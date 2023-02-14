إنقاذ مراهق ورجلَين في تركيا بعد 11 يومًا من الزلزال

انقذت فرق الإغاثة التركية مراهقًا يبلغ 14 عامًا ورجلَين على قيد الحياة بعد نحو 11 يومًا من الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7,8 درجات حسبما أعلن وزير الصحة الجمعة، فيما تتلاشى جهود الإنقاذ.
وأُنقذ عثمان (14 عامًا) بعد 260 ساعة من الزلزال، على ما قال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر. ونشر صورة مراهق عيناه مفتوحتان وممدداً على نقالة، مشيرًا إلى أن عُثمان نُقل إلى مستشفى في أنطاكية بمحافظة هاتاي المدمّرة جرّاء الزلزال.
وأفادت وكالة الأناضول للأنباء أن عناصر الإنقاذ عثروا على عثمان بعد سماع أصوات تحت الأنقاض.
وبعد ساعة، أنقذ مسعفون في موقع آخر رجلَين يبلغان 26 و33 عامًا في أنطاكية، بحسب قوجة الذي نشر أيضًا صور للرجلَين خلال تلقيهما علاجًا من عاملين صحيين.
وقالت وكالة أنباء "ديميرورين" إن الرجلَين هما محمد علي صقر أوغلو (26 عامًا) ومصطفى أفجي (33 عامًا)، لافتة إلى أنهما انتُشلا من أنقاض المبنى نفسه. وظهر أفجي في فيديو نشره قوجة، قال فيه لأحد أقاربه خلال اتصال هاتفي "أنا بخير، ليست هناك أي مشاكل".
وأجهش قريبه بالبكاء عبر الهاتف، ثمّ سأله أفجي "كيف حال والدتي والآخرين؟"، فصرخ الرجل الآخر "جميعهم بخير وينتظرونك". حينها، ارتسمت ابتسامة على وجه أفجي.
وخلّف الزلزال أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا وسوريا وعشرات آلاف الجرحى وشرّد ملايين وسط برد قارس. وضرب الزلزال 11 محافظة في تركيا. وقال مسؤولون أتراك إن جهود الإنقاذ في ثلاث محافظات هي أضنة وكيليس وشانلي أورفا قد استكملت.
أغلب الألمان يوافقون على استقبال مؤقت لمتضررين
وفي سياق آخر، أعربت غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدها لاستقبال مؤقت للمتضررين من الكارثة.
وتعتزم الحكومة الألمانية تسهيل إصدار التأشيرات بإجراءات غير بيروقراطية حتى يتمكن المتضررون من الزلزال في تركيا من الإقامة مؤقتا مع أقاربهم في ألمانيا.
وبحسب الاستطلاع، الذي أُجري بتكليف من شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية ونُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أيد 69% من الألمان هذا الإجراء، بينما عارضه 23% آخرون.
ووفقا للاستطلاع، فإن أنصار جميع الأحزاب السياسية تقريبا يؤيدون تسهيل منح التأشيرات لمتضرري الزلزال. وكان أكثر المؤيدين من بين أنصار حزب الخضر (88%).
ع.ح./م.س. (أ ف ب، د ب أ)
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