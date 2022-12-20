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إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور أو طاعون الطيور مرض ينتقل بالعدوى وتسببه فيروسات الانفلونزا التي تحملها طيور كالبط البري والدجاج. وخلال السنوات الماضية انتقل هذا المرض إلى الحيوانات الأخرى وإلى البشر.

نظرا لسرعة عدوى إنفلونزا الطيور وخطرها حتى على الإنسان اتخذت الكثير من الدول إجراءات صارمة لمواجهتها مثل تشديد الرقابة على الطيور والحيوانات وتحسين ظروف تربية الطيور.

أوروبا تشهد أسوأ موجة إنفلونزا طيور في تاريخها

أوروبا تشهد أسوأ موجة إنفلونزا طيور في تاريخها 20.12.2022

أكدت السلطات الصحيّة الأوروبية أن القارة تشهد منذ أكثر من عام موجة "إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا" في تاريخها، أدت إلى إعدام حوالي 50 مليونا من الطيور الداجنة في المزارع التي ضربها الفيروس.
بريطانيا ـ أنفلونزا الطيور تفتك بنصف الديوك المجهزة للكريسماس

بريطانيا ـ أنفلونزا الطيور تفتك بنصف الديوك المجهزة للكريسماس 30.11.2022

كشف مجلس الدواجن البريطاني أن أنفلونزا الطيور تسببت في نفوق أو إعدام نصف طيور الديك الرومي المجهزة للكريسماس في المملكة المتحدة، مؤكدا أن التكاليف التي سيتحملها المزارعون "قد تكون هائلة".

تفشي وباء أنفلونزا الطيور يهدد حياة الطيور في منطقة بحر وادن 08.08.2022

أدى تفشي مرض إنفلونزا الطيور إلى القضاء على أعداد كبيرة من الطيور البحرية على طول السواحل الجنوبية لبحر الشمال في أوروبا. وتمتد المناطق المتأثرة بهذه المشكلة من بريطانيا وفرنسا وشرقا إلى ألمانيا وبحر البلطيق أيضا، وقد وصفت السلطات حجم التفشي الأخير للمرض بأنه غير مسبوق.
أسعار البيض تحلق عالميا بسبب إنفلونزا الطيور وحرب أوكرانيا

أسعار البيض تحلق عالميا بسبب إنفلونزا الطيور وحرب أوكرانيا 14.04.2022

أدى تفشي إنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة وفرنسا إلى تقليص الإمدادات العالمية من البيض ورفع أسعار المواد الغذائية الأساسية، في وقت تعطل فيه الحرب في أوكرانيا الشحنات إلى أوروبا والشرق الأوسط.
باحثون: أوروبا تشهد أسوأ تفشٍ لأنفلونزا الطيور على الإطلاق

باحثون: أوروبا تشهد أسوأ تفشٍ لأنفلونزا الطيور على الإطلاق 30.12.2021

قال معهد أبحاث حكومي ألماني إن أوروبا تشهد حالياً أسوأ موجة تفش لوباء إنفلونزا الطيور على الإطلاق، ولفت إلى أنه يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة يوميا. يأتي ذلك فيما اتخذت دول عدة داخل وخارج أوروبا إجراءات لمحاصرة الوباء.

سلالة إنفلونزا خنازير جديدة .. هل تختبئ بالصين جائحة أخرى؟

سلالة إنفلونزا خنازير جديدة .. هل تختبئ بالصين جائحة أخرى؟ 01.07.2020

اكتشف علماء فيروسات صينيون نوعا فرعيا جديدا من فيروس الإنفلونزا "إتش1إن1"، يتكاثر منذ 2016 في قطعان الخنازير. كما تم أيضا الكشف عن أجسام مضادة ضد هذا الفيروس لدى الأشخاص القائمين على تربية تلك الخنازير.
فيروس كورونا.. أسئلة وأجوبة حول إعلان حالة الطوارئ الدولية

فيروس كورونا.. أسئلة وأجوبة حول إعلان حالة الطوارئ الدولية 31.01.2020

من أجل الحد من انتشار الأوبئة تدعو منظمة الصحة العالمية (WHO) إلى إعلان حالة طوارئ صحية دولية، كما هو الحال الآن مع فيروس كورونا الخطير. فما هي أهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بهذه الحالة.
الإمارات تحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.. والسبب؟

الإمارات تحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.. والسبب؟ 15.01.2020

الإمارات العربية المتحدة تحظر استيراد الطيور الحية من المجر وسلوفاكيا بعد تسجيل حالات شديدة من إنفلونزا الطيور، وذلك حتى استقرار الوضع الصحي. بينما تقرر الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن في حالات معينة. ما هي؟
علماء يحذرون من إنفلونزا الكلاب القاتلة

علماء يحذرون من "إنفلونزا الكلاب" القاتلة 08.04.2019

هل من الممكن أن تكون الكلاب ناقلة لأمراض خطيرة تهدد حياة الإنسان؟ كشفت دراسة حديثة عن تطور ما أطلق عليه "إنفلونزا الكلاب" يمكن أن تنتقل من الحيوانات الأليفة إلى البشر. فما هي هذه الإنفلونزا، وما مدى خطورتها؟

إنفلونزا الطيور تهدد طيور البطريق الأفريقية النادرة 20.04.2018

انتقلت انفلونزا الطيور الى جنوب أفريقيا عن طريق الطيور البحرية . وهو مرض في الغالب غير مضر للانسان. وقد تسببت الانفلونزا في القضاء على ملايين الدواجن العام الماضي. والآن أصبحت طيور البطريق النادرة مهددة بالخطر.
ولايتان ألمانيتان تعدمان 30 ألفا من الديكة الرومية والبط

ولايتان ألمانيتان تعدمان 30 ألفا من الديكة الرومية والبط 18.12.2016

تعد انفلونزا الطيور أحد أكثر الأمراض فتكا بالطيور وتنتشر بسرعة بينها. ولايتان ألمانيتان أعدمتا آلاف طيور البط والديك الرومي المصابة للحيلولة دون تفشي الفيروس على نطاق واسع.

دراسة: تاريخ ميلادك يحدد مدى مقاومتك للانفلونزا

دراسة: تاريخ ميلادك يحدد مدى مقاومتك للانفلونزا 16.11.2016

فيروسات الأنفلونزا تهاجم الإنسان بشكل كبير، لكن ليس كل شخص يقع ضحيتها. باحثون وجدوا أنه من الممكن توقع أولئك المعرضين للإصابة بفيروس معين.
هل يشكل مرض أنفلونزا الطيور خطرا على البشر؟

هل يشكل مرض أنفلونزا الطيور خطرا على البشر؟ 15.11.2016

مع توارد أنباء ظهور أنفلونزا الطيور من جديد في أوروبا وخاصة في ألمانيا بدأ الحديث عن سبل الوقاية من المرض وكيفية علاجه في حال الإصابة أو في حال تناول طير مصاب به، مختصون ألمان يقدمون بعض الإجابات.
أنفلونزا الطيور تعود إلى أوروبا من جديد

أنفلونزا الطيور تعود إلى أوروبا من جديد 12.11.2016

قررت وزارة الزراعة في ولاية ألمانية إغلاق مزرعة للدواجن وإعدام 30 ألف دجاجة، بعد اكتشاف حالة إصابة بأنفلونزا الطيور. فيما ظهر فيروس المرض (إتش 5 إن 8) أيضا في النمسا وسويسرا والمجر وبولندا وهولندا والدنمرك وكرواتيا.
رصد سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في تايوان

رصد سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في تايوان 16.01.2015

رُصدت سلالة جديدة من فيروس أنفلونزا الطيور في تايوان، حسبما أعلن مسؤولون حكوميون في هذا البلد الأسيوي. وقد تضررت نحو مائة مزرعة في سبع مقاطعات في البلاد جراء انتشار الفيروس.
أول حالة وفاة بانفلونزا الطيور بمصر في عام 2015

أول حالة وفاة بانفلونزا الطيور بمصر في عام 2015 02.01.2015

سجلت مصر أول حالة وفاة بفيروس انفلونزا الطيور في سنة 2015، ويتعلق الأمر برجل أدخل قبل أسبوع إلى المستشفى بعد ظهور أعراض المرض عليه، وماتزال ثلاث حالات إصابة أخرى تحت العلاج.
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