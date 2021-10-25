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إنقاص الوزن

فقدان الوزن نتيجة القيام بحمية معينة أو لأسباب صحية. ويحاول البعض إنقاص الوزن عن طريق إجراء تمارين رياضية أو اتباع حمية معينة. بيد أن لزيادة الوزن عند البعض عدة أسباب تتعلق بالعوامل الوراثية.

نتيجة استعمال حمية معينة يمكن فقدان الوزن بعد خسارة الماء والكتلة العضلية، أو نتيجة فقدان حجم الكتلة الدهنية في الجسم. أسلوب إنقاص الوزن يعتمد على الرياضة المتبعة وعلى نوع الحمية التي يتبعها الشخص الذي يرغب بإنقاص وزنه. وتعتمد سرعة نقص الوزن عند البعض ممن يتبع حمية أو يمارس تمارين مثل الركض أو تمارين الجهد العضلي على عوامل أخرى منها الوراثية.

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"الصودا دايت" تزيد من الوزن.. كيف ذلك؟ 25.10.2021

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن تناول "الصودا دايت" المخصصة للحمية بدلاً من العادية، قد يزيد من استهلاك السعرات الحرارية وبالتالي زيادة الوزن وخصوصاً عند فئة معينة من الأشخاص أكثر من غيرهم. هنا المزيد من التفاصيل.
Avocadohälften auf einem Brett

من بينها إنقاص الوزن.. 4 فوائد تجعلك تتناول الأفوكادو يوميا! 18.08.2021

يعتقد الكثيرون أنه لا يجب تناول نبتة الأفوكادو باستمرار، لكونها مشبعة بالدهون وتتسبب في زيادة الوزن، لكن هذا كلام غير صحيح إطلاقا. ففوائد الأفوكادو لا حصر لها، كمساعدتنا على إنقاص الوزن والمحافظة على سلامة القلب.

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سبع "أساطير صحية".. فماذا يقول العلم عنها؟ 08.06.2021

الجزر يقوي البصر والضوء الأزرق يسبب الأرق والصيام بعد السادسة يساعد على إنقاص الوزن... هي مزاعم أو "أساطير صحية" باتت تردد وكأنها حقائق علمية ثابتة، فماذا تقول الأبحاث العلمية بشأنها؟

Ein sogenanntes Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat auf einem Teller in Bayern. | Verwendung weltweit

البطاطس الباردة.. سعرات حرارية أقل بفضل هذه الحيل! 15.05.2021

قد يتذمر البعض بعد أن يبرد طعامه وقد يلجئون إلى تسخينه. لكن خبراء التغذية ينصحون بترك الأطعمة الساخنة ذات السعرات الحرارية العالية، حتى تبرد قليلاً. هذه الحيلة وغيرها تساعد على التقليل من السعرات الحرارية و إنقاص الوزن.
Mandarinen, aufgenommen am 11.02.2003 in Hamburg. Jeder Deutsche verspeist im Durchschnitt fast 190 Kilogramm Obst und Gemüse pro Jahr. Nur knapp ein Viertel der gesunden Nahrung wird nach Expertenaussagen in Deutschland hergestellt, der Rest komme aus Spanien und den Niederlanden. Der zusammengezählte Verbrauch aller Bundesbürger in einem Jahr ergibt einen Obst-und Gemüseberg von 15 Millionen Tonnen. pixel

تناول حبة ماندرين واحدة واحصل على خمسة فوائد! 12.05.2021

لطالما ارتبطت فاكهة الماندرين أو اليوسفي بتقوية جهاز المناعة خاصة خلال فصول السنة الباردة. غير أن هذه الفاكهة الصغيرة الحجم والحلوة المذاق، لها فوائد عديدة وقد تكون غير معروفة على صحة الإنسان.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 06.04.21 *** In einem Fitness-Studio in Saarbrücken trainieren wieder Menschen. Seit heute dürfen Saarländer im Rahmen eines Modellprojektes mit tagesaktuellem, negativem Corona-Test wieder in Fitness-Studios gehen. +++ dpa-Bildfunk +++

منشطات محظورة في مكملات إنقاص الوزن في الأسواق الأمريكية 08.04.2021

كشفت دراسة أمريكية وجود منشطات محظورة في المكملات الغذائية التي تباع من أجل حرق الدهون والتنحيف. الباحثون رصدوا تسعة أنواع من العقاقير الخطرة يعود صنع بعضها إلى فترة الحرب العالمية الثانية.
ARCHIV - 10.04.2014, Berlin: Eine junge Frau mit einem Zentimetermaß um den Bauch. Intervallfasten hilft beim Abnehmen und wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. (zu dpa «Intervallfasten ist gut - aber nicht besser als andere Diäten» vom 26.11.2018) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

