خرجت إنصاف حيدر، زوجة المدون والناشط السعودي رائف بدوي مؤخرا إلى الأضواء من خلال سعيها لإطلاق سراح زوجها الذي يقبع في السجون السعودية. وتشارك إنصاف في الاحتجاجات بهدف الضغط على السلطات السعودية للإفراج عن زوجها.

إنصاف حيدر هي زوجة المدون والناشط السعودي رائف بدوي. تقيم مع أولادها حاليا في كندا حيث حصلت على حق اللجوء، بينما يقبع زوجها في السجون السعودية حيث تنفذ بحقه أحكام أثارت تنديد وشجب واحتجاجات في عدة دول بينها ألمانيا. تشارك إنصاف في الكثير من الأنشطة الاحتجاجية بهدف الضغط على السلطات السعودية من أجل إطلاق سراح زوجها المحكوم عليه بالسجن والجلد حسب قوانين الشريعة السعودية.