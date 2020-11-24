نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

إيبولا

مرض يصيب البشر وغيرها من الرئيسيات الناجمة عن فيروس إيبولا. ينتشر الفيروس عن طريق الاتصال المباشر مع السوائل في الجسم. ظهر لول مرة في جنوب السودان ومن أبرز اعراضه الإسهال وفقدان الشهية والإعياء.

اكتشف المرض بداية في بلدة تقع على أطراف غابة مطيرة تسمى كيكويت في زائير، بعد أصابة بائع فحم في الغابة يوم 6 يناير 1995 به. أربعة أماكن يمكن تمييز فيروس إيبولا فيها وهي جنوب السودان و كونغو الديمقراطية و الغابون و كوت ديفوار. ففي هذه المناطق تنتشر هذه الحمى. وحوالي 50 إلى 90 بالمائة من المرضى بحمى الإيبولا يموتون.

February 3, 2020, Atlanta, GA, United States of America: Illustration created at the Centers for Disease Control and Prevention showing the ultrastructural morphology exhibited by the Novel Coronavirus 2019-nCoV virus which has caused an outbreak of respiratory illness first detected in Wuhan, China in 2019. Note the spikes that adorn the outer surface of the virus, which impart the look of a corona surrounding the virion, when viewed electron microscope. (Credit Image: Â© Cdc/Planet Pix via ZUMA Wire |

بعد كورونا: مخاوف من فيروس "شاباري" القاتل 24.11.2020

في الوقت الذي بدأ فيه العالم يتنفس الصعداء بعد النتائج المبشرة لأكثر من لقاح قد تضع حداً لفيروس كورونا في وقت قريب للغاية، تسود مخاوف من فيروس قاتل جديد ظهر في بوليفيا ولا يعرف عنه الكثير.
25.06.2020 *** FILE PHOTO: A lab technicians shows the coronavirus disease (COVID-19) treatment drug Remdesivir at Eva Pharma Facility in Cairo, Egypt June 25, 2020. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo

ألمانيا تشكو ندرة موجوداتها من عقار ريمديسيفر لعلاج كورونا 06.07.2020

بعد إعطاء المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لاستخدام عقار ريمديسيفير لعلاج حالات من مرضى كوفيد-19، كشف وزير الصحة الألماني أن بلاده لا تملك سوى بضع مئات من الجرعات. كيف سيتحرك الاتحاد الأوروبي لتلبية الطلب؟
25.06.2020 *** FILE PHOTO: A lab technicians shows the coronavirus disease (COVID-19) treatment drug Remdesivir at Eva Pharma Facility in Cairo, Egypt June 25, 2020. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo

المفوضية الأوروبية تعطي الضوء الأخضر لاستخدام دواء في علاج كورونا 03.07.2020

سمحت المفوضية الأوروبية باستخدام عقار رمديسيفير لمعالجة المصابين بفيروس كورونا. وحسب دراسة يقلل الدواء زمن التعافي من 15 إلى 11 يوما ويستخدم في علاج مرضى كوفيد-19 الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما ويحتاجون لأوكسجين إضافي.
August 7, 2019*** A child receives a vaccine against Ebola from a nurse in Goma on August 7, 2019. - Three cases of the deadly virus was detected in the border city of Goma, the Congolese presidency said on August 1, 2019. (Photo by Augustin WAMENYA / AFP) (Photo credit should read AUGUSTIN WAMENYA/AFP/Getty Images)

تفش جديد لوباء إيبولا في شمال غرب الكونغو 01.06.2020

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية تفشيا جديدا لوباء إيبولا في شمال غرب البلاد. وتتزامن عودة إيبولا مع تفشي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.
Frau bläst einen Kuss auf ihr Spiegelbild, Kempten, Allgäu, Schwaben, Bayern, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الحب في زمن كورونا.. حنين إلى العناق والتقبيل وأشياء أخرى! 29.05.2020

أطاح فيروس كورونا المستجد بالكثير من العادات والسلوكيات وطرق التعبير عن مشاعر الحب، بما في ذلك العناق والتقبيل التلامس الجسدي، ومنطقة البحر المتوسط من أشد المتضررين من ذلك.
Muslims pray at the Grand Mosque during the annual Hajj pilgrimage in their holy city of Mecca, Saudi Arabia August 8, 2019. REUTERS/Waleed Ali

