إنفلونزا الطيور أو طاعون الطيور مرض ينتقل بالعدوى وتسببه فيروسات الانفلونزا التي تحملها طيور كالبط البري والدجاج. وخلال السنوات الماضية انتقل هذا المرض إلى الحيوانات الأخرى وإلى البشر.
نظرا لسرعة عدوى إنفلونزا الطيور وخطرها حتى على الإنسان اتخذت الكثير من الدول إجراءات صارمة لمواجهتها مثل تشديد الرقابة على الطيور والحيوانات وتحسين ظروف تربية الطيور.
أدى تفشي مرض إنفلونزا الطيور إلى القضاء على أعداد كبيرة من الطيور البحرية على طول السواحل الجنوبية لبحر الشمال في أوروبا. وتمتد المناطق المتأثرة بهذه المشكلة من بريطانيا وفرنسا وشرقا إلى ألمانيا وبحر البلطيق أيضا، وقد وصفت السلطات حجم التفشي الأخير للمرض بأنه غير مسبوق.