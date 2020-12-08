 إنهاء الأزمة الليبية.. مشكلة أكبر من تواجد 20 ألف مقاتل أجنبي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.12.2020

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سياسة واقتصاد

إنهاء الأزمة الليبية.. مشكلة أكبر من تواجد 20 ألف مقاتل أجنبي

هل من الممكن أن تساعد محادثات الأمم المتحدة الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الوطنية في دفع القوى الأقليمية والدولية التي تلعب أدوارا خطيرة في ليبيا للخروج منها؟

Libyen Proteste gegen Haftar-Truppen in Tripolis

احتجاجات في العاصمة طرابلس بداية العام الماضي تعبيرا عن رفض هجوم قوات حفتر

حذرت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، مؤخرا خلال الجولة الأخيرة من المحادثات حول مستقبل ليبيا، من المخاطر الناجمة عن تواجد 20 ألف مقاتل أجنبي ومرتزق و10 قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد.

مختارات

الاتفاق بين سلطتي طرابلس الغرب وشرق ليبيا على وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات، هو بمثابة ضوء يلوح في آخر نفق الأزمة الليبية. لكن المطبّات كثيرة في طريق التسوية، والسبيل لتجاوزها يحتاج إلى وجوه وقيادات جديدة.

لحق الشرق والجنوب الليبي بغربه، حيث اندلعت احتجاجات ارتفع سقف مطالب بعضها ليلامس حدود السياسة في بلد تعصف به نار الحرب والتوتر منذ ما يقارب عقدا من الزمن. فهل الحراك شعبي وعفوي؟ وما هو مداه؟ وهل يستطيع تغيير المعادلة؟

في الخلاف بين بين اليونان وتركيا على مخزون الغاز في المتوسط، يتعلق الأمر بقانون البحار وبالدور الجيوسياسي، وتركيا ترى نفسها في مواجهة تحالف من الأعداء. أزمة كبيرة باتت تتفاقم بسرعة. خلفيات وتعقيدات الأزمة في هذا التحليل.

وقالت وليامز أمام الـ 75 مندوباً من هيئات ومجموعات حكومية مختلفة في الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عُقد عبر الإنترنت في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري: "قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منازلكم، ويعملون على تدفق السلاح إلى ليبيا، وهي لا تحتاج إلى المزيد من الأسلحة. وتابعت: "هم ليسوا في ليبيا من أجل مصالحكم: بل هم فيها من أجل مصالحهم. ولديكم الآن أزمة خطيرة فيما يتعلق بالوجود الأجنبي داخل بلادكم".

وأشارت المبعوثة الأممية، إلى أن هذه القوات الأجنبية قادمة من سوريا والسودان وتشاد وروسيا، وهم متواجدون امتثالا لأوامر حلفائهم الممولين، من بينهم تركيا ومصر وروسيا والإمارات العربية المتحدة وقطر. موضحة أن جميع هذه البلدان تسعى إلى تحقيق أجندتها الخاصة في ليبيا، من خلال دعم أحد الفصيلين المتنافسين الراغبين في السيطرة على البلاد.

وتُعد ليبيا على المحك الآن، فهي تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز. كما تشكل البلاد نقطة عبور مهمة للمهاجرين الذين يتوجهون إلى أوروبا، فضلا عن كونها ملاذا للمتطرفين والإرهابيين.

والمثير للدهشة، أنه لا تزال هذه القوات التابعة لقوى أجنبية وضمنها مرتزقة، موجودة داخل الأراضي الليبية، على الرغم من أن الممثلين الدوليين في مؤتمر ليبيا الذي عقد في برلين في يناير/ كانون الثاني الماضي وافقوا على الالتزام بحظر توريد الأسلحة. وكما جاء في بيانهم المشترك بعد الاجتماع، يمتنعون عن "التدخل في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية للبلاد".

من الواضح أن ذلك لم يحدث. ولكن في الوقت نفسه، كانت هناك بعض الأخبار الإيجابية. ويبدو أن وقف إطلاق النار - المتفق عليه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي- بين السلتطين اللتين تحاولان السيطرة على البلاد، ما زال قائما.

