 إنكار ترامب لهزيمته دعم غير مباشر للمستبدين في العالم | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.11.2020

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سياسة واقتصاد

إنكار ترامب لهزيمته دعم غير مباشر للمستبدين في العالم

لم تتردد الولايات المتحدة في الدفاع عن الديموقراطية والضغط على القادة المهزومين في صناديق الاقتراع في العالم للتنحي عن السلطة، لكن الرئيس دونالد ترامب يقوم الآن بتأسيس نموذج أمريكي جديد لهؤلاء مع رفضه الإقرار بالخسارة.

سلوك ترامب يعزز حالة الانقسام داخل المجتمع الأمريكي

سلوك ترامب يعزز حالة الانقسام داخل المجتمع الأمريكي

أعربت شخصيات سياسية وخبراء في العديد من البلدان عن خشيتها من تبني نموذج ترامب في الديموقراطيات الهشة، خصوصاً في إفريقيا، ما يجعل القادة المستبدين يستشهدون بأقوى دولة في العالم لتبرير محاولاتهم التشبث بالسلطة.

مختارات

على الرغم من منازعة الرئيس الأمريكي ترامب لنتائج الانتخابات الرئاسية حتى اللحظة، أكد مستشاره لشؤون الأمن القومي أن انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب بايدن سيكون سلساً بمجرد تأكيد فوزه وكمالا هاريس.

هزيمة مدوِّية مني بها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعدما أكدت عملية إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا فوز منافسه جو بايدن. جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة من الخسائر القضائية تكبدتها حملته.

ماذا يمكن لألمانيا تعلمه من الانتخابات الأمريكية رغم اختلاف الثقافة السياسية بين البلدين؟ المعلقون الألمان توقفوا كثيرا عند ما أسماه البعض "الدرس الأمريكي" كفرصة للتأمل في مآلات الديموقراطية الغربية والمخاطر التي تهددها.

حصد جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية 69589840 صوتاً ما جعله يتفوق على رقم الرئيس السابق باراك أوباما الذي حصل على 69498516. يأتي ذلك في الوقت الذي تشير تقديرات وسائل إعلام إلى توسيع بايدن للفارق مع ترامب.

من المتوقع أن ينهي المرشح الديمقراطي جو بايدن الانتخابات الأمريكية بفوزه بعدد 306 أصوات في المجمع الانتخابي، بينما سيحصل الرئيس دونالد ترامب على 232 صوتاً، وفقاً لحصيلة وسائل إعلام أمريكية.

وقال الأمين العام لحزب "الحريات والتنمية" المعارض في تشاد محمد أحمد الحبو إن "رفض دونالد ترامب التنحي يعزز وجهة نظر قادتنا في إفريقيا بأن الانتخابات يجب أن تحصل بطريقة لا يخسرون فيها".

وأوضح إلدريد ماسونونغوري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة زيمبابوي أن ترامب كان كأنما يغني "لحناً جميلاً على مسامع الحكام المستبدين". وأضاف "إنه أمر مأساوي. اعتدنا على ذلك في إفريقيا لكن عندما يحدث هذا الأمر في الولايات المتحدة، نشعر بالصدمة لأنه يحدث في ديموقراطية عمرها قرون". وتابع "إنه درس قذر سيستفيد منه قادتنا ويستشهدون به حتى في المستقبل على المدى الطويل عندما يخسرون ولا يريدون الاعتراف بالهزيمة".

وقال غاري كاسباروف أسطورة الشطرنج الروسية والناقد الصريح للرئيس فلاديمير بوتين، إن هجوم ترامب على العملية الديموقراطية سيؤدي إلى "العديد من الهجمات المماثلة في الانتخابات المستقبلية، في الولايات المتحدة وأماكن أخرى". وكتب على تويتر "فقدت الديموقراطية مصداقيتها، تحقق حلم بوتين".

