إنه النسيان!.. البحث لأسابيع عن مكان ركن سيارة مسن ألماني

ترك رجل يبلغ من العمر 62 عاما سيارته في موقف متعدد الطوابق في مدينة أوزنابروك الألمانية، التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 165 ألف نسمة في مطلع شباط/فبراير، ثم هرع إلى موعد كان ينتظره في المدينة. وقالت ابنته أمس الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2021): "لا أعرف عدد المرات التي ذهبنا فيها إلى مدينة أوزنابروك بحثا عنها (السيارة)".

وبحسب الابنة، لم تكن هناك تذكرة خاصة بالمرآب مدون عليها اسمه مع والدها، وكان الحاجز مفتوحا بسبب عطل في ماكينة التذاكر في ذلك الوقت. وكان والدها قاد سيارته من منزله في بينثيم، بولاية ساكسونيا السفلى، إلى أوزنابروك من أجل موعد في 3 شباط/فبراير. وعندما وصل إلى المدينة، بحث في عجالة عن موقف للسيارات وسط المدينة، وتوجه إليه إلا أنه لم يتذكر موقعه بعد ذلك.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، قام الأب وابنته بالبحث في العديد من مواقف السيارات في أوزنابروك التي تضم ما لا يقل عن 15 مرآبا للسيارات، بما في ذلك مواقف سيارات تحت الأرض. وأخيرا، أدت مكالمة لوسائل الإعلام إلى معرفة مكان السيارة يوم الأربعاء، حيث اتصل مواطن بالشرطة التي تابعت المعلومات، بحسب الابنة.

وتم العثور على السيارة في مرآب سيارات أحد الفنادق بوسط المدينة. وقالت الابنة: "من الأفضل ألا يذهب والدي إلى أوزنابروك بعد الآن، وأن يبقى معنا في البلدة الصغيرة".

ع.ش/خ.س (د ب أ)