Tunis | UN-Generalsekretärin für politische Angelegenheiten in Libyen Stephanie Williams

ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا

ومنذ سقوط الدكتاتور معمر القذافي في عام 2011، وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان في شرق البلاد وغربها، وتحظى كل من الحكومتين المتنافستين بدعم من جماعات مسلحة وقوى أجنبية: الأولى برئاسة فايز السراج، المهندس المعماري السابق وزعيم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها. والأخرى بقيادة القائد العسكري المتمرد خليفة حفتر، وكان جيشه "الوطني الليبي" يسيطر على جزء كبير من البلاد حتى وقت قريب. ويتخذ حفتر من شرق ليبيا مقرا له ويتلقى دعما من الإمارات والسعودية ومصر وروسيا؛ أما السراج فتدعمه تركيا وقطر وإيطاليا.

"مصالح في ليبيا"

وقد أسفرت المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة في تونس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لتشكيل حكومة انتقالية عن التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر/ في كانون الأول 2021. هل يعني ذلك أن ليبيا أصبحت أخيرا - بعد أكثر من ست سنوات من القتال المستمر وما يقرب من عقد من الصراع المسلح - تقترب من السلام، أو على الأقل نوعا ما من الحل السلمي بين الفصائل المحلية والقوى الخارجية الداعمة لطرفي الصراع؟

Infografik Karte Flugroute Aufklärungsflugzeug Sea Watch EN

وردا على هذا السؤال أجاب طارق مجريسي- وهو خبير سياسي في المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، ومتابع للصراع الليبي طيلة العقد الماضي- "للأسف لا". وقال في حديثه مع DW: "الوضع في ليبيا لا يبدو بهذا السوء من الخارج، خاصة إذا قارنته بمكان ما مثل سوريا". "ولكنها في حلقة متدهورة. فالأزمة الليبية لديها هذه القدرة الملحوظة لانتزاع الهزيمة من بين فكي النصر".

وأضاف ميجرسي أنه: "من غير المرجح اندلاع حرب أهلية شاملة الآن، لكن هذا لا يعني حدوث سلام". مستدركا:" على مدار اجتماعاتهم المختلفة، توصل المشاركون في الصراع إلى اتفاقات عامة بشأن السياسة، لكن كل ذلك ينهار عند مناقشة التفاصيل التنفيذية".

ويتفق الباحث الذي عمل في ليبيا بين عامي 2012و2014 مع ما ذكرته المبعوثة الأممية وليامز بأن وجود مقاتلين أجانب داخل الأراضي الليبية يمثل مشكلة. لكن مجريسي أشار إلى أن الأمر الأكثر إشكالية هو البلدان الداعمة والممولة لهم، قائلا:" تلك الدول لديها مصالح خاصة جدا في ليبيا، وهذا يعرقل سبل إيجاد الحلول، لأنه يجب أن يتعلق الأمر بإرضاء تلك البلدان". وفي حالة روسيا على وجه الخصوص، من مصلحتها حاليا إبقاء الأطراف منقسمة. متسائلا: "كيف تتعامل مع ذلك؟"

نفوذ شركة النفط 

أما تيم إيتون، الباحث البارز في تشاثام هاوس (المعهد الملكي للشؤون الدولية) ومؤلف تقرير عن تطور اقتصاد الحرب في ليبيا، فهو ليس متشائماً إلى حد كبير.  وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس عن تعليق تحويل إيرادات مبيعات النفط مؤقتا - مصدر الدخل الرئيسي الوحيد في البلاد- إلى المصرف المركزي لحين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.

