 إنهاء عملية احتجاز أطفال كرهائن في صالة رياضية بألمانيا | أخبار | DW | 07.01.2019

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أخبار

إنهاء عملية احتجاز أطفال كرهائن في صالة رياضية بألمانيا

تمكنت الشرطة الألمانية من تحرير 43 طفلا كان يحتجزهم شخص في صالة رياضية بمدينة لينغريش بغرب ألمانيا. الشرطة ألقت القبض على الرجل وأنهت عملية الاحتجاز دون وقوع إصابات. بيد أنها لم تقدم معلومات عن هوية المُحتجِز ودوافعه.

Nordrhein-Westfalen, Lengerich: Polizei ist im münsterländischen Lengerich im Einsatz (picture-alliance/dpa/Nord-West-Media TV)

ألقت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين (السابع من كانون الثاني/ يناير 2019) القبض على رجل احتجز مجموعة أطفال في صالة لألعاب الجمباز في مدينة لينغريش غربي ألمانيا في وقت مبكر من مساء اليوم. وأوضحت الشرطة بمدينة مونستر على تويتر أن الرجل هدد مجموعة تدريب في الصالة. وأضافت بعد ذلك أن "العملية احتجاز الأطفال قد انتهت".

وكانت الشرطة قد ذكرت في تغريدة سابقة أن الأطفال الـ 43  الذين احتجوزا من قبل هذا الرجل تم تحريرهم وهم الآن عند ذويهم وكلهم بخير وأن الحادثة لم تسفر عن وقوع إصابات. بيد أنها لم تقدم معلومات إضضافية عن هوية المختطف.

من جانبها، ذكرت وكالة (نورد-فست-ميديا) أن الشرطة تواجدت بأعداد كبيرة بالقرب من الصالة الرياضية. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الجاني الوحيد في الواقعة تم القبض عليه من قبل قوات خاصة، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير المعروف بعد ما السبب الذي جعله يحتجز أطفالا ولماذا اختار الصالة الرياضية لتنفيذ جريمته.

أ.ح/ي.ب (د ب أ)

 

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