الخطورة على الديمقراطيات الهشة

وأشار توماس كاروثيرز وهو خبير في تعزيز الديموقراطية إلى أن دولاً مثل روسيا والصين ومصر بالكاد تحتاج إلى التمثل بتصرفات ترامب في طريقة معارضة الانتخابات التنافسية.

لكنه أوضح أن تأثير موقف الرئيس الأمريكي قد يكون أكثر وضوحاً في الديموقراطيات التي تعاني من إشكاليات، حيث يراقب قادتها كيف يجاهر ترامب بفوزه ويحظى ببعض الدعم، رغم فوز جو بايدن بما يقرب من ستة ملايين صوت إضافي وتفوقه على ترامب في الهيئة الناخبة التي تحدد نتيجة الانتخابات.

وقال كاروثيرز نائب رئيس الدراسات في مؤسسة كارنيغي في واشنطن "إنهم يرون قوة هذا النهج، وأنه حتى مجتمع متعلم ومتطور من نواحٍ معينة مثل الولايات المتحدة، يمكن أن يقع ضحية هذا النوع من الكذب". وقارن بين تنديد ترامب بـ"الأخبار المضللة" وتذرع حكومات في العالم بهذا المصطلح لتكميم أفواه وسائل الإعلام.

وأوضح كاروثيرز أن من بين الدول التي يمكن أن يشكل فيها تحدي ترامب نتائج الانتخابات نموذجاً، الهند، أكبر ديموقراطية في العالم، حيث يشتكي قادة المجتمع المدني بانتظام من تعرضهم للمضايقات من قبل إدارة رئيس الوزراء القومي ناريندرا مودي.

وتابع أنه قد يكون هناك تأثير مماثل في المكسيك حيث ادعى الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وهو يساري شعبوي، حصول تزوير في الانتخابات في محاولتين خاسرتين لتولي منصب الرئاسة، وهو من بين أحد قادة العالم القلائل، إلى جانب بوتين، الذين لم يهنئوا بايدن على فوزه بعد. وبشكل غير مباشر، قد يجد قادة اليمين في دول أوروبية مثل المجر وبولندا، مصدر إلهام في البيت الأبيض.

رودي جولياني محامي ترامب يطعن أثناء مؤتمر صحفي في نتائج الانتخابات الأمريكية.

رودي جولياني محامي ترامب يطعن أثناء مؤتمر صحفي في نتائج الانتخابات الأمريكية.

المؤسسات في مواجهة "جنون" ترامب

ومنذ الانتخابات الرئاسية، هنأت وزارة الخارجية الأمريكية الفائزين في العديد من الانتخابات، من بينها في مولدوفا حيث اعترف الرئيس الموالي لروسيا إيغور دودون بالهزيمة وتنحى.

وخلال مؤتمر صحافي عندما سئل وزير الخارجية مايك بومبيو إذا كان ترامب يقوّض جهود الولايات المتحدة لتعزيز الديموقراطية، ردّ بوصف السؤال بـ"السخيف" وقال إن إعادة فرز الأصوات "عملية قانونية" تستغرق وقتاً.

واتسمت الانتخابات الأمريكية في كثير من الأحيان بالفوضوية وكانت مثيرة للجدل، خصوصا في عام 2000 عندما فاز جورج دبليو بوش في ولاية فلوريدا بأغلبية 537 صوتاً ما سمح بوصوله إلى البيت الأبيض.

وفي عام 1960 زعم الجمهوريون حدوث مخالفات ساهمت في فوز جون إف. كينيدي، لكن المرشح ريتشارد نيكسون لم يطالب بإعادة فرز الأصوات، وكتب لاحقاً أنه "لا يمكنه التفكير في أي مثال أسوأ لإعطائه للدول الأخرى" من اقتراح أن الرئاسة "قد تسرق من خلال صناديق الاقتراع".

