إنسا فريدا
محررة تركز على الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية وعلى الشركات الصغيرة والأشخاص الذين يقفون وراءها.
كيف يصبح الاقتصاد أكثر استدامة؟ ما هي الابتكارات التي تساعد؟ كيف نشكل مستقبلنا؟ هذه هي الأسئلة التي تشغل بال إنسا فريدا، وهي متحمسة دائمًا للموضوعات التي تتجاوز العناوين الرئيسية.
درست إنسا الاقتصاد في ساربروكن وفرايبورغ وباريس، ثم عاشت في هامبورغ ونيويورك وطوكيو حتى انتهى بها الأمر أخيرًا في مؤسسة DW.
أخذتها البرامج والتقارير الإذاعية إلى مدغشقر ونيكاراغوا. تستمتع إنسا بشكل خاص باستضافة البودكاست الأسبوعي "الأعمال في المحادثة".