارة الخزانة لاستخدام أدواتنا الاقتصادية في مواجهة نشاط إيران الخبيث". وقالت يلين في وقت سابق إن تصرفات إيران تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقد يكون لها تداعيات اقتصادية، مضيفة أن الولايات المتحدة ستستخدم العقوبات وستعمل مع حلفائها.

خ.س/ح.ز (د ب أ، رويترز)

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تتواصل ردود الفعل الدولية على الهجوم غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل، عبر طائرات مسيرة وصواريخ. بينما أعلنت أمريكا ودول غربية دعمها لإسرائيل وحذرت من أن الهجوم يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
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