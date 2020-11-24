مرض يصيب البشر وغيرها من الرئيسيات الناجمة عن فيروس إيبولا. ينتشر الفيروس عن طريق الاتصال المباشر مع السوائل في الجسم. ظهر لول مرة في جنوب السودان ومن أبرز اعراضه الإسهال وفقدان الشهية والإعياء.

اكتشف المرض بداية في بلدة تقع على أطراف غابة مطيرة تسمى كيكويت في زائير، بعد أصابة بائع فحم في الغابة يوم 6 يناير 1995 به. أربعة أماكن يمكن تمييز فيروس إيبولا فيها وهي جنوب السودان و كونغو الديمقراطية و الغابون و كوت ديفوار. ففي هذه المناطق تنتشر هذه الحمى. وحوالي 50 إلى 90 بالمائة من المرضى بحمى الإيبولا يموتون.