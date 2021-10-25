فقدان الوزن نتيجة القيام بحمية معينة أو لأسباب صحية. ويحاول البعض إنقاص الوزن عن طريق إجراء تمارين رياضية أو اتباع حمية معينة. بيد أن لزيادة الوزن عند البعض عدة أسباب تتعلق بالعوامل الوراثية.

نتيجة استعمال حمية معينة يمكن فقدان الوزن بعد خسارة الماء والكتلة العضلية، أو نتيجة فقدان حجم الكتلة الدهنية في الجسم. أسلوب إنقاص الوزن يعتمد على الرياضة المتبعة وعلى نوع الحمية التي يتبعها الشخص الذي يرغب بإنقاص وزنه. وتعتمد سرعة نقص الوزن عند البعض ممن يتبع حمية أو يمارس تمارين مثل الركض أو تمارين الجهد العضلي على عوامل أخرى منها الوراثية.