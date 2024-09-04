إنقاذ 7 سوريين وفقد ‭20‬ شخصا في حادث غرق "مأسوي" في المتوسط

فقد 20 مهاجرا على الأقل بعد غرق قاربهم في البحر الأبيض المتوسط، قرب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، فيما تم إنقاد سبعة أشخاص ذكرت تقارير أنهم من مواطني سوريا، و"يقول معظم الناجين إنهم فقدوا أفرادا من أسرهم".

قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كيارا كاردوليتي على منصة إكس "فقد 20 شخصا في البحر الأبيض المتوسط بعد غرق قارب في الأول من أيلول/سبتمبر، وفق الناجين. والناجون السبعة الذين استقبلهم فريقنا في لامبيدوسا في حالة صعبة. وفَقد الكثير منهم أقارب لهم" في الحادث.

وأشار خفر السواحل الإيطاليون إلى وجود 21 مفقودا موضحين أنهم انقذوا قبل ظهر الأربعاء على بعد أقل من 20 كيلومترا من لامبيدوسا "مركبا جانحا وقد غمرت المياه نصفه وكان على وشك الغرق وعلى متنه سبعة مهاجرين كلهم رجال سوريون".

مراسلون - إنقاذ اللاجئين: مهمة في البحر المتوسط To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وندد نيكولا ديل أرسيبريتي، منسق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في إيطاليا، بما وصفه "حادث غرق مأساوي آخر قبالة سواحل لامبيدوزا". وكتب على منصة إكس "يقول معظم الناجين إنهم فقدوا أفرادا من أسرهم. نحن في الموقع مع الفرق العملياتية التابعة لنا".

وأظهرت مشاهد نشرها خفر السواحل الإيطاليون هؤلاء الرجال في مركب صغير جدا وقد امتلأ بالمياه كليا وهم ينقلون على فرش قابلة للنفخ إلى سفينة الإغاثة.

وأوضح خفر السواحل في بيان "قال المهاجرون الذين تم إنقاذهم إنهم أبحروا في الأول من أيلول/سبتمبر من ليبيا وعلى متن المركب 28 شخصا من بينهم ثلاثة قصر وقد يكون سقط منهم 21 في المياه بسبب سوء الأحوال الجوية".

وأكد خفر السواحل مواصلة عمليات البحث عن المفقودين مع الاستعانة بطائرة

ف.ي/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)