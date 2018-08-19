إنقاذ سائحة بريطانية ظلت 10 ساعات في بحر الأدرياتيك

أنقذ حرس السواحل الكروات السائحة البريطانية "كي" البالغة من العمر 47 عاماً بعد أن قطعت ساعات طويلة عائمة في مياه بحر الأدرياتيك إثر سقوطها من سطح السفينة النرويجية "النجم النرويجي" كما أعلنت وزارة الداخلية الكرواتية ليلة الأحد الماضي.

وقالت كي متحدثة لوكالات الأنباء حال إنقاذها، وقد بدا عليها الإرهاق لكنها لم تتعرض إلى أي اصابة نتيجة لسقوطها من سطح السفينة شاهق الارتفاع، "أنا سعيدة لبقائي حية، لقد أمضيت في الماء 10 ساعات، ونجح هؤلاء الناس اللطفاء في إنقاذي".

وزارة الداخلية الكرواتية بيّنت في بيانها أنّ السفينة كانت أقلعت من ميناء بولا الكرواتي في شبه جزيرة استرين، مساء السبت، متوجهة إلى فينسيا، عندما سقطت الراكبة من فوق السفينة قبيل حلول منتصف ليلة أمس، وعلى الرغم من البحث المكثف، إلا أن قوات الإنقاذ لم تعثر عليها إلا في الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي .

لوفورو أوريسكوفيتش قبطان السفينة التي أنقذت "كاي" قال "غمرتنا سعادة كبيرة حين نجحنا في إنقاد حياة إنسان".

ونتيجة البحث المضني عن السائحة البريطانية، والذي تخللته اتصالات مستمرة مع حرس السواحل الكروات تأخر وصول السفينة السياحية إلى فينيسيا- محطتها التالية في جدول الرحلة.

وتأخر مئات المسافرين المحتشدين في ميناء فينيسيا بانتظار وصول السفينة، وانهمكوا بتمرير رسائل إلى اقربائهم الذين ينتظرونهم في موانئ ومناطق أخرى، وغردت كارولين جنكينس تقول "بانتظار أن استقل سفينة نجم النرويج في مرفأ فينيسيا".

م.م/ع.ش (د ب أ، أ ب)