السعودية تدعو للتريث بشأن الحج حتى تتضح الرؤية حول "كورونا" 31.03.2020

لم يسبق قط أن ألغي موسم الحج. ويحل موعده هذا العام أواخر شهر يوليو/ تموز. لكن تفشي فيروس كورونا يثير تساؤلات حول حج هذا العام. وقد دعت السعودية جميع المعنيين بالحج حول العالم للتريث في عقود الحج القادم حتى تتضح الرؤية.
28.02.2020, Nordrhein-Westfalen, Essen: Das Symbol Biogefährdung hängt an einer Scheibe vor der Infektionsstation der Uniklinik Essen. (zu dpa: «Unterdruck und Schutzkleidung: Isolierstation betreibt großen Aufwand») Foto: Marcel Kusch/dpa | Verwendung weltweit

كورونا والإيدز والطاعون: أمراض نظريات المؤامرة! 11.03.2020

قائمة الأخبار الكاذبة حول كورونا تمتد من هزلية إلى نظريات مؤامرة مروعة. والتحذيرات من الأخبار الزائفة تحتل مكانة كبيرة في الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في وسائل الإعلام التقليدية.

ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine Ärztin setzt am 22.11.2016 in Minden eine Spritze mit Grippeschutzimpfung. (zu dpa Ehec, Zika, Ebola: EU-Rechnungshof mahnt besseren Schutz an vom 08.12.2016) Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

اكتشاف أول لقاح فعال ضد وباء إيبولا 24.12.2016

منظمة الصحة العالمية تعلن نجاح تجربة كبيرة في غينيا باختبار لقاح ضد وباء إيبولا بشكل يوفر حماية كبيرة من الإصابة بالفيروس. ومن المقرر أن تتولى شركة أمريكية تصنيع اللقاح وطرحه في الأسواق بداية من العام الجديد.

Brasilien Recife Baby mit Mikrozephalie

أفتك الفيروسات التي أرعبت العالم 01.02.2016

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي وباء "زيكا" في العالم، بعد أن أصاب الفيروس أكثر من 20 ألف شخص في أمريكا اللاتينية. وبذلك ينضم الفيروس إلى قائمة طويلة من الفيروسات الخطيرة التي أرعبت العالم في السنوات العشر الأخيرة.
28.11.2015 ***** Bildunterschrift:Medical workers present Noubia (C), the last known patient to contract Ebola in Guinea, during her release from a Doctors Without Borders treatment center in Conakry on November 28, 2015. The 34-day-old baby, officially declared treated on November 16, was presented by personal from the treatment center, with applause, during an emotional ceremony, in the presence of her family. / AFP / CELLOU BINANI (Photo credit should read CELLOU BINANI/AFP/Getty Images) @ Getty Images/AFP/C. Binani

الصحة العالمية تعلن خلو غرب أفريقيا من الإيبولا 14.01.2016

فيروس إيبولا سبق وأن حصد آلاف الأرواح في غرب إفريقيا، والآن تعلن منظمة الصحة العالمية أنها تغلبت عليه. لكن هل اختفاء هذا الفيروس نهائي أم أن خطر تجدد ظهوره وارد في كل لحظة؟ المنظمة العالمية لم تتردد في إطلاق التحذيرات.
ARCHIV - Ein Virologe arbeitet am 25.01.2013 bei einem Fototermin im neuen BSL 4-Labor (Biologischer Sicherheitslevel 4) des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin (BNI) in Hamburg. In dem neuen Hochsicherheitslabor sollen schon bald die Arbeiten mit Viren wie Lassa-,Marburg-, Ebola- oder Krim-Kongo-Viren beginnen. Foto: Christian Charisius/dpa (zu dpa Ebola-Epidemie: Zwei Virologen aus Hamburg nach Guinea gereist vom 25.03.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

