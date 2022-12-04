إنجلترا تهزم السنغال بثلاثية وتتأهل للقاء فرنسا في ربع النهائي

صعد المنتخب الإنجليزي إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بعدما تغلب على نظيره السنغالي 3 / صفر اليوم الأحد (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2022) على ملعب استاد البيت بمدينة الخور ضمن منافسات دور الستة عشر.

ورغم البداية القوية للسنغال، وبحضور 65 ألف و985 مشجعا، حسم المنتخب الإنجليزي أول مباراة في تاريخه أمام المنتخب الأفريقي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها جوردان هندرسون وهاري كين وبوكايو ساكا في الدقائق 38 و45 و58.

وسيصطدم المنتخب الإنجليزي في دور الثمانية بنظيره الفرنسي حامل اللقب والذي تأهل اليوم لدور الثمانية بفوزه على نظيره البولندي 3 / 1.

كانت مباراة اليوم هي الثامنة لإنجلترا أمام منتخبات أفريقية في المونديال، وقد شهدت مواجهاتها السبع الماضية أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وحققت إنجلترا اليوم فوزها السادس في آخر ثماني مباريات لها في دور الستة عشر بالمونديال. كذلك حرم المنتخب الإنجليزي نظيره السنغالي من التأهل لدور الثمانية في المونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة عام 2002.

ووصلت إنجلترا بذلك إلى 12 هدفا في قطر لتعادل أفضل حصيلة لها في نسخة 2018 في روسيا عندما بلغت آنذاك الدور قبل النهائي. وكانت إنجلترا قد سجلت 11 هدفا في مشوار فوزها بكأس العالم 1966.

ع.ج.م/ أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)