وقال بيرس بيغو الخبير في شؤون منطقة جنوب إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن الديموقراطية الأمريكية "لا تعتبر النموذج الأفضل" لكنه قال إن ترامب قد يكون له تأثير مضاعف في منطقة لا يوجد فيها لدى العديد من البلدان إجراءات واضحة لعمليات انتقال السلطة.

لكن العديد من المراقبين قالوا إن تحدي ترامب قد يبعث برسالة معاكسة، مفادها أنه رغم كل السلطة التي يملكها، سيتوجب عليه أن يترك منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.

وأوضح جان غاسبار نتوتوم آيي عضو حزب "الاتحاد الوطني" المعارض في الغابون حيث تتولى عائلة واحدة رئاسة البلاد منذ نصف قرن أن "قوة الديموقراطيات هي في مؤسساتها". وتابع "على عكس الدول الإفريقية،ستعرف المؤسسات الأمريكية كيف تفرض إرادة الشعب الأمريكي على جنون ترامب".

م.أ.م/ خ.س ( أ ف ب)

  • Deutschland Berlin | Kanzleramt | Merkel und Biden (Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هل سيكون هناك تناغم بينهما كما في الصورة؟

    كانت المستشارة آنغيلا ميركل من أوائل قادة العالم الذين رحبوا بفوز جو بايدن وقالت مهنئة إياه "أتطلع للتعاون مستقبلا مع الرئيس بايدن". وأضافت "صداقتنا عبر الأطلسي لا غنى عنها إذا كنا نريد التصدي للتحديات الجسام في عصرنا". فهل ستكون العلاقة مع بايدن أفضل مما كانت مع ترامب الذي كانت علاقته مع المستشارة متوترة؟ وهل تعيد ميركل مع بايدن الحرارة للعلاقة بين واشنطن وبرلين؟

  • USA Washington | Gesprächspartner | Merkel und Biden (Reynolds/dpa/picture alliance )

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    اضحكي ولو مرة

    نوفمبر 2009: أنغيلا ميركل تحدثت لتوه أمام الكونغرس الأمريكي. وفي الوقت الذي استمرت فيه التصفيقات، يمزح نائب الرئيس السابق جو بايدن مع المستشارة. بايدن كرئيس، كما يأمل البعض يمكن أن يحيي من جديد الصداقة الأمريكية الألمانية. على الأقل على المستوى الشخصي، قد يكون ذلك أسهل بالنسبة لميركل خلافا لما هو الحال مع دونالد ترامب.

  • Großbritannien NATO Gipfel | Merkel und Trump (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هنا تسود برودة

    ايران والتجارة والناتو ـ في كثير من الموضوعات يسود خلاف بين ميركل وترامب. والعلاقة ليست فقط سيئة من الناحية السياسية، فحتى العلاقة الشخصية تبدو متوترة. ويبدو أن ترامب سبق ووصف ميركل "بالغبية". وحتى هذا اللقاء على هامش قمة لحلف الناتو نهاية 2019 لا يوحي بوجود صداقة.

  • G7 Gipfel Kanada Merkel vs Trump (Reuters/Bundesregierung/J. Denzel)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    من هو الزعيم الآن؟

    ميركل وترامب خلال قمة مجموعة السبع في كندا في يونيو 2018. وهذه الصورة أثارت عالميا نقاشات. هل هي تحاول أن تشرح له العالم؟ القائدة الحقيقية للعالم الغربي؟ أو هل هو الزعيم هنا ـ وحده يجلس.

  • USA Merkel und Trump suchen nach gemeinsamer Arbeitsebene (Reuters/J. Ernst)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    هل نتصافح؟

    المستشارة طرحت السؤال بلطف في مارس 2017 خلال زيارتها الأولى عند دونالد ترامب في البيت الأبيض. لكن مضيفها لم يرد ونظر إلى جهة أخرى. ولاحقا قال بأنه لم يسمع السؤال. وستأمل ميركل في لقاء رئيس جديد خلال زيارتها المقبلة في البيت الأبيض.

  • Deutschland | US-Präsident Obama wird von Bundeskanzlerin Merkel in Empfang genommen (Reuters/F. Bensch)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    وفي النهاية كانا قريبين من بعضهما البعض

    ظهر تجاوب بين المستشارة وباراك أوباما خلال زيارته الأخيرة كرئيس أمريكي إلى برلين. وفي نوفمبر 2016 ـ بأيام قليلة عقب انتخاب دونالد ترامب كخلف له ـ يبدو أنه أراد نقل مسؤولية الديمقراطية الغربية لأنغيلا ميركل. وروجت وسائل إعلام أمريكية أنها الآن قائدة العالم الحر.

  • Obama und Merkel Freiheitsmedaille Archiv 2011 (picture-alliance/dpa)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    أعلى وسام

    في لباس احتفالي تلقت ميركل في يونيو 2011 من الرئيس الأمريكي أوباما في البيت الأبيض ميدالية السلام، أعلى تكريم مدني للولايات المتحدة الأمريكية. وحصلت على الجائزة مقابل التزامها في سياسة أوروبا. ومراقبون قيموا الوسام كدليل على العلاقات الأمريكية الألمانية الجيدة.

  • Deutschland G7 Gipfel Angela Merkel und Barack Obama Schloss Elmau (Reuters/M. Kappeler)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    ضيف عند أصدقاء

    خلال قمة مجموعة السبع في يونيو 2015 في منطقة الألب البفارية انكشفت بوادر علاقة صداقة بين أوباما وميركل. والمستشارة الألمانية كان بمقدورها الاعتماد على الدعم الأمريكي في مكافحة تحول المناخ. ومع التحول إلى ترامب تغير ذلك فجأة.

  • Merkel beim G8-Gipfel 2006 mit George W. Bush (AFP/Getty Images/A. Nemenov)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    اعطني يدك يا صغيرة

    سلف أوباما، الرئيس الأمريكي جورج بوش كان منذ اللقاء الأول شغوفا بحب الحرية لدى أنغيلا ميركل الذي شرحه بماضيها في المانيا الديمقراطية. وخلال قمة مجموعة الثماني في سانت بيترسبورغ في يوليو 2006 مسكها من خلف ظهرها، ورفعت المستشارة على إثرها في فزع ذراعيها إلى الأعلى. يبدو أن نيته كانت حسنة.

  • Deutschland George W. Bush beim Grillen in Trinwillershagen (picture-alliance/dpa/BPA/G. Bergmann)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    شوي اللحم في البيت

    يبدو أن جورج بوش في يوليو 2006 كان يشعر بالمتعة في دائرتها الانتخابية في وضع قطعة لحم من الخنزير المشوي في صحنها. وكانت ميركل قد استضافته في دائرتها الانتخابية على ساحل ولاية ميكلنبورغ فوربومرن.

  • USA | Treffen Angela Merkel und George W. Bush | Ranch in Crawford (Matthew Cavanaugh/dpa/picture-alliance)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    أصطحبك معي إلى تكساس

    وزارت أنغيلا ميركل سلف أوباما جورج بوش في 2007 في ضيعته في تكساس. وفي سيارة مفتوحة من إنتاج أمريكي لعب بوش دور السائق لميركل وزوجها يواخيم زاور. ومن الناحية السياسية كان يدور الحديث حول موضوع احتدم مجددا في وقت ترامب: الوضع في ايران.

  • Trauerfeierlichkeiten für Altkanzler Kohl (picture alliance/dpa/M. Murat)

    بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟

    يد في يد مع بيل كلينتون

    خلال الجنازة للمستشار هلموت كول في يوليو 2017 ألقى الرئيس السابق بيل كلينتون خطاب تأبين حزين ميال للدعابة. "كنت أحبه"، كما قال. وعندما ـ متأثرا على ما يبدو ـ توجه مجددا إلى مقعده، أخذ بيد أنغيلا ميركل.


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بتوقيت برلين - دبلوماسية ما بعد ترامب: هل بايدن أفضل؟  

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