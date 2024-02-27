إيبرل مديرا رياضيا جديدا لبايرن.. فهل يتعاقد مع شابي ألونسو؟

قام فريق بايرن ميونيخ بتعيين ماكس إيبرل مديرا رياضيا جديدا له، ويأمل النادي البافاري من الوافد الجديد إيجاد بديل للمدرب توماس توخل الذي سيرحل مع نهاية الموسم الحالي. فهل يسعى إيبرل للتعاقد مع مدرب ليفركوزن شابي ألونسو؟

عيّن بايرن ميونيخ ثاني الدوري الالماني لكرة القدم ماكس إيبرل مديراً رياضيا جديدا له حتى حزيران/يونيو 2027، وهي الخطوة الأولى للنادي البافاري الذي يأمل من الوافد الجديد اخراجه من مأزق تردي نتائجه وإيجاد بديل للمدرب توماس توخلالذي سيرحل مع نهاية الموسم الحالي.

وسبق أن حاول إيبرل أن يستقدم ألونسو إلى مونشغلادباخ عام 2021، حين كان الإسباني مدرباً للفريق الرديف لريال سوسييداد. وقال إيبرل إنه "لن يُعلّق على الأسماء" لكنه أقرّ بإعجابه باللاعب الدولي السابق المتوّج بكأس العالم 2010.

وأضاف "خلال مفاوضاتي مع شابي قبل ثلاثة أعوام، كان يُدرّب الفريق الرديف (لريال سوسييداد)". وتابع "قال لي إنها خطوة باكرة يجب أن أكتسب خبرة أكثر هنا وهذا ما أحببته به". وأردف "لكن لا يُمكن الربط بين الأمرين في وقتها واليوم".

وارتبط اسم ألونسو الذي يتصدر مع ليفركوزن الدوري من دون خسارة بعد 23 مرحلة ويسعى إلى التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بتدريب بايرن. وربطت وسائل إعلام محلية الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق بالعملاق الألماني، بالإضافة إلى ألونسو. واعتبر إيبرل إن إعادة بناء النادي "ليس علم صواريخ" لكنه أصرّ على أنه "ليس المنقذ".

وأعلن بايرن ميونيخ أن إيبرل لاعب الفريق سابقاانضم إلى النادي بعقد حتى يونيو/ حزيران 2027 وسيتولى المسؤولية في الأول من مارس/ آذار.

وشغل إيبرل (50 عاما) منصب المدير الرياضي في بروسيا مونشنغلادباخ لمدة 14 عاما قبل أن ينضم إلى لايبزيغ في 2022.

وأقاله لايبزيغ في سبتمبر أيلول بعد أن ربطته تكهنات إعلامية بالانتقال إلى بايرن.

وقال هربرت هاينر رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ في بيان "لا يملك إيبرل عقودا من الخبرة في إدارة كرة القدم فحسب، بل بدأ أيضا مسيرته مع اللعبة في نادي بايرن ميونيخ وتحول إلى الاحتراف هنا.وتابع حاينر "نحن مقتنعون بأنه سيعكف على تشكيل مستقبل هذا النادي بنجاح".

وقال إيبرل إنه سيتعامل مع المنصب الجديد "بكثير من الاحترام والتواضع". وأضاف "لقد أمضيت طفولتي وشبابي بالكامل في بايرن ميونيخ والمدينة ومن الرائع العودة الآن في دور جديد مع النادي الذي بدأ فيه كل شيء بالنسبة لي".

وسيعمل إيبرل جنبا إلى جنب مع النمساوي كريستوف فرويند (46 عاما) الذي وصل من ريد بول سالزبورغ في صيف عام 2023، للإشراف على التعاقدات وشغل منصب المدير الرياضي ولكن من دون الانضمام إلى مجلس الإدارة.

وكان لايبزيغ أقال إيبرل في أيلول/سبتمبر بعد أقل من عام من انضمامه إلى النادي، قائلا إنه أظهر "عدم الالتزام" تجاه حامل كأس ألمانيا.

ويحتل بايرن، المتوّج بآخر 11 لقبا في الدوري الألماني، المركز الثاني بفارق ثماني نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم الحالي.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بايرن تغلب على ليفربول الإنكليزي في سباق الحصول على خدمات إيبرل والذي يعتبر أحد أذكى الكشافة في كرة القدم الألمانية، مع اهتمامه بالمواهب الشابة. أمضى 14 عاماكمدير رياضي في بوروسيا مونشنغلادباخ، قبل أن يتنحى في كانون الثاني/يناير 2022 بسبب الإرهاق.

ويمرّ عملاق بافاريا بأزمة حيث خرج من كأس ألمانيا، ويتجه لخسارة لقبه فيالدوري، كما سقط أمام لاتسيو الإيطالي 0-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ع.أ.ج/ ع ش (أ ف ب، رويترز)