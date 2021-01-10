إندونيسيا: تحديد موقع الصندوقين الأسودين للطائرة المفقودة

ذكر قائد الجيش الإندونيسي أن فرق البحث حددت مكان الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الإندونيسية، التي تحطمت في بحر جاوة. وأضاف قائد الجيش، إير مارشال، هادي تجاهجانتو "يمكننا مراقبة إشارتين من الصندوقين الأسودين ، ولقد استطعنا تحديد (الموقع)، ونأمل في انتشالهما سريعا".

والصندوقان الأسودان يحتويان على مسجل بيانات الطائرة ومسجل الصوت لقمرة القيادة.



وكان تجاهجانتو قد كشف عن أن غواصي سلاح البحرية عثروا على أجزاء من طائرة ركاب فُقدت بعد إقلاعها من مطار جاكرتا. وقال قائد القوات المسلحة، المارشال هادي تجيجانتو، إن الحطام الذي عثر عليه رجال الضفادع البشرية يشمل قطعًا من الطائرة وسترات نجاة وأجزاء تحمل رقم التسجيل. وأضاف "تلقينا تقريرا من فريق الغوص بأن الرؤية تحت الماء كانت جيدة، مما سمح باكتشاف عدد من أجزاء الطائرة".

وقالت الإدارة الطبية لشرطة جاكرتا إنها حصلت على أكياس من قوارب بحث وإنقاذ، تحتوي على أشياء، يعتقد أنها من الطائرة وأشلاء آدمية. وأضاف الجيش أنه ينشر أيضاً عدة سفن حربية ومروحيات للمساعدة في البحث.

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وأظهرت بيانات من خدمة الإنترنت السويدية "فلايت رادار 24" أن الطائرة فقدت فجأة سرعتها وارتفاعها بعد نحو أربع دقائق من الإقلاع. وقالت شركة "سريويجايا إير" الإندونيسية للطيران إن الطائرة التابعة لها تأجلت لمدة 30 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشهدت إندونيسيا سلسلة من حوادث تحطم الطائرات في العقد الماضي، بما في ذلك كارثة لاين إير التي أودت بحياة 189 شخصاً في عام 2018 وأثارت غضباً عالمياً ضد طائرة بوينج الجديدة "737 ماكس". وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014 ، سقطت طائرة تابعة لشركة "إير.آشيا.غروب" في بحر جاوة وعلى متنها 162 شخصاً.

يذكر أن إندونيسيا المكونة من آلاف الجزر شهدت انتعاشاً في شركات الطيران منخفضة التكاليف في أعقاب تحرير صناعة الطيران في مطلع الألفية. وفي عام 2018، رفع الاتحاد الأوروبي حظراً على شركات الطيران الإندونيسية، تم فرضه في عام 2007، في أعقاب سلسلة من حوادث الطيران المميتة.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / أ.ف.ب)