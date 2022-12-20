إنفلونزا الطيور

أوروبا تشهد أسوأ موجة إنفلونزا طيور في تاريخها

أكدت السلطات الصحيّة الأوروبية أن القارة تشهد منذ أكثر من عام موجة "إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرا" في تاريخها، أدت إلى إعدام حوالي 50 مليونا من الطيور الداجنة في المزارع التي ضربها الفيروس.