إنسا فريدا

محررة تركز على الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية وعلى الشركات الصغيرة والأشخاص الذين يقفون وراءها.

كيف يصبح الاقتصاد أكثر استدامة؟ ما هي الابتكارات التي تساعد؟ كيف نشكل مستقبلنا؟ هذه هي الأسئلة التي تشغل بال إنسا فريدا، وهي متحمسة دائمًا للموضوعات التي تتجاوز العناوين الرئيسية.