Libyen - Öl Raffinerie Ras Lanouf

يتعرض الهلال النفطي في شرق ليبيا إلى اضطرابات في الانتاج بسبب الصراع المسلح

وقال إيتون: "بالنظر إلى نصف الكوب الممتلئ، نجد أن هذا هو وقت الفرصة، لإخراج ليبيا من وضعها الراهن". كان من الصعب دائما إيجاد طرق لتحفيز الجهات الفاعلة الإقليمية على تسوية خلافاتهم. متسائلا: "هل سيوفر هذا المزيج من حالة الطوارئ والعملية السياسية فرصة لتحريك إبرة السياسة قليلاً؟"

ومن ناحية أخرى، أشار الخبير إلى أن حالة الطوارئ المالية الوشيكة يمكن أن تدفع الليبيين الذين يشعرون بأن مصالحهم باتت مهددة إلى أن يصبحوا غير مستعدين للاجتماع معا. وقال إن هذا لا يتعلق بالمال فحسب: فمن الواضح أن هناك مصالح دولية متنافسة يجب أخذها في الاعتبار، وكذلك حقيقة أن مؤسسة النفط الوطنية تحتفظ حاليا بقيادة البلاد ومنع دفع فدية للجماعات المسلحة.

وتابع إيتون: "هذه اللحظة التي نحن فيها الآن - حيث تحاول شركة وطنية دفع العملية السياسية إلى الأمام - تظهر مدى الخلل في النظام". موضحا أن "الضوابط والتوازنات التي كانت موجودة في ليبيا تآكلت بالفعل حاليا، وهذا نتيجة الانقسامات على المدي الطويل. لذا، أعتقد أنه من غير الواضح إلى أين نتجه في الوقت الحالي".

كاثرين شاير/ و. ع

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    أزمة في النظام الصحي بدات تلوح في الأفق في ليبيا، والسبب انخفاض مخزون المياه الصالحة للشرب. حوالي 101 من 149 قناة توزيع مياه في ليبيا تعرضت للتدمير. والسبب وراء ذلك هو العمليات القتالية العسكرية وتعطل المصالح الإدارية.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    تتكون ليبيا بالأساس من مساحة صحراوية. بيد أنه في ثمانينات القرن الماضي وتحت قيادة الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي تم بناء شبكة توزيع مياه واسعة من النهر العظيم. وتغذي هذه القنوات أكثر من 70 في الماء من مساحة البلاد بماء عذب. لكن منذ سقوط القذافي بات نظام القنوات يتعرض للتخريب باستمرار.

  • Libyen Bürgerkrieg (AFP/M. Turkia)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    منذ سقوط القذافي في 2011 تعم الفوضى في البلاد. فحكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس ضعيفة ولا تبسط سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد. وفي المقابل يسيطر الجنرال المنشق خليفة حفتر بجيشه الوطني الليبي على مناطق واسعة، لاسيما في شرق البلاد.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/H. Ahmed)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    الجيش الوطني الليبي بالتحديد، يستخدم الماء كوسيلة ضغط لفرض طلباته، محلقا بذلك ضررا بالسكان. ففي مايو أرغم مسلحون تابعون لحفتر موظفي إدارة توزيع الماء على قطع المياه طوال يومين عن طرابلس. ومارسوا بذلك ضغوطا لإطلاق سراح أحد السجناء.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    المتمردون ليسوا وحدهم من يستغلون نظام المياه لفرض مصالحهم، إذ يوجد أشخاص أيضا يزيلون أغطية الآبار لبيع أجزائها النحاسية. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت جميع الأطراف في ليبيا من استخدام الماء كسلاح حرب.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    حسب المتحدث باسم اليونيسف، مصطفى عمر، فإن نحو أربعة ملايين شخص لن يصبح بإمكانهم الوصول للماء الصالح للشرب في حال عدم إيجاد حلول للمشاكل. ويحذر عمر من أن التهاب الكبد والكوليرا وأمراض الإسهال الأخرى قد تكون هي العاقبة.

  • Libyen Krise in Trinkwasser-Versorgung (Reuters/E.O. Al-Fetori)

    شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا

    مشكلة المياه في ليبيا ليست في نذرتها فحسب، بل أيضا في تلوثها. الباكتيريا ونسبة الأملاح العالية تجعل المياه غير قابلة للشرب في الكثير من المناطق الليبية.


 

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