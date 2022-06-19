إنجاز تاريخي.. أنس جابر أول أفريقية وعربية تبلغ نهائي ويمبلدون

رفعت التونسية أُنس جابر معنويات قارة بأكملها بعدما أصبحت أول عربية وأفريقية تبلغ نهائي الفردي في ويمبلدون للتنس بالفوز 6-2 و3-6 و6-1 على الألمانية تاتيانا ماريا.

وقبل نزولها الملعب، قالت الأسطورة الأمريكية بيلي جين كينج إن أُنس "تستخدم التنس كمنصة لمساعدة بلادها تونس وأفريقيا والدول العربية".

ولم تخيب اللاعبة التونسية البالغ عمرها 27 عاما ظنها لتبلغ النهائي بانتصار لافت أنهت به مشوار ماريا الرائع.

وتلتقي أنس جابر في النهائي، الفائزة في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي المقررة اليوم بين الكازاخية إلينا رايباكينا والرومانية سيمونا هاليب.

وأصبحت أنس جابر، المصنفة الثالثة للبطولة، أول لاعبة تونسية وعربية وأفريقية تتأهل إلى النهائي في إحدى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

واحتاجت أنس جابر إلى ساعة واحدة و43 دقيقة لحسم المباراة أمام ماريا والتأهل للنهائي، لتقف بذلك على بعد خطوة واحدة من إحراز اللقب.

ومنذ أن دخلت ضمن قائمة المصنفات الـ 50 الأوليات على العالم في شباط/فبراير 2020، حققت أنس جابر العديد من الإنجازات غير المسبوقة على مستوى تونس والدول العربية بشكل عام.

وحققت أنس جابر اليوم الانتصار الثاني والعشرين خلال آخر 24 مباراة لها، وباتت على بعد انتصار واحد من تحقيق أكبر إنجاز في لعبة التنس على مستوى الدول العربية والأفريقية.

ع.ا/أ.ح ( رويترز، د ب أ)