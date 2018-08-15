إنجلترا- من يحصل على بطاقة صفراء سيغادر الملعب ولكن؟

اتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قراراً لا رجعة فيه بشأن تعديل على حصول اللاعب خلال مباراة كرة القدم على البطاقة الصفراء، سيجرب بداية من الموسم المقبل، فمن يحصل على البطاقة الصفراء سيغادر الملعب لمدة عشر دقائق، حسبما نقل موقع صحيفة "بيلد" الألمانية عن موقع "سبورت بيلد". ومن المتوقع أن "يثير هذا التعديل، في إنجلترا، اضطرابا شديداً وفوضى عارمة بنفس القدر"، حسب "بيلد".

عندما يطرد اللاعب لمدة عشر دقائق سيسمح له بالجلوس على مقاعد البدلاء، ما يمثل استراحة لالتقاط الأنفاس بالنسبة له. وفي حالة حصول حارس المرمى على بطاقة صفراء سيخرج أيضا لعشر دقائق ويقف في المرمى لاعب آخر بدلا منه.

عقوبة الطرد لدقائق خلال المباراة موجودة في ألعاب أخرى مثل الهوكي وكرة اليد وغيرهما، غير أنها ليست لعشر دقائق وإنما أقل من ذلك بكثير، فهي في كرة اليد تبلغ دقيقتين فقط، أما الهوكي فتبلغ العقوبة خمس دقائق.

ومن المتوقع أن يتسبب نظام الطرد لدقائق في فوضى خلال المباريات، خصوصا عندما يحصل لاعب على بطاقة صفراء بدون وجه حق أو أن يستفز المنافسون نجما بعينه ليدفعوه للحصول على بطاقة، أو حتى عندما يخرج الحكم أكثر من بطاقة صفراء في وقت قصير.

غير أن كل ذلك ينبغي ألا يثير قلاقل لدى متابعي وعشاق الدوري الإنجليزي، أعظم بطولة محلية في العالم حاليا؛ فالتعديل الجديد سيطبق الموسم المقبل بداية من دوري الدرجة الخامسة، وليس البرمييرليغ ولا حتى دوري الدرجة الرابعة.

ص.ش/ع.خ