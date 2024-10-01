  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية
Insa Wrede, DW-Mitarbeiterin
صورة من: privat

إنسا فريدا

محررة تركز على الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية وعلى الشركات الصغيرة والأشخاص الذين يقفون وراءها.

كيف يصبح الاقتصاد أكثر استدامة؟ ما هي الابتكارات التي تساعد؟ كيف نشكل مستقبلنا؟ هذه هي الأسئلة التي تشغل بال إنسا فريدا، وهي متحمسة دائمًا للموضوعات التي تتجاوز العناوين الرئيسية.

درست إنسا الاقتصاد في ساربروكن وفرايبورغ وباريس، ثم عاشت في هامبورغ ونيويورك وطوكيو حتى انتهى بها الأمر أخيرًا في مؤسسة DW.

أخذتها البرامج والتقارير الإذاعية إلى مدغشقر ونيكاراغوا. تستمتع إنسا بشكل خاص باستضافة البودكاست الأسبوعي "الأعمال في المحادثة".

تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من إنسا فريدا

موضوعات من إنسا فريدا

فولكسفاغن حولت مصنها في مدينة ايمدن إلى إنتاج السيارات الكهربائية، ومع ذلك فإن المصنع مثل غيره لا يعمل بكامل طاقته لقلة الطلب على السيارات الألمانية

فولكسفاغن أمام تراجع المبيعات وصعوبة مواجهة المنافسة الصينية

فولكسفاغن أمام تراجع المبيعات وصعوبة مواجهة المنافسة الصينية

فولكسفاغن تبيع عدداً أقل من السيارات وعليها التوفير، بينما يطالب الموظفون برفع الأجور، فهل تتمكن الشركة من تجاوز محنتها؟
اقتصاد١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
قلق صناعة السيارات الألمانية من تدفق السيارات الكهربائية الرخيصة من الصين.

"قمة السيارات" تبحث عن حلول للحفاظ على درة الاقتصاد الألماني

"قمة السيارات" تبحث عن حلول للحفاظ على درة الاقتصاد الألماني

ناقش وزير الاقتصاد الألماني مع المعنيين بصناعة السيارات في "قمة السيارات" طرق دعم صناعة السيارات. ما الاقتراحات المقدمة؟
اقتصاد٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
هل بات الجيل الحالي من الألمان يعمل أقل أم أكثر مقارنة بالأجيال السابقة؟

صورة الألماني المجتهد في العمل.. حقيقة أم مجرد سمعة؟

صورة الألماني المجتهد في العمل.. حقيقة أم مجرد سمعة؟

اشتهر الألمان منذ فترة طويلة باجتهادهم، وإحساسهم بالواجب، والموثوقية، والإنتاجية، لكن دراسة حديثة تشير إلى تغير في الوضع
مجتمع٢٠ مايو ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية