إيتو يصدم غوارديولا وميسي بتصريح ناري

وجه الهداف الكاميروني صامويل إيتو انتقادات لمدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا معتبرا أن غوارديولا لم "يفهم الفريق ولم يعش حياة المجموعة "خلال الفترة التي كان يلعب فيها إيتو في "البلاوغرانا".
وكشف الأسطورة الكاميرونية عن أسرار علاقته المتوترة مع غوارديولا. ففي حديث مع قناة "بي إن سبورتس" يتذكر الكاميروني صامويل إيتو ما حصل له مع غوارديولا في آخر موسم له مع برشلونة ويقول بهذا الخصوص "قلت له، أتعرف بيب. ستعتذر لي لانني من سيجعلك تفوز وليس ميسي". ويضيف "الآن هي حقبة إيتو وربما سيأتي ميسي فيما بعد.. إنه زمني وأنا من يقود برشلونة للانتصارات. وستعتذر مني لاحقا ".
في موسم 2008/2009 وهو آخر موسم له في برشلونة تمكن صامويل إيتو من تسجيل 36 هدفا في 52 مباراة وقاد برشلونة إلى الفوز بالثلاثية (دوري الأبطال والدوري الإسباني وكأس إسبانيا).
غوارديولا عندما كان مدربا لبرشلونة
ويوضح إيتو أن غوارديولا أثنى عليه في خطاب ألقاه أمام اللاعبين وأكد على الدور الكبير الذي لعبه هذا الموسم ووعده باللقاء بعد عطلة نهاية الموسم. لكنه عاد ليتفاجأ فور وصوله إلى بلاده لقضاء العطلة، أن برشلونة وضع اسمه على قائمة الانتقالات بطلب من المدرب غوارديولا.
الأسطورة الكاميرونية بقدر ما استغرب لقرار مدربه السابق بالتخلي عنه، بقدر ما سعد فيما بعد للإنجازات التي حققها مع فريقه الجديد إنتر ميلان الذي انتقل إليه من برشلونة عام مقابل 20 مليون يورو. وقال بهذا الخصوص لقناة "بي إن سبورتس" "مهما يكن فالفرصة التي منحي إياها غواردولا تجعلني أبقى ممتنا له للأبد، لأنه سمح لي بالدخول أكثر في تاريخ كرة القدم عندما التحقت بالإنتر. وسمح للإنتر بتحقيق أفضل صفقة في تاريخ كرة القدم".
ففي موسمه الأول مع الإنتر فاز إيتو بدوري أبطال أوروبا وأخرج فريقه السابق برشلونة والمدرب بيب غوارديولا من نصف نهائي المسابقة.
هـ.د
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
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