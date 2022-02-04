 إنقاذ الطفل ريان.. فرق الإنقاذ تتسلح بالأمل في الأمتار الأخيرة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 05.02.2022

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منوعات

إنقاذ الطفل ريان.. فرق الإنقاذ تتسلح بالأمل في الأمتار الأخيرة

تستمر جهود إنقاذ الطفل المغربي ريان صباح اليوم السبت بعد استكمال الحفر العمودي والشروع في الحفر الأفقي منذ مساء أمس للوصول إلى الطفل العالق في بئر على بعد 32 مترا.

المغرب - شفشاون

إنقاذ الطفل ريان.. فرق الإنقاذ تتسلح بالأمل في الأمتار الأخيرة

توقفت أعمال الحفر الأفقي لإنقاذ الطفل ريان في وقت مبكر صباح اليوم السبت (الخامس من فبراير/شباط 2022)  لبعض الوقت بسبب اعتراض صخرة كبيرة لعناصر الإنقاذ وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية في عين المكان، ونقل موقع le360 عن مراسله أن المسافة المتبقية لا تتجاوز مترا و80 سنتمترا.

مختارات

وحجّ الآلاف من المغاربة إلى المكان في قرية صغيرة بإقليم شفشاون شمال المملكة، ويراقب العالم عن كثب عملية الإنقاذ وسط آمال بإعادة الطفل العالق في بئر جافة بعمق 32 مترا إلى أسرته.

واحتاجت فرق الإنقاذ لثلاث ساعات على الأقل لأجل إزاحة هذه الصخرة، ولم تعلن فرق الإنقاذ عن جديد الوضع الصحي للطفل، وأبعدت الصحفيين والحشود عن البئر حيث كانت توجد كاميرا ترصد مكان الطفل، وهي الكاميرا التي أظهرته في وقت سابق حيا.

واستمرت أعمال الحفر اليدوي طوال الليل، باستخدام آلات يدوية من الحجم الصغير، وذلك لمخاوف من انهيار التربة كما وقع ليلا عندما سقطت أجزاء منها ما عطل عملية الإنقاذ لساعات.

وأتاحت أشغال  الحفر الأفقي إحداث  فجوة في المسافة الفاصلة بين البئر حيث يقبع ريان والحفر الموازية التي أحدثتها الجرافات، كما تم تثبيت قنوات خرسانية بشكل أفقي لتأمين العملية وضمان عدم وقوع انجرافات خطيرة في التربة تهدّد حياة المنقذين وتبطئ العملية.

ويقبع الطفل في البئر منذ يوم الثلاثاء الماضي، وحاولت عناصر الإنقاذ في البداية الدخول إلى البئر، وكذلك فعل متطوعون في استكشاف المغارات، إلا أن الحجم الضيق للبئر، خصوصا في الأمتار الأخيرةالفاصلة عن الطفل، صعّب عملية الدخول، ما دفع بعناصر الإنقاذ إلى الاتجاه إلى حفر مساحة قريبة من مكان الطفل.

إ.ع/ ع.ج

  • Eingeschneiter Kickertisch im Dorf Timahdite. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية

    الثلج يغطي أماكن اللعب

    بعد أول تساقط للثلوج في هذا الموسم، اختفى حمام السباحة وطاولات الكرة، حيث يمضي بها صغار القرية معظم وقتهم. لكن عندما ينحسر تساقط الثلوج بالقرية، يحاول الناس ببطء استئناف حياتهم اليومية.

  • Eine Frau kümmert sich in verschneiter Landschaft um die Wäsche im Bergdorf Timahdite in Marokko, (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية

    تجفيف الملابس المتجمدة

    يتم تعليق الملابس كي تجف مرة أخرى مع بزوغ أول خيط من أشعة الشمس. بينما يستأنف معظم الرجال عملهم بالقرى المجاورة، تتحمل النساء عبء حياة القرية، وأغلبهن يمكن رؤيتهن بوجه مكشوف.

  • Frau in Timahdite steht an einem Ofen und backt Brot . (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية

    التدفئة أثناء طهي الخبز

    تعيش القبائل الأمازيغة هنا في عائلات كبيرة. الأسرة مهمة للغاية، لأن بدونها لا يستطيع أي شخص التأقلم بمفرده مع العالم الجبلي القاحل. في القرية، لا تصنع النساء الخبز فحسب، بل يقمن أيضاً بأعمال شاقة، مثل تقطيع الخشب.

  • Ein Hirte überquert eine Straße in Timahdite in Marokko (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية

    رحلة البحث عن الطعام

    العثور على عشب للماشية في تضاريس قاحلة مغطاة بالثلوج ليس بالأمر الهين.في هذه الأماكن النائية في جبال الأطلس على ارتفاع حوالي 1800متر، يعيش الأمازيغ على تربية الماشية والزراعة، و يحصلون من الحيوانات على الصوف والأقمشة واللحوم.

  • Der Hirte Alhassan schaut aus seinem Zelt in Timahdite in Marokko, (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية

    أشهر الشتاء الصعبة

    أثناء رعيه للأغنام، يحمي الحسن نفسه من البرد باللجوء إلى خيمته، وهو ربما يحلم بموسم ممطر، لأن الزراعة هنا تعتمد على تخزين مياه الأمطار في السدود. المياه الكافية تساعد الفاكهة والخضروات على النمو وتعد بمحصول وافر.

  • Ihsan steht in der Tür der Hütte ihrer Familie im Atlasgebirge (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية

    الطاقة المتجددة تقتحم زمن القرية

    هنا تظهر إحدى اللوحات الشمسية المثبتة على سطح المنزل الذي يعيش فيه الصغير إحسان. ما يوفر للعائلة الكهرباء والتدفئة، وتساعد الأطفال على القيام بالواجبات المنزلية. لأنهم يذهبون أيضاً إلى إحدى المدارس القريبة خلال أشهر الشتاء.

  • Aqli Fatima in ihrem Haus in Timahdite in Marokko - (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    بالصور.. الثلوج تحاصر سكان قرية "تيمحضيت" المغربية

    عجز أمام قسوة الطبيعة!

    بالنسبة لكبار السن مثل عقلي فاطمة، يكون طقس الشتاء أكثر قسوة عليهم.إذ يتعين على العائلة عزل المنزل وإغلاقه بالطوب أو أكياس النايلون. غير أن مياه الأمطار والثلوج الذائبة تستمر في اختراق غرفة المعيشة. بنبرة استسلام، تردد عقلي فاطمة: “نواجه مثل هذا الأمر كل عام، لا يمكن للمرء فعل أي شيء سوى الصلاة". كلوديا دين، د.ب.أ / إيمان ملوك


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