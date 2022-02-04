إنقاذ الطفل ريان.. فرق الإنقاذ تتسلح بالأمل في الأمتار الأخيرة

توقفت أعمال الحفر الأفقي لإنقاذ الطفل ريان في وقت مبكر صباح اليوم السبت (الخامس من فبراير/شباط 2022) لبعض الوقت بسبب اعتراض صخرة كبيرة لعناصر الإنقاذ وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية في عين المكان، ونقل موقع le360 عن مراسله أن المسافة المتبقية لا تتجاوز مترا و80 سنتمترا.

وحجّ الآلاف من المغاربة إلى المكان في قرية صغيرة بإقليم شفشاون شمال المملكة، ويراقب العالم عن كثب عملية الإنقاذ وسط آمال بإعادة الطفل العالق في بئر جافة بعمق 32 مترا إلى أسرته.

واحتاجت فرق الإنقاذ لثلاث ساعات على الأقل لأجل إزاحة هذه الصخرة، ولم تعلن فرق الإنقاذ عن جديد الوضع الصحي للطفل، وأبعدت الصحفيين والحشود عن البئر حيث كانت توجد كاميرا ترصد مكان الطفل، وهي الكاميرا التي أظهرته في وقت سابق حيا.

واستمرت أعمال الحفر اليدوي طوال الليل، باستخدام آلات يدوية من الحجم الصغير، وذلك لمخاوف من انهيار التربة كما وقع ليلا عندما سقطت أجزاء منها ما عطل عملية الإنقاذ لساعات.

وأتاحت أشغال الحفر الأفقي إحداث فجوة في المسافة الفاصلة بين البئر حيث يقبع ريان والحفر الموازية التي أحدثتها الجرافات، كما تم تثبيت قنوات خرسانية بشكل أفقي لتأمين العملية وضمان عدم وقوع انجرافات خطيرة في التربة تهدّد حياة المنقذين وتبطئ العملية.

ويقبع الطفل في البئر منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحاولت عناصر الإنقاذ في البداية الدخول إلى البئر، وكذلك فعل متطوعون في استكشاف المغارات، إلا أن الحجم الضيق للبئر، خصوصا في الأمتار الأخيرةالفاصلة عن الطفل، صعّب عملية الدخول، ما دفع بعناصر الإنقاذ إلى الاتجاه إلى حفر مساحة قريبة من مكان الطفل.

إ.ع/ ع.ج