 إنجاز تاريخي.. لايبزيغ يقصي توتنهام ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 10.03.2020

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رياضة

إنجاز تاريخي.. لايبزيغ يقصي توتنهام ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

بلغ لايبزيغ الألماني الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه الكبير على ضيفه توتنهام الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة.

النمساوي مارسيل سابيتسر لاعب لايبزيغ سجل هدفين في مرمى توتنهام

النمساوي مارسيل سابيتسر لاعب وسط لايبزيغ سجل هدفين في مرمى توتنهام ليقود فريقه للصعود إلى ربع نهائي أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

قاد  مارسيل زابيتسر فريقه لايبزيغ الألماني للفوز على توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وصيف حامل اللقب بثلاثة أهداف دون مقابل في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء (العاشر من مارس/ آذار 2020) في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليبلغ دور الثمانية بالانتصار 4-صفر في النتيجة الإجمالية للمباراتين.

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يخوض ليفربول مباراة مصيرية أمام أتلتيكو مدريد برسم إياب مسابقة دوري أبطال أوروبا. "الريدز" سيحاول تدارك خسارة الإياب وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور القادم مُستفيداً من عدة عوامل. (10.03.2020)

يدعي مورينيو أن مشكلة الدفاع في توتنهام سببها قصر قامة المدافعين. إذن قد يكمن الحل في مدافعين طوال القامة يمكنهم مجاراة القوة البدنية الهائلة لمهاجمي الدوري الإنجليزي. لكن قبل ذلك هل ما يدعيه مورينيو صحيح بالأساس؟ (01.01.2020)

وافتتح زابيتسر التسجيل للفريق الألماني بتسديدة من 20 مترا في الدقيقة العاشرة ولم يترك لايبزيغ الفرصة لمنافسه الذي لعب بدون ثنائي الهجوم المصاب هاري كين وسون هيونغ-مين إذ أجبره على العودة للدفاع.

وعزز قائد لايبزيغ من تقدم فريقه في الدقيقة 21 عندما حول تمريرة أنخيلينيو العرضية بضربة رأس داخل المرمى وبدا أن لاعبي توتنهام فقدوا تركيزهم.

وأكمل إميل فورسبيرغ الثلاثية في الدقيقة 87 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليبلغ لايبزيغ الذي صعد إلى دوري الدرجة الأولى الألماني في 2016، دور الثمانية لأول مرة في تاريخه.

وافتقد توتنهام المبتلى بالإصابات جهود الجناح ستيفن برجفاين والمدافع بن ديفيز وعانى لمجاراة سرعة لايبزيغ وتعرض دفاعه لخطر دائم ولم يهدد مرمى منافسه. وانقض لايبزيغ تقريبا على كل تمريرة سيئة والإبعاد السيء من دفاع الفريق الضيف وكان يمكنه زيادة غلته في الشوط الأول بعدما أهدر تيمو فيرنر وباتريك شيك عدة فرص.

وحذر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام من أن غياب كين وسون سيصعب من قدرة فريقه على التسجيل وثبتت توقعات المدرب البرتغالي. وانتظر فريقه حتى الدقيقة 43 للحصول على أول ركلة ركنية وحصل على فرصة واحدة في الشوط الثاني عبر ديلي آلي في الدقيقة 75.

ويجب على توتنهام، الذي لم يفز في أي مباراة منذ خسارته 1-صفر أمام لايبزيغ بمواجهة الذهاب في لندن الشهر الماضي، التركيز على الدوري الإنجليزي (برميرليغ) لو أراد الحصول على فرصة المشاركة في دوري الأبطال في الموسم المقبل.

هـ.د/ ص.ش (رويترز، أ ف ب)

  • Fußball Liverpool v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - Group C - Anfield (picture-alliance/Zuma/A. Yates)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    بداية صعبة

    في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.

  • Fußball UEFA Champions League - Crvena zvezda v Liverpool (picture-alliance/Pixsell/S. Ilic)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    سقوط مفاجئ

    فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

  • Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar (Reuters/B. Tessier)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    ضربة موجعة

    تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Neapel | Tor zum 1:0 (Reuters/J. Super)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل بشق الأنفس

    انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Bayern München (Reuters/P. Noble)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تعادل مفروض

    في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.

  • Fußball | Champions League | Bayern München vs Liverpool Champions League (Reuters/M. Dalder)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    فوز عريض

    أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

  • Champions League FC Porto - Liverpool (Reuters/R. Marchante)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل مستحق

    برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.

  • UEFA Champions League | FC Barcelona vs. FC Liverpool | 3. TOR Barcelona (Reuters/Action Images/J. Sibley)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    خسارة قاسية

    في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.

  • Fussball Champions League l FC Liverpool - FC Barcelona l Jubel bei Trainer Jürgen Klopp, Mohamed Salah und Virgil van Dijk (picture alliance/dpa/P. Byrne)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    "ريمونتادا" تاريخية

    في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

  • UEFA Champions League Finale - Tottenham Hotspur v FC Liverpool - Pokal (Getty Images/M. Hangst)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    وأخيرا عانق الريدز "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    في نهائي أنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قاد هدف مبكر سجله محمد صلاح وهدف آخر قبل النهاية سجله ديفوك أوريغي ليفربول للفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير السبت (فاتح يونيو جزيران 2019) ليلامس المدرب يورغن كلوب أخيرا لقب أرفع بطولات الأندية القارية. إعداد: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

توج ليفربول الإنجليزي بلقبه السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على توتنهام 2 - صفر في نهائي إنجليزي خالص للبطولة. طريق "الريدز" إلى مدريد لم يكن أبداً مفروشاً بالورود وكان قريباً للغاية من توديع البطولة. (01.06.2019)  

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