باحثون يكتشفون لقاحا فعالا ضد فيروس إيبولا 31.07.2015

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن باحثين أوشكوا على تطوير أول لقاح ضد فيروس الإيبولا بعد أن أظهرت نتائج أولية أن لقاحا كنديا حقق فعالية بنسبة 100% بين أربعة آلاف شخص خضعوا للتجربة في غينيا.
18.05.2015 *** German Chancellor Angela Merkel (R) delivers a speech next to World Health Organistation (WHO) Director-General Margaret Chan at the 68th World Health Assembly at the United Nations European headquarters in Geneva, Switzerland, May 18, 2015. The World Health Assembly, which is the annual meeting of the WHO's 194 Member States and is its highest decision-making body, takes place from May 18 to 26. REUTERS/Denis Balibouse

ميركل تدعو منظمة الصحة لدور أكبر بعد كارثة إيبولا 18.05.2015

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بخطة عالمية لمواجهة الأوبئة القاتلة كوباء إيبولا. ميركل حثت منظمة الصحة العالمية على تطوير هيكلها وإدارتها كي تبدو أكثر استعدادا لمواجهة مثل هذه الأزمات والأوبئة.
2.2.2015 An adhesive bandage is placed on the arm of a volunteer after she was administered an experimental Ebola vaccine at Redemption Hospital in New Kru Town, a suburb of Monrovia, on February 2, 2015. The first large-scale trials of two Ebola vaccines were due to begin in Liberia on February 2, the partnership conducting the research said. The vaccines contain harmless fragments of the virus that trigger an immune response, according to the Partnership for Research on Ebola Vaccines in Liberia (PREVAIL), a collaboration between the United States and Liberia. AFP PHOTO / ZOOM DOSSO (Photo credit should read ZOOM DOSSO/AFP/Getty Images)

الدول المصابة بإيبولا تطالب بـ "خطة مارشال" 03.03.2015

حذر قادة من أوروبا وأفريقيا من أي تراخ في الجهود المبذولة في مكافحة وباء إيبولا القاتل، وذلك على هامش مؤتمر انعقد في بروكسل بهدف القضاء على الوباء. ودعت الدول الثلاث المتضررة منه إلى "مشروع مارشال" لمواجهة تبعاته.
03.09.2014 Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) spricht am 03.09.2014 in Hamburg zum Thema «Außenpolitik weiter denken» auf einer Veranstaltung der Körber-Stiftung im Rahmen des Projekts «Review 2014 - Außenpolitik weiter denken». Foto: Christian Charisius/dpa

السياسة الخارجية الألمانية تجدد نفسها لمواجهة التحديات 27.02.2015

تنظيم "الدولة الإسلامية"، ووباء إيبولا، والصراع في أوكرانيا.. أزمات دولية متسارعة، ولا تبدو لها نهاية قريبة. وتحاول السياسة الخارجية الألمانية العثور على إجابات للتحديات الجديدة، من خلال عملية تجديد داخل الوزارة.
Eine Mitarbeiterin im Schutzanzug sitzt am 02.02.2015 in Berlin im neuen Hochsicherheitslabor der Sicherheitsstufe 4 des Robert Koch-Instituts. Das neue Laborgebäude für wissenschaftliche Arbeiten zu Infektionskrankheiten wird am 3. Februar eingeweiht, dann beginnen Funktionstests. Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

تعرف على أخطر المختبرات العلمية في العالم 14.02.2015

تم مؤخراً في العاصمة برلين افتتاح أحد أخطر المختبرات في العالم. وسيخصص هذا المختبر لدراسة الفيروسات والجراثيم شديدة العدوى، مثل فيروس إيبولا الفتاك. ولكن، كيف يبدو أخطر مختبرات العالم من الداخل؟
Issa Hayatou, president of the Confederation of African Football (CAF) leaves his hotel on November 3, 2014 in Rabat, ahead of his meeting to discuss Rabat's request to postpone hosting the 2015 Africa Cup of Nations due to the Ebola epidemic. Morocco has called for the tournament, due to be held from January 17 to February 8, to be pushed back because of fears that an influx of several hundred thousand supporters could spread the virus which has killed more than 4,950 people in West Africa. AFP PHOTO / FADEL SENNA (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/Getty Images)

المغرب يرفض عقوبات "كاف".. لكن ماذا بعد؟ 11.02.2015

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم رفضه لعقوبات الاتحاد الإفريقي (كاف) بعد تجريده من استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا، مؤكداً أنه "سيسلك المساطر القانونية للحفاظ على مصالح الكرة المغربية". فما هي الإجراءات القانونية المقصودة؟
مزيد من المقالات