إنقاذ عشرات المهاجرين السوريين من الغرق قبالة السواحل اللبنانية

قال الجيش اللبناني اليوم السبت (22 أيلول/سبتمبر) إنه تم إنقاذ أكثر من 30 سورياً وانتشال جثة طفل بعد غرق مركب كان في طريقه إلى جزيرة قبرص بطريقة "غير شرعية".
وقالت قيادة الجيش، في بيان بثته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إنه "لدى توافر معلومات عن تعرض مركب بحري للغرق قبالة شاطئ الشيخ زناد - عكار وعلى ومتنه 39 شخصاً من الجنسية السورية كانوا متوجهين إلى قبرص بطريقة غير شرعية، توجهت دورية من القوات البحرية على الفور وعملت على انتشال جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وإنقاذ الباقين".
وأشار البيان إلى أنه تم نقل أربعة أشخاص من الناجين إلى مستشفيات المنطقة بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني، وذكرت مصادر أن ثلاثة ممن كانوا على متن القارب في حالة حرجة.
ويستضيف لبنان بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو مليون لاجئ مسجل فروا من الحرب السورية. وتقول الحكومة اللبنانية إن العدد حوالي 1.5 مليون لاجئ.
وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد قالت في بداية الشهر الجاري إن عدد المهاجرين الذين غرقوا في البحر الأبيض المتوسط وصل إلى 1600 غريق منذ بداية العام.
م.ع.ح/ع.ج (د ب أ – رويترز)
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