إنجاز تاريخي.. لايبزيغ يقصي توتنهام ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

قاد مارسيل زابيتسر فريقه لايبزيغ الألماني للفوز على توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وصيف حامل اللقب بثلاثة أهداف دون مقابل في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء (العاشر من مارس/ آذار 2020) في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليبلغ دور الثمانية بالانتصار 4-صفر في النتيجة الإجمالية للمباراتين.

وافتتح زابيتسر التسجيل للفريق الألماني بتسديدة من 20 مترا في الدقيقة العاشرة ولم يترك لايبزيغ الفرصة لمنافسه الذي لعب بدون ثنائي الهجوم المصاب هاري كين وسون هيونغ-مين إذ أجبره على العودة للدفاع.

وعزز قائد لايبزيغ من تقدم فريقه في الدقيقة 21 عندما حول تمريرة أنخيلينيو العرضية بضربة رأس داخل المرمى وبدا أن لاعبي توتنهام فقدوا تركيزهم.

وأكمل إميل فورسبيرغ الثلاثية في الدقيقة 87 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليبلغ لايبزيغ الذي صعد إلى دوري الدرجة الأولى الألماني في 2016، دور الثمانية لأول مرة في تاريخه.

وافتقد توتنهام المبتلى بالإصابات جهود الجناح ستيفن برجفاين والمدافع بن ديفيز وعانى لمجاراة سرعة لايبزيغ وتعرض دفاعه لخطر دائم ولم يهدد مرمى منافسه. وانقض لايبزيغ تقريبا على كل تمريرة سيئة والإبعاد السيء من دفاع الفريق الضيف وكان يمكنه زيادة غلته في الشوط الأول بعدما أهدر تيمو فيرنر وباتريك شيك عدة فرص.

وحذر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام من أن غياب كين وسون سيصعب من قدرة فريقه على التسجيل وثبتت توقعات المدرب البرتغالي. وانتظر فريقه حتى الدقيقة 43 للحصول على أول ركلة ركنية وحصل على فرصة واحدة في الشوط الثاني عبر ديلي آلي في الدقيقة 75.

ويجب على توتنهام، الذي لم يفز في أي مباراة منذ خسارته 1-صفر أمام لايبزيغ بمواجهة الذهاب في لندن الشهر الماضي، التركيز على الدوري الإنجليزي (برميرليغ) لو أراد الحصول على فرصة المشاركة في دوري الأبطال في الموسم المقبل.

هـ.د/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)