صيام من نوع آخر يساعد على فقدان الوزن .. ما هو؟ 20.01.2021

يضع المرء الكثير من الأهداف للعام الجديد، والتي يمكن أن يتعلق بعضها بالصحة وفقدان الوزن الزائد. ما يعرف بالصيام العلاجي قد يكون سبيلك لفقدان ثلاثة كيلوغرامات في خمسة أيام فقط. فما هو؟
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خمسة أشياء ينصح بها قبل النوم لإنقاص وزنك! 29.12.2020

قلة النوم قد تمنعك من فقدان دهون الجسم، فكيف بالإمكان الحصول على نوم أفضل وخسارة الوزن في نفس الوقت؟
06.08.2018, Berlin: Eine junge Frau mit Übergewicht geht mit einer Freundin über die Friedrichstraße. Foto: Wolfram Steinberg/dpa | Verwendung weltweit

هل طلبت من شريك حياتك المشاركة في خططك لتخفيف الوزن؟ 30.08.2020

هل طلبت من شريك حياتك المشاركة في خططك لخسارة الوزن الزائد؟ ربما عليك القيام بهذا، إذ تشير نتائج دراسة حديثة لضرورة دعم شريك الحياة في حالة الرغبة في إنقاص الوزن أو تغيير نمط الحياة واتباع اسلوب أفضل لصحتيكما.
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حِيَلٌ بسيطة تساعدكِ على خسارة الوزن الزائد 31.07.2020

بات العالم في سباق دائم وهوس كبير لخسارة الوزن، حيث كثرت الحميات الغذائية والمشروبات الحارقة للدهون، التي يفترض أن تساعد في الحصول على الجسد المثالي. إليك بعض التفاصيل الصغيرة الجديدة التي أثبتت فعاليتها في خسارة الوزن.
23.10.2019, Berlin: Ein Jogger läuft im Morgennebel durch den Berliner Tiergarten. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

""تعشى وتمشى!".. مثل صحيح في زمن كورونا أيضاً؟ 19.05.2020

لا شك أن المثل الشعبي القائل "تغدى وتمدى، وتعشى وتمشى!" الذي كان يضرب كنصيحة للمحافظة على صحة الجسم لم يأتِ من فراغ. العلم الحديث أثبت أن المشي بعد تناول العشاء مباشرة يساعد على إنقاص الوزن أفضل من فترة الصباح والظهر.
Stock Bild von 'senkung, verringerung, reduzierung' **** a man has taken off with a successful diet a lot of body weight.

هل يساعد الصيام على إنقاص الوزن؟ 30.04.2020

في الوقت الذي يتبع فيه البعض عدة طرق "قاسية" من أجل التخلص من الوزن الزائد، توصلت دراسة إلى أن الصوم لساعات متواصلة خلال اليوم يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن والحصول على جسم أكثر رشاقة. فماذا قالت هذه الدراسة؟
Close-up of Vietnamese coffee, with froth of beaten egg and sugar, Vietnam, Indochina, Southeast Asia, Asia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: CharliexHarding 10-26 Close up of Vietnamese Coffee With filth of Beaten Egg and Sugar Vietnam Indochina South East Asia Asia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright CharliexHarding 10 26

تناول كوبين منها يومياً قد يبعد عنك شر الزهايمر! 30.12.2019

دراسة كورية جنوبية تكشف عن فوائد جديدة لمشروب الصباح المفضل القهوة. فبالإضافة إلى استعمالها كمنبه ومنشط للدماغ، قد تفيد أيضا في محاربة أمراض مزمنة منها الزهايمر.
ILLUSTRATION - Eine Frau hat am 20.04.2017 in einem Studio in Hamburg ihren Kopf auf den Tisch gestuetzt und schaut zu einer Schale mit Gemuese (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

الأكل ضمن ست ساعات في اليوم والبقية صوم للتخلص من الوزن الزائد 27.07.2019

في الوقت الذي يتبع فيه البعض عدة طرق "قاسية" من أجل التخلص من الوزن الزائد، توصلت دراسة حديثة إلى أن الصوم لساعات متواصلة في اليوم يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن. فكيف فسرت هذه الدراسة النتيجة المُحصل عليها؟
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تناول وجبة الفطور لا يساعد على إنقاص الوزن! 07.02.2019

من يسعى إلى إنقاص وزنه عليه أن يتناول وجبة فطور شاملة ويكتفي بوجبات متواضعة طيلة بقية اليوم. هذا الاعتقاد شائع بين كثير من الناس ممن يطمحون إلى إنقاص وزنهم. لكن تحليلا راجع مجموعة من الدراسات السابقة أدحض ذلك.
Frau mit Banane (picture-alliance/ZB/J. Kalaene)

احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية 29.11.2018

يعتقد الكثيرون أن استهلاك الخضار والفواكه يساهم في إنقاص الوزن، غير أن بعض الخضار والفواكه قد تكون غير مناسبة للرجيم الغذائي، وذلك بسبب احتوائها على سعرات حرارية عالية وكميات كبيرة من السكر والدهون.
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